«Это было невозможно больно»: из-за ошибки врачей у пациентки выросли «слоновьи» ноги

Сейчас Наталье 45 лет, первые сигналы болезни появились в 24, когда она была беременна.



— Отеки ног начались еще на последних сроках беременности, но я думала, что это типичная предродовая ситуация. После рождения дочери они действительно спали, зато появились хромота и слабость в ногах. Я начала переваливаться, приседать, падать. Пошла к нашим врачам, и первое, что мне сказали, что я симулирую болезнь, — рассказывает зеленогорка.

Наталья и сама имеет медицинское образование — она работала медсестрой. После выхода из декрета молодая мама начала искать работу, но так как она уже тогда прихрамывала, ее никуда не брали. В итоге получилось устроиться дворником, правда, ненадолго: болезнь быстро прогрессировала, пришлось уволиться. Вскоре Наталье дали инвалидность — и сразу первую группу.