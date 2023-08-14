Полезные продукты, которые вам сильно навредят. Врач рассказала о правильном питании при диабете 2-го типа

Если у вас обнаружили диабет, важно будет научиться новым привычкам. Даже продукты, которые принято считать полезными для обычного человека, диабетику способны навредить, особенно в больших количествах
Диета при диабете
Ольга Уланкина — акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»,
Избыток глюкозы в крови — основная проблема
Сахарный диабет — это болезнь, которая развивается, если организм не может корректно усваивать глюкозу — сахар из крови. Она содержится в углеводах — не только десертах и выпечке, но и в хлебе, крупах, овощах, бобовых. В некоторых из этих продуктов, например в шоколаде, концентрация глюкозы выше, чем в других, и при переваривании она попадает в кровь в больших количествах.
Если организм не может корректно усваивать глюкозу, она остается в крови, постепенно повреждая кровеносные сосуды и ткани нервной системы, глаз, почек, сердца и других органов. Поэтому очень важно контролировать употребление глюкозы.
Диета — основа лечения
Если при сахарном диабете
Так или иначе, но основа лечения при диабете
Не только сахар и сладкое
Первое, что приходит в голову при развитии диабета, — ограничить в рационе сахар и сладости. Это верно, однако при сахарном диабете стоит ограничивать не только сладости и десерты. Многие на первый взгляд безопасные продукты также способны ухудшать течение болезни. Употреблять их рекомендуется с осторожностью, в небольших количествах.
Молочка и овощи — обратите внимание
Даже несладкие молочные продукты (творог, сыр, йогурт) содержат так называемый молочный сахар — лактозу. Поэтому употреблять их рекомендуется с осторожностью: до
Еще одна группа полезных продуктов, которые потенциально могут нанести вред людям с сахарным диабетом, — это крахмалистые овощи. Употребление картофеля, тыквы, кукурузы, свеклы и моркови стоит ограничить.
Осторожнее с фруктами
Свежие фрукты содержат большое количество фруктозы, простого природного сахара. Фруктоза снижает чувствительность клеток к инсулину, и организму становится сложнее усваивать сахар. Поэтому употребление фруктов рекомендуется ограничить, а вместо сладких бананов, винограда или груш выбирать ягоды или цитрусовые — их гликемический индекс ниже, а значит, они повышают уровень глюкозы в крови медленнее.
Чтобы скачок сахара не был очень резким, следует есть цельные фрукты (соки и пюре лучше усваиваются, а значит, фруктоза быстрее попадает в кровь). Рекомендуется сочетать их с белками и жирами — можно добавить сыр, арахисовое масло, нутовую пасту или есть их после основного приема пищи. В этом случае они перевариваются медленнее, а выброс сахара в кровь происходит более плавно.
Использовать фрукты в качестве перекуса или есть их на голодный желудок людям с сахарным диабетом не рекомендуется. Полностью исключать фрукты из рациона не стоит, в противном случае организму будет недоставать клетчатки, важных витаминов, в том числе С и А, и минералов — йода, магния.
Важное замечание
Сахарный диабет опасен тем, что человек может долгое время не испытывать симптомов, поэтому опираться на собственные ощущения при выборе рациона опасно. Даже при прекрасном самочувствии сахар в крови необходимо регулярно измерять по схеме, назначенной врачом, а при превышении значений — обратиться к специалисту, чтобы он изменил стратегию лечения.
Кстати
Многие регионы приводят статистику, что у них растет смертность среди больных диабетом. Так, например, количество умерших диабетиков II типа (неинсулинозависимые) в
Руководитель общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «ДиалайфСибирь» Анастасия Смолина объяснила такую динамику смертности.
— Я бы выделила две основные причины роста смертности. Во-первых, коронавирус, после которого в целом выросло количество людей с сахарным диабетом. Также у нас закончилось действие федеральной программы «Сахарный диабет», которой сейчас не хватает. Есть надежда, что подобная программа вернется уже в рамках нацпроекта. Сейчас такие обсуждения ведутся, — сказала Смолина.
Ну и важно, чтобы люди сами ответственнее относились к своему здоровью, к своему питанию в том числе.