17 нетипичных признаков проблем с сердцем — мы никогда не обращаем на них внимания

Но иногда механизм тромбообразования играет против организма. При некоторых болезнях и состояниях тромбы могут формироваться, даже если прямой угрозы кровотечения нет. Как следствие, тромб частично или полностью закупоривает кровеносные сосуды меньшего диаметра, и местное кровообращение нарушается. Такое явление называется тромбозом, и в большинстве случаев оно угрожает жизни и здоровью.



Что увеличивает риск тромбоза

Риск нарушения повышается с возрастом и не зависит от пола. Чаще он увеличивается у тех, кто генетически предрасположен к возникновению тромбов, но иногда предрасположенность может быть приобретенной.

