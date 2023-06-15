«Не болит и за полгода может дать метастазы»: как не пропустить самый смертельный вид рака

Рак легкого считается самым смертельным из онкологических заболеваний. Основная проблема в том, что легкое не болит, поэтому рак в этом органе часто обнаруживается на поздних стадиях. Врач-онколог торакального отделения Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) Егор Печерица рассказал нашим коллегам из 74.RU, как не пропустить одну из злейших опухолей.
В чём коварство рака легкого?
Рак легкого на четвертой стадии в нашей стране находят у 43 процентов заболевших — это очень много. Но самое страшное, что половина из этих больных умирает в течение первого года после постановки диагноза.
— Легкое не имеет болевых рецепторов, поэтому пока опухоль не выросла и не произошла инвазия в грудную стенку или в близлежащие органы, она не дает клиники, — объясняет доктор. — Только когда образование прорастает в бронх, начинаются кашель и одышка.
Принято считать, что злокачественные опухоли растут годами, но не в случае с легкими.
— Легкое хорошо кровоснабжается. При росте образования происходит быстрое распространение по крови метастазов. Вообще, рак легкого за полгода может дать метастазы, — говорит Егор Печерица.
Конечно, быстрый рост опухолей больше характерен для молодых пациентов.
— Наш основной контингент — 55 лет и старше, но есть и 27-летние пациенты со злокачественными опухолями, — приводит пример специалист. — У молодежи опухоли, как правило, агрессивные, быстро развивающиеся, дающие метастазы, это связано с тем, что молодой организм хорошо кровоснабжается, опухоль получает больше питания, соответственно, быстрее растет. Если у 80-летнего пациента опухоль будет расти три-четыре года, то у молодого — за полгода может вырасти.
Факторы риска
Многие винят в образовании опухолей легкого «плохую» наследственность и экологию, но онкологи точно знают ключевой фактор риска.
— 90% пациентов, которые сейчас получают лечение в торакальном отделении, — это курильщики либо в анамнезе у них длительный стаж курения, — констатирует онколог. — Сама по себе зажженная сигарета — это химическая фабрика, она содержит множество токсичных веществ и канцерогенов. Проходя через дыхательные пути, вредные частицы охлаждаются и преобразуются в смолу, эта смола оседает на слизистой трахеи, бронхов, в альвеолах. На фоне этого происходит рубцевание тканей дыхательных путей и нарушение газообмена, развивается дыхательная недостаточность, хроническое воспаление, а на фоне хронического воспаления происходит рост злокачественных новообразований.
И если кто-то еще думает, что современная альтернатива сигаретам — вейпы — не так опасна, то сильно заблуждается.
— Вейп имеет тот же самый механизм воздействия на легкие, как у обычных сигарет. Жидкость, которая заправляется в гаджет, содержит глицерин, пропиленгликоль, а при прохождении дыхательных путей они превращаются в те же самые канцерогены, формальдегиды, которые запускают весь этот процесс. Но, в отличие от обычной сигареты, вейпы вызывают колоссальную психическую зависимость, потому что доза никотина в них в 10–20 раз выше, — говорит Егор Печерица.
И даже если человек одумался и бросил курить, это не гарантирует, что у него не разовьется рак.
— Безусловно, организм очищается, есть даже такая легенда, что в течение 12 месяцев происходит полное очищение бронхиального дерева, но это не доказано. У нас есть пациенты, которые 10 лет назад бросили курить, и у них выявили рак легкого в текущем году, — говорит доктор. — Чем больше стаж курения, чем больше сигарет он выкуривает в течение дня, и чем раньше он начал курить, тем выше риск злокачественных образований легкого, трахеи, бронхов.
Как не пропустить рак легкого
Всем пациентам, независимо от того, курил человек в своей жизни или нет, врач советует раз в год проходить обследование легких, курильщикам — чаще.
— Диагностировать рак легкого несложно, выполняя определенные методы исследования — это флюорография, рентгеновское исследование, низкодозовая компьютерная томография. Низкодозовую КТ зарубежные авторы рекомендуют выполнять курящим пациентам каждые девять месяцев для исключения рака легкого, — добавляет онколог.
Многие считают, что флюорография в этом случае бесполезна, но это не так.
— Безусловно, флюорография покажет опухоль, но у этого метода есть предел — образование до сантиметра можно не выявить на флюорографии из-за наложения сосудистого рисунка бронха на уровне опухоли. Но если есть подозрение, выполняется КТ с контрастным усилением и выявляется опухолевый процесс. Профилактически проходить флюорографию нужно обязательно, — настаивает врач. — У нас у некоторых пациентов история болезни начинается так: «ФОГ не проходил в течение трех лет». Почему не проходил? Это эффективный, низкозатратный, низкодозовый метод, и лучевая нагрузка ниже, чем на КТ.
Обязательно обратиться к врачу и пройти обследование необходимо, если появился кашель с мокротой, если вы похудели без причины и уж тем более если появился такой симптом, как кровохарканье.
Если поймать рак легкого на первой стадии, то прогноз неплохой.
— При первой стадии одногодичная выживаемость при проведенном хирургическом лечении составляет около 84%, пятилетняя — 50%, при четвертой стадии одногодичная выживаемость — менее 50%, пятилетняя — менее 17%, — приводит данные статистики онколог. — Кстати, выживаемость у мужчин и женщин отличается, у женщин она выше на 10–15%, конечно, при своевременно начатом лечении.
Ранее мы обсудили с врачом-маммологом, влияют ли прием гормонов и операции по увеличению груди на риск развития рака. Также узнали пять признаков, после которых необходимо проверить свою родинку на меланому, и выяснили, чем отличается КТ от МРТ, можно ли с их помощью проверить всё тело на рак.