Шесть стадий горя. Как пережить смерть любимого человека и не сойти с ума — разговор с психологом

Психолог объясняет, что торг и депрессия — это стадии, на которых можно застрять. Это происходит, если человек не может их прожить, прочувствовать. У него нет контакта с собой.



— Если вы регулярно запрещаете себе проявлять чувства, то рано или поздно они выльются. Например, в момент переживания горя. Они будут очень интенсивными, опасными. Плохо и то, что в нашем обществе не принято говорить про смерть. Люди не знают, как им быть. Не знают, как разделить эту утрату. Есть определенные механизмы, позволяющие завершить отношения. Даже если это смерть. Тут должно быть три фокуса внимания: прощение, прощание и благодарность. Нужно попрощаться и не ждать, простить, отпустить и поблагодарить. Только тогда отношения завершатся. Только тогда человек сможет увидеть жизнь и двигаться по ней. Принять сам факт, что человека больше нет, что он ушел навсегда, — уверяет психолог.