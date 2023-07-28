«Это про честность, про высвобождение»: трогательное видео о том, как клоуны делают жизнь больных детей чуть легче

Надежда Бочкарева — руководитель, идейный вдохновитель новосибирских больничных клоунов, которые пытаются поднимать настроения детям в палатах. В этом году Надежда стала героем Народной Премии НГС и вручила награду победителю в одной из номинаций. Про каждого народного героя снят отдельный фильм. Предлагаем вам потратить три минуты, чтобы познакомиться с Надеждой — этот ролик точно не оставит вас равнодушным.
— Мы приходим для этих маленьких людей, которые сейчас находятся в такой ситуации, — рассказывает Надежда Бочкарева в фильме. — Не всегда бывает смешно, абсолютно. Иногда бывает очень молчаливо, очень просто, задумчиво. Клоунада — она про честность, про высвобождение, про разрядку, как отпускать напряжение. Про выдох, а может быть иногда и про вдох.
Не у всех есть правильное представление о том, кто такой больничный клоун и не все знают историю самой маленькой маски в мире. Посмотрите видео о том, как можно сделать чью-то жизнь чуть легче.
На НГС выходило несколько публикаций про больничных клоунов. Пять лет назад в новосибирскую больницу даже приезжали клоуны из Италии.