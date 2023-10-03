Мучительная одышка и поражение сердца: как кашель превращается в инвалидность — главный пульмонолог о пациентах с ХОБЛ

О хронической обструктивной болезни легких говорят не часто. Принято считать, что недуг поражает только взрослых людей, трудящихся на химических предприятиях. Но заболевание давно вышло за рамки производства и стало распространяться в населенных пунктах с плохой экологией. Главный пульмонолог Новосибирской области Любовь Куделя назвала НГС основные причины развития хронической обструктивной болезни легких. Врач уточнила, в каком случае пациент получает группу инвалидности или входит в ремиссию описала наиболее часто встречающийся портрет пациента с ХОБЛ.
Курение и плохая экология
В последние годы из-за ухудшающейся экологии и вредных привычек молодеют многие заболевания. В их число входит хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — она поражает дыхательные пути, ткани и сосуды лёгких. Как объяснила корреспонденту НГС главный пульмонолог Новосибирской области, заведующая пульмонологическим отделением Новосибирской областной больницы, доктор медицинских наук, профессор Любовь Куделя, заболевание негативно влияет практически на все органы и ткани, вплоть до атрофии, ранних атеросклеротических поражений сердца, центральной нервной системы. Пациентов с ХОБЛ наблюдает не только пульмонолог, но и терапевт, кардиолог и невролог.
— Жалобы имеют разную степень выраженности, поэтому симптомы будут разными. Самый мучительный из них — одышка на выдохе, однако она возникает на поздних стадиях заболевания. На этом этапе выраженное поражение бронхов достигает практически 50%. Ранним признаком является кашель продуктивный и малопродуктивный, сухой. Но на кашель часто не обращают серьезного внимания, так как он сопровождает многие респираторные заболевания, острые инфекции, бронхиальную астму. Любой человек когда-то кашлял, поэтому к врачу обращаются не всегда, — говорит врач.
Наиболее распространенным симптомом пациента с ХОБЛ является одышка с внезапными приступами удушья. Она связана с физической нагрузкой и нарастает постепенно: при ходьбе, подъеме на несколько этажей. Тревожным звоночком является кашель с отхождением слизистой и гнойно-слизистой мокроты, свистящие хрипы.
Чаще всего ХОБЛ диагностируют у людей старше 40 лет, но в последние годы идет тенденция на омоложение этого заболевания. В 90% случаев болезнь выявляют у курильщиков. Еще одна большая когорта пациентов — сотрудники предприятий с вредными условиями труда: например, химической или металлургической промышленности, а также работающие на производстве в запыленных или задымленных помещениях. На развитии болезни легких сказываются низкое качество воздуха в жилых помещениях (например, при отапливании их углем), плохая экологическая обстановка в городе.
— Во многом ХОБЛ можно считать профессиональным заболеванием. Но даже если человек не работает на камне- или угледобывающем предприятии, он живет в городе, где есть промышленные предприятия, дышит загрязненным воздухом. Ежедневно в его легкие проникают вредные вещества, наносящие урон организму. Поэтому экологически неблагоприятные условия становятся важным фактором риска развития обструктивной болезни легких, — рассказала пульмонолог. — Особенно отрицательно это сказывается на курильщиках, в том числе и пассивных. Загрязненный воздух, дым и никотин — серьезное сочетание, негативно бьющее по иммунитету и бронхолегочной системе.
К характерному для ХОБЛ поражению легких, по словам Любови Кеделя, может присоединиться вторичная инфекция — бронхиальная, вирусная. В таком случае ХОБЛ проявляет иной характер: поднимается высокая температура, возникает слабость, гнойная мокрота.
Для диагностики ХОБЛ необходимо провести рентгенографию грудной клетки, спирометрию. На приеме специалист осматривает грудную клетку, выявляет изменения, характерный звук при перкуссии, жесткое дыхание, влажные, сухие или разнотональные хрипы. Лечение назначает пульмонолог или сам терапевт в зависимости от результатов обследования.
Как правило, пациенту прописывают обязательное использование ингалятора, как и при астме, но с другими действующими веществами. Отдельное внимание важно уделить технике ингаляции и правилам использования каждого конкретного ингалятора. Каждое устройство может требовать разных действий от пациента: глубокого быстрого или медленного вдоха, координации вдоха и активации. Неправильная техника ингаляции может оказывать влияние на эффективность терапии.
— Некоторые пытаются заниматься самолечением и приобретают короткодействующие бронхорасширяющие препараты. Лекарства дают временное облегчение, снимают бронхоспазм, но не воздействуют на причину. Использование этих медикаментов по 8–10 раз в сутки дает осложнения на сердце и нарушение его ритмов вплоть до асистолии (прекращения сердцебиения), — предупредила Любовь Куделя.
При правильно подобранном лечении пациент входит в медикаментозную ремиссию: он периодически получает определенные препараты и хорошо себя чувствует. В разные периоды жизни назначения врачей варьируются. Серьезный рецидив происходит, в основном, при инфекциях и вирусах, развитие которых важно не запускать и вовремя обратиться к врачу.
Жизнь с ХОБЛ
При таком многоликом заболевании, как ХОБЛ, врачи могут присвоить инвалидность — в зависимости от течения ХОБЛ, одышки, показателя насыщения крови кислородом и других функциональных показателей. Медико-социальная экспертиза основана на индивидуальном подходе. При тяжелом течении перспективы на здоровую жизнь не самые радужные. Поэтому пациентов в 96% случаев наблюдают диспансерно: из 15,5 тысячи пациентов почти 14 тысяч охвачены диспансерным наблюдением.
Пандемия коронавирусной инфекции, по информации главного пульмонолога региона, не повлияла на число заболевших ХОБЛ. В 2019 году, по словам профессора, насчитывалось около 16 тысяч больных. В 2020 их количество было таким же, а в 2022 году зафиксировали 15,5 тысяч больных — колебания совсем незначительные, не имеющие связи с COVID-19. Любовь Куделя считает, что в 2023 году число пациентов вряд ли резко возрастет.
В Новосибирской области, по сравнению с другими регионами, достаточно спокойная экологическая обстановка. В Сибирском федеральном округе в лидеры антирейтинга выбились Кузбасс, Новокузнецк, Кемерово. За Уралом не радует свежим и чистым воздухом Челябинск. В этих городах, как и в других с развитым производством, заболеваемость ХОБЛ значительно выше.
Чтобы минимизировать риски заболеваемости, важно улучшить экологию помещения. Например, если дом отапливается углем, то найти альтернативный способ обогрева помещений. Доктор советует расстаться с вредными привычками: бросить курить или минимизировать контакты с любителями затянуться сигаретой.
Профилактикой инфекционных обострений при ХОБЛ является вакцинация от COVID-19, пневмококка и гриппа, так как риск осложнений при вирусах довольно высок. При запрете прививок по иным показателям необходима профилактика с назначением иммуномодулирующих препаратов в межсезонье — весной и осенью.
Заразиться ХОБЛ невозможно, напоминает Любовь Куделя — рядом с больным человеком можно спокойно жить и использовать те же предметы в быту.
Серьезных ограничений физической деятельности и питания при ХОБЛ не существует. Естественно, не стоит поднимать 50-килограммовые гири, нагрузка должна быть оптимальной. Пациенту следует соблюдать обычные правила здорового образа жизни: бросить курить, не переедать, заниматься физической нагрузкой, гулять на свежем воздухе.
— Существует даже такая фраза: «Адинамия — хуже курения». Поэтому важно двигаться в меру, не падать от бессилия, а ощущать приятную усталость, — подчеркнула пульмонолог.
В Новосибирской области проводят мероприятия по борьбе с ХОБЛ: в образовательных учреждениях проводят классные часы, устраивают мероприятия для врачей. В поликлиниках созданы школы для пациентов — любой курильщик может обратиться сюда и получить помощь в борьбе с вредной привычкой.
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