Две трети случаев деменции вызваны болезнью Альцгеймера. Как понять, что близкий болен, и чем ему помочь

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире более 55 миллионов человек страдает деменцией — это примерно 8,1% женщин и 5,4% мужчин в возрасте старше 65 лет. Одна из причин деменции — болезнь Альцгеймера, на нее приходится около 60% случаев. К сожалению, пока от нее нет лечения, но если заметить заболевание на ранних стадиях, то можно надолго отсрочить серьезные изменения и сохранить активность человека, его возможность жить полноценной жизнью. Мы попросили врачей рассказать о том, на какие симптомы нужно обращать внимание, чтобы вовремя распознать болезнь.
Болезнь Альцгеймера — причина деменции у пожилых людей в двух третях случаев. Суть болезни в том, что постепенно умирают нервные клетки в определенных частях мозга. Ученые знают о том, какие изменения происходят внутри этих клеток, но пока не нашли единую причину, которая запускает этот процесс.
— В первую очередь на ранних стадиях болезни Альцгеймера возникает нарушение так называемой оперативной памяти — то есть ускользают из памяти события, которые происходят в бытовом режиме, — говорит врач-невролог Анна Клевакина. — Человек забывает, что куда положил, выключил ли утюг. Также может быть рассеянность, сниженная концентрация внимания.
Проблема в том, что все эти симптомы — неспецифические симптомы, они могут быть и при других состояниях. Например, после перенесенной коронавирусной инфекции и ряде других заболеваний. Это и затрудняет диагностику на ранних стадиях.
— Важно наблюдать, как меняется состояние человека в разное время, — говорит Анна Клевакина. — Это могут быть временные нарушения, которые проходят, когда человек хорошо отдохнет, правильно и вовремя питается, занимается физической активностью. То есть когда общее состояние организма возвращается в хорошую форму, то и эти симптомы проходят. Это может встречаться и у молодых людей, и тем более у пожилых — когда просто происходит естественное старение при других сопутствующих заболеваниях. Но это проходит, это временное состояние, оно может быть то лучше, то хуже.
Доктор говорит, что если симптомы не проходят после качественного отдыха — это уже тревожный звоночек. Со временем человек начинает плохо справляться с обычными повседневными делами, плохо переносит какие-то изменения в привычном ритме жизни, начинаются резкие нарушения настроения, если нужно сделать что-то, что выбивается из обычной рутины.
— Первый достаточно грозный признак — когда человек теряет память на текущие события, — говорит врач-невролог, кандидат медицинских наук Наталия Гурарий. В дальнейшем он перестает усваивать новую информацию. Вся старая информация и навыки, включая профессиональную деятельность, пока сохранны на первых стадиях, а новое человек не может запоминать. Теряется многозадачность, человек путается сначала на незнакомой местности, а потом и в привычной обстановке. Достаточно характерно, когда появляются речевые нарушения — человек теряет нить разговора, может переставлять слова местами. На это обычно обращают внимание уже другие люди, а не сам пациент, потому что у пациента в это время критика страдает.
При этих симптомах врачи советуют обращаться к неврологу в любом случае — независимо от возраста пациента. Хоть болезнь Альцгеймера преимущественно встречается в пожилом возрасте, бывают казуистические случаи, особенно если есть наследственность. Чаще у молодых людей эти изменения вызваны не болезнью Альцгеймера, однако эти же симптомы могут говорить и о других серьезных заболеваниях, в том числе об опухоли мозга.
— Если состояния сниженной концентрации внимания, сложности с выполнением каких-то задач возникают в течение полугода и нет улучшений — это повод, чтобы обратиться к врачу, — говорит невролог Анна Клевакина. — После комплексного обследования можно будет исключить другие причины и поставить диагноз.
Доктор говорит, что чем раньше деменция альцгеймеровского типа будет заподозрена — тем больше шансов, что назначенное лечение замедлить прогрессирование болезни. К сожалению, у современной медицины лечения от нее нет, болезнь прогрессирует, но замедлить ее и на многие годы удержать человека в состоянии активности и самостоятельности — вполне достижимо. Но нужно, чтобы сам пациент и его семья участвовали в лечении.
— Пациент должен не только прийти на прием — он должен быть мотивирован в своем лечении, и не только он, но и родственники, — говорит невролог Наталия Гурарий. — В лечении такого пациента участие родственников необходимо, лечение проходит в том числе и в семье, даже когда человек способен себя обслуживать и быть активным в быту. Помимо медикаментозной терапии может понадобиться когнитивно-поведенческая терапия и социальная адаптация, работа логопеда и психолога. Пациент не должен быть выброшен из повседневной жизни, родственники должны ему помогать сохранять интеллект и активность.
В фонде помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» отмечают, что помимо генетических особенностей и заболеваний человека на развитие деменции может влиять социальная изоляция и стресс. Уход за человеком в глубокой деменции часто становится настоящим испытанием для его семьи: люди не могут получить помощь, остаются с проблемой один на один, вынужденно отказываются от работы и социальных связей, поскольку оставлять больного в одиночестве становится опасно. Ранее мы рассказывали о том, как в России живут семьи пациентов с деменцией и почему им так мало помогают.