«Больных будет, как в начале пандемии». Врач — о новой волне ковида, которая накроет нас уже через три недели

По мнению врача, несмотря на рост пациентов с ковидом, такой нагрузки на систему здравоохранения, как в начале пандемии, не будет. Это связано с тем, что новые варианты вируса протекают легче. К тому же большая часть людей приобрела иммунную защиту, которая в какой-то степени еще помогает.

— Сам вирус изменился с момента появления омикрона не в сторону утяжеления, а в сторону большей заразности и лучшего уклонения от приобретенного иммунитета. Хотя о «пироле» выходят неоднозначные научные публикации, в одних исследованиях демонстрируется меньшая патогенность клеток, в других — предпосылки к большей патогенности. Так что в ближайшие два месяца нас ждет рост заболеваемости с большой нагрузкой на амбулаторную сеть, на скорую помощь, на неотложные службы и поликлиники. Рост госпитализаций тоже будет, но не такой, как в первые два года пандемии. Однако стоит ждать возврата под ковид какого-то количества коечного фонда.