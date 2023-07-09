Рабы желудка? 5 неочевидных симптомов болезненной зависимости от еды — проверьте себя

По отношениям с едой можно понять многое о человеке — кто-то привык есть на бегу, а кто-то не приступит к трапезе, если еда не сервирована так, как положено. Многие люди до сих пор едят перед телевизором, это не способствует контролю количества съеденного, но доставляет дополнительное удовольствие (мы вас понимаем). Это всё милые мелочи, но есть и более серьезные звоночки, которые могут указывать на расстройство пищевого поведения. Наши коллеги из Wday.ru спросили у эксперта, что должно реально насторожить.
Еда вас поработила, если:
Вы неадекватно воспринимаете свой вес. И это не только про красоту и стройность. Нормальная масса тела важна для здоровья и уменьшения рисков многих заболеваний. Например, иногда человек при дефиците веса продолжает следовать жестким ограничениям без необходимости.
Вы жестко ограничиваете себя в еде. При этом часть продуктов совершенно исключены из вашего рациона, хотя на это нет никаких объективных причин.
Периодически принудительно «очищаете» организм. Переедая или стремясь к своему идеалу, человек вызывает рвоту или принимает слабительное. Такое поведение не только сопровождается чувством вины, но и приводит к заболеваниям ЖКТ.
Мучаетесь чувством вины после еды. Например, вы съели слишком много или что-то очень калорийное и потом долго помните об этом и ругаете себя.
Вы постоянно переедаете. Часто это не вопрос осознанности, человек просто не может перестать есть, хотя еда может даже не приносить ему удовольствия. Это связано с реакцией на стресс или еда воспринимается как способ расслабиться.
По мнению врача-диетолога Анастасии Ефимовой, эти признаки могут говорит о начинающемся расстройстве пищевого поведения (например, анорексия, булимия или компульсивное переедание). Если несколько из перечисленных выше состояний повторяются регулярно — лучше обратиться к врачу-психотерапевту или психологу.
Почему мы переедаем?
Еда успокаивает и считается самым простым и доступным регулятором. А вот причины того, что вы привыкли заедать любую эмоцию (агрессию, стресс, радость), стоит искать в детстве. Все сигналы, которыми ребенок может донести родителям любую информацию, сводятся к крику. И здесь вопрос в том, как взрослые эти сообщения расшифруют. А толкования обычно два: либо ребенок мокрый, либо голодный.
— Чаще всего мамы начинают кормить малыша, когда он плачет. Еда успокаивает ребенка. Это совсем не означает, что он на самом деле был голоден. Но если такой подход срабатывает, кормлением начинают пользоваться как спасательным кругом, — объясняет психолог Анна Никитина.
В дальнейшем из-за этого у человека и появляется привычка заедать неудовлетворенные потребности. Уже повзрослев, в любой непонятной ситуации он начинает есть. Хотя и понимает, что еда не всегда помогает. Но образ такого поведения сформирован, схема отработана и действует отлично.
Что происходит с организмом, когда вы голодаете или переедаете
Два таких противоположных явления как голодание и переедание тесно связаны между собой и порождают друг друга. В повседневной жизни мы редко улавливаем связь между пропущенным завтраком, обедом на бегу и исключительно плотным ужином, порой сами не понимаем, как же в нас столько влезло, а главное — зачем.
Эндокринолог, диетолог Областного центра клинической диетологии и коррекции веса Ирина Татарникова объясняет, что если вы голодаете по любым причинам, то организм находится в стрессе. Часто причиной голодания становится желание похудеть, но этот метод далеко не для всех будет эффективным.
— Если говорить про использование жировых запасов — жировое депо как раз и нужно для того, чтобы организм выжил, и свои запасы он будет расходовать в последнюю очередь. На фоне стресса при экстремальном голодании, вероятнее всего, организм будет сначала съедать мышцы, а только потом сжигать жир, — объясняет эксперт.
Периоды голода и переедания бывают связаны с нарушением пищевого поведения, например пропуском завтрака и поздним обильным ужином.
— Человек на ночь наедается — ночью организм должен отдыхать и восстанавливаться, а приходится заниматься перевариванием пищи. С утра, скорее всего, он проснется разбитым и у него не будет аппетита. Вот отсутствие аппетита утром — это чаще всего следствие переедания вечером, — считает диетолог.
Ирина уточняет, что для кого-то длительные перерывы между приемами пищи будут переноситься нормально. На это влияет генетика, наличие либо отсутствие инсулинорезистентности и образ жизни.
Но для большинства людей большие паузы между основными приемами пищи, например пропуск завтрака или обеда, будут вести к перееданию за ужином. Когда человек пришел домой и таким образом «расслабился», формируется замкнутый круг. Важно помнить, что основное количество пищи должно приходиться на первую половину дня.
Дома ждут ужин и диван
— Если вы съели непривычно много для себя, то, естественно, вам лучше увеличить активность в течение дня. Но когда люди начинают заниматься спортом, чтобы подбодрить себя, они могут съедать даже больше калорий, чем сожгли во время занятий. Поэтому не всегда получается нивелировать избыточное поступление калорий какой-то физической активностью, — предупреждает известное заблуждение диетолог.
У многих людей есть синдром сонливости после еды. По мнению эксперта, это нельзя считать нормой.
— Здесь либо вы не выспались, либо переели — возможно, с избытком простых углеводов. Но это скорее показатель общего самочувствия. Здоровый человек, без каких либо дефицитов, должен сохранять активность в течение дня, и ее спад или подъем не должен зависеть от приемов пищи, — объясняет Татарникова.
Но даже если очень хочется, сразу ложиться после еды нельзя — и не потому, что так всё съеденное отложится в жир. Это как раз распространенное заблуждение. Эксперт объясняет, что принимать горизонтальное положение сразу после еды опасно, потому что может случиться заброс содержимого желудка в пищевод.
— При переходе из пищевода в желудок есть сфинктер, которые закрывает этот просвет. У некоторых людей с ним проблемы. В желудке и пищеводе разная кислотность, и заброс содержимого желудка на регулярной основе в пищевод — это не нормально. Нужно после еды обязательно как минимум 30–40 минут находиться в вертикальном положении (ходить или сидеть), — заключает диетолог.
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