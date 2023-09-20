9-летний мальчик вдохнул канцелярскую кнопку, когда играл на улице — она застряла у него в бронхах

В Новосибирске девятилетний ребенок вдохнул канцелярскую кнопку, когда играл на улице. Его родители обратились в больницу с жалобами на то, что у мальчика болит в груди и он не может глубоко вдохнуть. Как уточнили в пресс-службе минздрава Новосибирской области, ребенок поступил в стабильном состоянии.