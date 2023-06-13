Медики зафиксировали рост алкоголизма среди новосибирских подростков: коктейли им кажутся лимонадом

В Новосибирской области за год на 18,2% выросло количество подростков с официально подтвержденным алкоголизмом.
— Детский алкоголизм связан в основном с алкогольными коктейлями. «Слабоалкогольный сильногазированный напиток» подростки воспринимают как почти безвредный лимонад. Но вреда от него больше, чем от крепкого алкоголя: сладкая жидкость легче пьется и доставляет больше удовольствия, — пояснили в министерстве.
В Минздраве уточнили, что не могут предоставить информацию по точному количеству подростков, страдающих алкоголизмом в регионе.
По словам наркологов, привыкание подростов к алкоголю формируется за 1 год, так как у взрослых алкоголизм переходит в хроническую стадию за 5–10 лет.
Ранее в Новосибирской области на 51% уменьшилось количество людей, умерших от отравления алкоголем, и уменьшилось количество страдающих от зависимости и злоупотребления спиртным.