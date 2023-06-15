«Не болит и за полгода может дать метастазы»: как не пропустить самый смертельный вид рака

Принято считать, что злокачественные опухоли растут годами, но не в случае с легкими.



— Легкое хорошо кровоснабжается. При росте образования происходит быстрое распространение по крови метастазов. Вообще, рак легкого за полгода может дать метастазы, — говорит Егор Печерица.



Конечно, быстрый рост опухолей больше характерен для молодых пациентов.



— Наш основной контингент — 55 лет и старше, но есть и 27-летние пациенты со злокачественными опухолями, — приводит пример специалист. — У молодежи опухоли, как правило, агрессивные, быстро развивающиеся, дающие метастазы, это связано с тем, что молодой организм хорошо кровоснабжается, опухоль получает больше питания, соответственно, быстрее растет. Если у 80-летнего пациента опухоль будет расти три-четыре года, то у молодого — за полгода может вырасти.

