9-летний мальчик вдохнул канцелярскую кнопку, когда играл на улице — она застряла у него в бронхах

В Новосибирске девятилетний ребенок вдохнул канцелярскую кнопку, когда играл на улице. Его родители обратились в больницу с жалобами на то, что у мальчика болит в груди и он не может глубоко вдохнуть. Как уточнили в пресс-службе минздрава Новосибирской области, ребенок поступил в стабильном состоянии.
— Обследование показало, что канцелярская кнопка попала в бронхи, уперлась в одну из стенок и вызывала локальное воспаление. Заведующая эндоскопическим отделением Ольга Ахалкалакелова рассказала, что опасный предмет успешно достали с помощью эндоскопических зажимов, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.
Лечащий врач-пульмонолог Анастасия Закурдаева сообщила, что несколько дней мальчик находится по динамическим наблюдением. Ему понадобилась ингаляционная терапия. Ребенка выписали спустя 4 дня полностью здоровым.
Как добавили в минздраве, в неделю поступает несколько обращений пациентов с инородными телами в желудочно-кишечном тракте, бронхах, у маленьких пациентов — также в носовых и слуховых проходах.
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