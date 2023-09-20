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9-летний мальчик вдохнул канцелярскую кнопку, когда играл на улице — она застряла у него в бронхах

Ребенку пришлось провести четыре дня в больнице

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Кнопку достали с помощью эндоскопических зажимов

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В Новосибирске девятилетний ребенок вдохнул канцелярскую кнопку, когда играл на улице. Его родители обратились в больницу с жалобами на то, что у мальчика болит в груди и он не может глубоко вдохнуть. Как уточнили в пресс-службе минздрава Новосибирской области, ребенок поступил в стабильном состоянии.

— Обследование показало, что канцелярская кнопка попала в бронхи, уперлась в одну из стенок и вызывала локальное воспаление. Заведующая эндоскопическим отделением Ольга Ахалкалакелова рассказала, что опасный предмет успешно достали с помощью эндоскопических зажимов, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Ребенка выписали спустя четыре дня

Ребенка выписали спустя четыре дня

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Лечащий врач-пульмонолог Анастасия Закурдаева сообщила, что несколько дней мальчик находится по динамическим наблюдением. Ему понадобилась ингаляционная терапия. Ребенка выписали спустя 4 дня полностью здоровым.

Так выглядит кнопка, которую вдохнул ребенок

Так выглядит кнопка, которую вдохнул ребенок

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Как добавили в минздраве, в неделю поступает несколько обращений пациентов с инородными телами в желудочно-кишечном тракте, бронхах, у маленьких пациентов — также в носовых и слуховых проходах.

Летом врачи Центра Мешалкина совместно хирургами России спасли жителя поселка Кольцово от огромного тромба длиной в 30 сантиметров.

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