Мучительная одышка и поражение сердца: как кашель превращается в инвалидность — главный пульмонолог о пациентах с ХОБЛ

Как правило, пациенту прописывают обязательное использование ингалятора, как и при астме, но с другими действующими веществами. Отдельное внимание важно уделить технике ингаляции и правилам использования каждого конкретного ингалятора. Каждое устройство может требовать разных действий от пациента: глубокого быстрого или медленного вдоха, координации вдоха и активации. Неправильная техника ингаляции может оказывать влияние на эффективность терапии.



— Некоторые пытаются заниматься самолечением и приобретают короткодействующие бронхорасширяющие препараты. Лекарства дают временное облегчение, снимают бронхоспазм, но не воздействуют на причину. Использование этих медикаментов по 8–10 раз в сутки дает осложнения на сердце и нарушение его ритмов вплоть до асистолии (прекращения сердцебиения), — предупредила Любовь Куделя.

