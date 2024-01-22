Сибирская школьница носит киберруку с изображением корейского певца и играет на гитаре

Она рассказывает, что беременность протекала обычно: порока на УЗИ видно не было. Когда Полина появилась на свет, врачи лишь развели руками. Родители переживали, как девочка будет развиваться с такой аномалией, но напрасно.



— Полина росла гиперактивным ребенком. За ней нужен был глаз да глаз. А как она забавно пыталась держать эту бутылочку двумя ручками! А ползала? Как хромоножка на трех конечностях! Так забавно было наблюдать, — вспоминает мама.