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«Это про честность, про высвобождение»: трогательное видео о том, как клоуны делают жизнь больных детей чуть легче

История больничного клоуна Надежды Бочкаревой

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Фильм про Надежду Бочкареву, ставшую народным героем Премии НГС в 2023 году

Видео: NGS.RU

Надежда Бочкарева — руководитель, идейный вдохновитель новосибирских больничных клоунов, которые пытаются поднимать настроения детям в палатах. В этом году Надежда стала героем Народной Премии НГС и вручила награду победителю в одной из номинаций. Про каждого народного героя снят отдельный фильм. Предлагаем вам потратить три минуты, чтобы познакомиться с Надеждой — этот ролик точно не оставит вас равнодушным.

— Мы приходим для этих маленьких людей, которые сейчас находятся в такой ситуации, — рассказывает Надежда Бочкарева в фильме. — Не всегда бывает смешно, абсолютно. Иногда бывает очень молчаливо, очень просто, задумчиво. Клоунада — она про честность, про высвобождение, про разрядку, как отпускать напряжение. Про выдох, а может быть иногда и про вдох.

Не у всех есть правильное представление о том, кто такой больничный клоун и не все знают историю самой маленькой маски в мире. Посмотрите видео о том, как можно сделать чью-то жизнь чуть легче.

На НГС выходило несколько публикаций про больничных клоунов. Пять лет назад в новосибирскую больницу даже приезжали клоуны из Италии.

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