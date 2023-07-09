Рабы желудка? 5 неочевидных симптомов болезненной зависимости от еды — проверьте себя

Еда вас поработила, если:

Вы неадекватно воспринимаете свой вес. И это не только про красоту и стройность. Нормальная масса тела важна для здоровья и уменьшения рисков многих заболеваний. Например, иногда человек при дефиците веса продолжает следовать жестким ограничениям без необходимости.

Вы жестко ограничиваете себя в еде. При этом часть продуктов совершенно исключены из вашего рациона, хотя на это нет никаких объективных причин.

Периодически принудительно «очищаете» организм. Переедая или стремясь к своему идеалу, человек вызывает рвоту или принимает слабительное. Такое поведение не только сопровождается чувством вины, но и приводит к заболеваниям ЖКТ.