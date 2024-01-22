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Сибирская школьница носит киберруку с изображением корейского певца и играет на гитаре

Врожденный недуг не мешает ей играть на гитаре и лазать по веревкам

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Так выглядел первый протез Полины с аниме

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Ботинки на тракторной подошве, джинсы-клеш и черный свитер. Стильный образ 12-летней Полины Миллер дополняют гитара через плечо и черный протез с изображением любимого корейского певца. Девочка родилась с аплазией левой руки: у нее не сформировались кисть и часть предплечья. Но это не мешает ей пробовать то, что нравится. Игрой на музыкальном инструменте шестиклассница увлеклась около года назад. А еще она занимается танцами, покоряет трассы в веревочном парке, катается на велосипеде и роликах, готовит мини-торты.

Полина выглядит стильно

Полина выглядит стильно

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Омичка — поклонница группы Stray Kids

Омичка — поклонница группы Stray Kids

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Полина достает гитару и демонстрирует, чему научилась на занятиях у репетитора, к которому ходит дважды в неделю. Правда, перед этим снимает свой крутой протез. Без него ей всё-таки удобнее. Она обматывает культю бинтом, берет пластмассовый стакан с небольшим разрезом, в который вставлен медиатор, и начинает играть классическую мелодию. Такую схему для своей ученицы придумала педагог по музыке.

Девочка почти год учится играть на гитаре

Девочка почти год учится играть на гитаре

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— Гитару на правую руку нам перенастроили в магазине. Чтобы Полина на ней играла, мы пробовали много разных других вариантов. Даже крепили медиатор на лейкопластырь в несколько слоев, но снимать его потом было тяжело, целая депиляция получалась для ребенка, — комментирует мама девочки Наталья и смотрит с гордостью на дочь.

Кто ищет способ, тот всегда найдет

Кто ищет способ, тот всегда найдет

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Она рассказывает, что беременность протекала обычно: порока на УЗИ видно не было. Когда Полина появилась на свет, врачи лишь развели руками. Родители переживали, как девочка будет развиваться с такой аномалией, но напрасно.

— Полина росла гиперактивным ребенком. За ней нужен был глаз да глаз. А как она забавно пыталась держать эту бутылочку двумя ручками! А ползала? Как хромоножка на трех конечностях! Так забавно было наблюдать, — вспоминает мама.

Наталья воспитывает дочь как и любого обычного ребенка. Всего в семье у Миллеров трое детей. Помимо Полины есть старший <nobr class="_">14-летний</nobr> сын и младшая шестилетняя дочь

Наталья воспитывает дочь как и любого обычного ребенка. Всего в семье у Миллеров трое детей. Помимо Полины есть старший 14-летний сын и младшая шестилетняя дочь

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В деревне Казанке Любинского района, где живет семья Миллеров, с самого рождения Полины никто на ее особенности внимания не обращал и не обращает. В отличие от жителей Омска, куда они выбираются по делам:

— Едем в маршрутке и ловим сочувствующие взгляды с любопытным состраданием и вздохи бабушек: «Ой-ой, садитесь, садитесь!» Или кто-нибудь может заметить, что у ребенка пустой рукав. А я отвечаю, что всё нормально, просто мы такими родились. С самого рождения мы воспитывали ее так, чтобы, повзрослев, она себя не стеснялась. А это абсолютно такие же условия, как и для всех здоровых детей — никаких поблажек и снисхождений. Она самый обыкновенный ребенок.

Девочка ведет активный образ жизни

Девочка ведет активный образ жизни

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Полину отдали в самый обычный детсад. Когда ей исполнилось два года, родители решили заказать ей косметический протез из силикона, чтобы она начала привыкать к нему. При аплазии важно, чтобы нагрузка на конечности распределялась равномерно, тогда не будет искривления позвоночника и других проблем.

— Протез был просто в виде естественной руки, никакой функциональности. Она его носила и дома, и в ясельной группе — помогали воспитатели. Но Полина не могла им управлять, он был очень тяжелым. Когда она поднимала руку, он мог отвалиться или стукнуть ее по голове. Потом дочь отказывалась от него — нет, и всё. Мы уже применяли всевозможные хитрости, красили ногти на нем, надевали фенечки, украшали, как только могли, чтобы завлечь, но было бесполезно. Так мы надолго забросили эту практику, — рассказывает Наталья.

В детстве Полина была хулиганкой

В детстве Полина была хулиганкой

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Три года назад у Полины начала портиться осанка и неравномерно развиваться плечи. Перед Миллерами снова встал вопрос о том, чтобы приобрести протез, но более современный. Они обратились в компанию «Моторика» в Сколково, где изготавливают такие кисти, которые позволяют делать хватательные движения. Стоимость тягового протеза составляла 350 тысяч рублей. В семье таких денег не было. Гарантий тоже никаких — всё-таки подросток, вдруг не захочет носить искусственную руку. В итоге приобрести протез для Полины помогли в благотворительном фонде Санкт-Петербурга, куда семья обратилась по рекомендации. Нужную сумму удалось собрать за несколько месяцев.

Первый протез Полины был более «девочковый»

Первый протез Полины был более «девочковый»

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— Он был такой красивый, белый, с розовыми блестками. Переливался. На нем была нарисована девочка с гитарой. Мне нравилось тогда смотреть аниме, и я хотела, чтобы рисунок был как-то связан с ним — мама отправила картинку в «Моторику». Мы за протезом ездили в Москву, — подключилась к разговору Полина. — Я была очень счастлива. У меня были волшебные эмоции. Но я потом через какое-то время стала его реже носить. Пропал к нему интерес, да и без него было удобнее. Но мама настаивала, что нужно его надевать для здоровья. Я снова начала ходить в нем, а потом он стал мне малой.

Через год Полина получила от «Моторики» другой протез подходящего размера, в котором и пришла на встречу. В компании самостоятельно организовали сбор средств, кинув клич уже в другую благотворительную организацию.

Новый протез Полина носит по несколько часов каждый день, уже понимая, что это нужно для здоровья

Новый протез Полина носит по несколько часов каждый день, уже понимая, что это нужно для здоровья

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— Здесь у меня изображен корейский певец Хёнджин из группы Stray Kids. Он очень красивый и отлично поет.

Младшая сестра иногда просит протез у старшей, чтобы поиграть

Младшая сестра иногда просит протез у старшей, чтобы поиграть

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В это время маленькая шестилетняя сестренка Полины, которую мама привела с тренировки, выдает: «Я такую же хочу!» и прячется за спину Натальи. Потом признается, что любит мерить этот протез, воображая себя супергероем.

Семья вызывает впечатление счастливых и светлых людей

Семья вызывает впечатление счастливых и светлых людей

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Одноклассники Полины тоже в восторге от нового протеза девочки: просят рассмотреть его поближе, потрогать, поздороваться за руку и даже померить. Киберрука помогает девочке чувствовать себя круто и более уверенно. Школьница мечтает о путешествиях, хочет завести друзей в других странах, в частности побывать в Южной Корее и познакомиться с ее культурой.

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