«Была обычной девчонкой»: история 16-летней Софьи, которая перенесла инсульт после ковида и впала в кому

— Обычная девчонка, обычная девятиклассница. Всё как у всех, — рассказывает жительница Архангельской области Мария Давыдова о своей 16-летней дочери Софье. У девочки никогда не было серьезных проблем со здоровьем, но в 2022 году она внезапно потеряла сознание и впала в кому.
Как позже выяснилось, у девятиклассницы случился инсульт. Врачи давали неутешительные прогнозы, но мама не отчаивалась и верила, что Софья выкарабкается. Полтора года девочка провела в больнице и сейчас вернулась восстанавливаться домой. Она всё еще прикована к инвалидному креслу, но уже пытается шевелить ножками.
Как изменилась жизнь 16-летней Софьи после инсульта — смотрите в коротком видео чуть выше.
— Как и почему это произошло — не скажет ни один врач, — говорит Мария Давыдова. — Но предположение было такое — постковидные изменения сосудов головного мозга, потому что в 2020 году Софья болела им в тяжелой форме. Может быть, были какие-то «спящие» нарушения, хотя ребенок был здоров, не было никаких предпосылок. Но могли послужить толчком сосудистые нагрузки и — просто нагрузки: 9-й класс, учеба и так далее.
Родные верят, что Софья сможет снова встать на ноги. Сейчас многое зависит от дорогостоящей реабилитации, деньги на которую (больше миллиона рублей) собирают через благотворительный фонд.