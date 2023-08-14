Полезные продукты, которые вам сильно навредят. Врач рассказала о правильном питании при диабете 2-го типа

Избыток глюкозы в крови — основная проблема

Сахарный диабет — это болезнь, которая развивается, если организм не может корректно усваивать глюкозу — сахар из крови. Она содержится в углеводах — не только десертах и выпечке, но и в хлебе, крупах, овощах, бобовых. В некоторых из этих продуктов, например в шоколаде, концентрация глюкозы выше, чем в других, и при переваривании она попадает в кровь в больших количествах.



Если организм не может корректно усваивать глюкозу, она остается в крови, постепенно повреждая кровеносные сосуды и ткани нервной системы, глаз, почек, сердца и других органов. Поэтому очень важно контролировать употребление глюкозы.

