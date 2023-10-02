Шесть стадий горя. Как пережить смерть любимого человека и не сойти с ума — разговор с психологом

Тема смерти в нашем обществе настолько табуирована, что некоторые не могут даже произнести это слово вслух. Но защитить себя от этого нельзя. Рано или поздно все мы теряем близких. Это большой удар, который способен выбить человека из повседневной жизни и опустить на самое дно.
Как справиться с потерей любимого? Помогут ли траур и поминки? Почему нам так сложно отпустить умершего? Как вернуться к нормальной жизни и перестать злиться на весь мир? И когда пора бить тревогу, если ваш близкий человек сходит с ума от горя? Поговорили на эту непростую тему с психологом Ольгой Савельевой.
«Вдруг я что-то могла сделать»
Смерть близкого человека означает окончание отношений с ним. Принцип здесь такой же, как при разводе или расставании. Происходит утрата привычного уклада жизни, мыслей и мечты о будущем. Это очень болезненная сепарация.
— Все мы когда-то скажем друг другу: «Прощай». Нет одинакового способа для всех справиться с горем. У каждого своя внутренняя работа. Горе помогает переоценить жизнь, посмотреть на нее с другой стороны. Чужая смерть помогает ощутить себя живым. Важно осознавать те чувства, которые поднимаются с утратой. Это, как правило, очень сильный гнев, вина, обиды. Это те эмоциональные реакции, которые долго сдерживались. Тем, кто может говорить о чувствах и их переживать, намного легче пережить потерю. Ведь горе — это тоже чувство, очень сильное. Любое наше чувство — это способ обратить внимание на потребность, которая не удовлетворяется, — рассуждает Ольга Савельева.
Наверняка вы хоть раз слышали о том, что у горя есть шесть стадий: шок, отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Об этом очень важно знать. Только пройдя их все, можно по-настоящему исцелиться от утраты. На каждой стадии у человека разные потребности.
— Если человек находится на стадиях шока и отрицания, то единственным поддерживающим фактором может быть человек рядом с ним. Он будет помогать, например, что-то не забыть. Люди в таком состоянии становятся очень рассеянными. Говорить что-то, предлагать, советовать на этой стадии бесполезно. Человек, скорее всего, не услышит. Он не находится в контакте с окружающей средой. Стадия торга очень интересная. Ее еще называют бунтом против Бога. Хочется всех обвинять, появляется злость и чувство вины. Часто можно услышать: «Вдруг я что-то могла сделать», «Вдруг я сделала недостаточно», «А если бы я это сделала, то всё было бы по-другому», — объясняет психолог.
«Моя жизнь окончена»
Самое «дно» горевания — это депрессивная стадия. Но этот этап и самый нужный, и важный. Только после него можно принять случившееся. Психологи говорят, что депрессия — это способ нашей психики справиться со сложными условиями. Но такая адаптация может стать и опасной.
Депрессия может затягивать. Люди могут годами не убирать вещи умерших, постоянно разговаривать с ними. В связи с этим начинаются проблемы с нервной системой, нарушения аппетита и сна, желание уйти в другую реальность (алкоголь, наркотики). Некоторые последствия депрессии излечиваются только медикаментозно.
— Могут развиваться негативные убеждения: «Моя жизнь окончена», «Всё будет плохо», «Я больше никогда никого не встречу». На этой стадии не стоит говорить: «Да всё хорошо, пойдем развеемся», «Пошли поднимем тебе настроение». Вы же не предлагаете диабетику съесть шоколадку, когда он плохо себя чувствует, — говорит Ольга Савельева. — Что могут сделать родные? Как бы ни было тяжело это принять, но спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Единственное, что вы можете сделать — это дать человеку возможность говорить. Иногда стоит аккуратно напомнить о том, что можно обратиться за помощью. Не все могут справиться сами, и это нормально.
Психолог объясняет, что торг и депрессия — это стадии, на которых можно застрять. Это происходит, если человек не может их прожить, прочувствовать. У него нет контакта с собой.
— Если вы регулярно запрещаете себе проявлять чувства, то рано или поздно они выльются. Например, в момент переживания горя. Они будут очень интенсивными, опасными. Плохо и то, что в нашем обществе не принято говорить про смерть. Люди не знают, как им быть. Не знают, как разделить эту утрату. Есть определенные механизмы, позволяющие завершить отношения. Даже если это смерть. Тут должно быть три фокуса внимания: прощение, прощание и благодарность. Нужно попрощаться и не ждать, простить, отпустить и поблагодарить. Только тогда отношения завершатся. Только тогда человек сможет увидеть жизнь и двигаться по ней. Принять сам факт, что человека больше нет, что он ушел навсегда, — уверяет психолог.
«Если мне хочется рыдать»
А как прожить чувства? Инструкция простая: хочется плакать — плачьте. Хочется смеяться — смейтесь. Когда поднимаются слезы, то важно заметить это. Подумать, почему они пришли. Что вы чувствуете, когда начинаете плакать. Нужно замечать и реакции в теле: напряжение на лице, ком в горле, задержка дыхания и т. д. Мы всю жизнь с самого детства учимся сдерживать телесные проявления эмоций. Проблема в том, что когда мы постоянно сдерживаем одну эмоцию, то это состояние перекладывается и на другие. Потом трудно радоваться, интересоваться.
— Важно учитывать ситуацию, в которой я испытываю те или иные переживания. Если мне хочется рыдать, то неуместно это будет делать на работе или при детях. Важно заметить это желание и дождаться возможности его воплотить в безопасном месте: дома, в кругу друзей и родных, у психолога, — отметила Ольга.
Хочется поговорить о практиках траура у разных народов. Если вспомнить похороны у старообрядцев, то там были рыдания. В голос! Приходили поголосить. Это и есть проживание чувств. В современном обществе такое встречается редко. Все сдерживаются и пытаются быть сильными. В нашей русской культуре есть поминки на 9 и 40-й дни. Девятый день — это еще острая стадия горя. Считается, что на 40-й день душа уже отходит. За это время родные должны отпустить усопшего, чтобы он обрел вечный покой.
«Работа» горя в среднем занимает год. Но все люди и ситуации разные — точный прогноз никто не даст.
Ранее мы уже писали о том, как сказать ребенку о смерти близкого ему человека. Психолог Екатерина Громова рассказала, как поступить в подобной ситуации. Самое главное — быть честным.