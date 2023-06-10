Две трети случаев деменции вызваны болезнью Альцгеймера. Как понять, что близкий болен, и чем ему помочь

Болезнь Альцгеймера — причина деменции у пожилых людей в двух третях случаев. Суть болезни в том, что постепенно умирают нервные клетки в определенных частях мозга. Ученые знают о том, какие изменения происходят внутри этих клеток, но пока не нашли единую причину, которая запускает этот процесс.



— В первую очередь на ранних стадиях болезни Альцгеймера возникает нарушение так называемой оперативной памяти — то есть ускользают из памяти события, которые происходят в бытовом режиме, — говорит врач-невролог Анна Клевакина. — Человек забывает, что куда положил, выключил ли утюг. Также может быть рассеянность, сниженная концентрация внимания.

