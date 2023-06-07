Вот бы нам такую! Ученые назвали поразительную особенность организма людей, которые живут дольше 100 лет

Группа ученых из медицинских школ Тафтса, Гарварда и Бостонского университета обнаружили, что долгожители обладают «элитной» высокофункциональной иммунной системой, которая на протяжении жизни прекрасно адаптировалась к личной истории болезни владельца. Именно поэтому они менее подвержены характерным для старости болезням и хорошо справляются с инфекциями.

Авторам удалось изучить данные 14 долгожителей, средний возраст которых составлял около 106 лет. Ученые исследовали мононуклеарные клетки периферической крови: моноциты, лимфоциты, макрофаги. Геронтологи объединили результаты с данными еще 52 человек более молодого возраста, 20–89 лет, чтобы выявить изменения иммуноспецифичных паттернов старения и экстремального долголетия.