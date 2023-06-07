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Вот бы нам такую! Ученые назвали поразительную особенность организма людей, которые живут дольше 100 лет

Исследователи по всему миру пытаются разгадать секреты долголетия — наука сделала еще один шаг вперед в этом направлении

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Не забываем: четкий распорядок дня напрямую влияет на продолжительность жизни

Не забываем: четкий распорядок дня напрямую влияет на продолжительность жизни

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По данным ООН, до сих пор менее 1% людей от всего населения земли доживают до 100 лет. Поэтому ученые c интересом изучают особенности долгожителей по всему миру. Недавно они пришли к выводу, что у бодрых бабушек и дедушек запаздывает появление связанных со старением заболеваний, а значит их иммунная система по каким-то причинам остается функциональной даже в очень преклонном возрасте. Наши коллеги из журнала «Вокруг Света» узнали, почему так происходит и как это поможет всем нам прожить дольше.

Группа ученых из медицинских школ Тафтса, Гарварда и Бостонского университета обнаружили, что долгожители обладают «элитной» высокофункциональной иммунной системой, которая на протяжении жизни прекрасно адаптировалась к личной истории болезни владельца. Именно поэтому они менее подвержены характерным для старости болезням и хорошо справляются с инфекциями.

Авторам удалось изучить данные 14 долгожителей, средний возраст которых составлял около 106 лет. Ученые исследовали мононуклеарные клетки периферической крови: моноциты, лимфоциты, макрофаги. Геронтологи объединили результаты с данными еще 52 человек более молодого возраста, 20–89 лет, чтобы выявить изменения иммуноспецифичных паттернов старения и экстремального долголетия.

— Анализ выявил изменения состава и транскрипции клеток, а также уникальные изменения генов в иммунных профилях долгожителей, отражающие нормальный иммунный ответ. Это подтверждает наличие защитных факторов, которые повышают их способность восстанавливаться после инфекций и достигать глубокой старости, — объясняет старший автор исследования, сотрудница Медицинского центра Тафтса Паола Себастиани.

Простыми словами — долгожители имеют особый состав и активность иммунных клеток. Пока нам эта информация ничего не дает. Но в ближайшем будущем исследование может стать основой для изучения механизмов иммунной устойчивости, которые приводят к долголетию, а ученые и медики смогут разработать новые методы терапии для восстановления после болезней, здорового старения и продления жизни людей. А значит потенциально и нас с вами. Но кое-какие секреты и правила для долгой и относительно здоровой жизни мы можем внедрить уже сегодня.

Правило 80/20: названа секретная привычка долгожителей самого здорового острова в мире

Так называемые «голубые зоны» — это пять регионов, где наблюдается самая высокая концентрация долгожителей. Крепкое здоровье имеют жители Сардинии в Италии, Икарии в Греции, Никои в Коста-Рике и Лома-Линды в Калифорнии. А еще, конечно же, долголетием славятся жители Японии, а именно острова Окинава. Мы узнали, какая полезная привычка есть почти у всех жителей острова.

Секрет в том, что японцы серьезно относятся к своему образу жизни. Они тщательно следят за тем, что, а главное — как они едят. Завтракают, обедают и ужинают они медленно, оставляя на тарелке около 20% порции.

Так и работает правило 80/20, за счет долгой трапезы у желудка есть время передать в мозг сигнал о том, что он полон. Это помогает предотвратить переедание, ведь эти 20% недоеденного блюда могут сыграть ключевую роль в процессе контроля массы тела.

Сам термин 80/20 существует и соблюдается японцами уже несколько веков: оно основано на конфуцианской практике «Хара хати бу» («Ешьте, пока не насытитесь на 80 процентов»). Строго ограничивать себя необязательно: достаточно просто чуть сократить количество потребляемого и добавить в тарелку больше овощей и зелени.

Кстати, особое внимание приковано к питанию долгожителей. Практически ни один японец не ест жирную, калорийную пищу. Эксперты рассказывают, что жители этой страны в большинстве своем равнодушны к специям и соли.

Долгожители Окинавы, например, обожают блюда из шпината, листьев горчицы, сладкого картофеля и тофу. Они едят свинину, рыбу, птицу, курицу и другое мясо, но обычно оно составляет меньшую часть рациона. Здесь также действует правило 80/20: 80% блюда — растительные продукты, 20% — животный белок.

Еще секреты японских долгожителей

По данным Министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии, в стране в 2023 году проживает более 85 тысяч долгожителей. Вы не поверите, но их возраст — 100 лет и старше. И с каждым годом число бодрых бабушек и дедушек увеличивается. Недавно мы пытались выяснить, в чём секрет японского долголетия.

Чаще всего до 100 лет в Японии доживают женщины. Японские женщины составляют 80 процентов от всех долгожителей в мире. По информации министерства, большинство долгожителей тщательно следит за здоровьем и при первых признаках любого недомогания сразу же обращается к врачам. Многие японцы каждый год проходят плановую диспансеризацию.

Культура сна в стране также влияет на продолжительность жизни. Японцы просыпаются и ложатся рано, а режим дня соблюдают с точностью до получаса.

Из интересных ритуалов — любовь к горячей ванне. Перед сном жители Страны восходящего солнца обожают понежиться в горячей воде. А это, как считают врачи и эксперты, хорошо влияет на организм в целом.

Также японские пенсионеры (и не только) очень спортивные. Они не упускают возможности позаниматься спортом на улице и в большинстве своем имеют привычку делать зарядку.

К слову, в прошлом году умерла самая пожилая жительница планеты, японка Канэ Танака, ей было 119 лет, и она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. По информации СМИ, она скончалась в больнице города Фукуока из-за преклонного возраста.

Канэ рассказывала журналистам, что в доме престарелых, где она жила, был строгий режим. А секретом своего долголетия японка называла ранний подъем, хорошую еду и занятия математикой.

Секрет долголетия китайцев

Средняя продолжительность жизни в Китае в 2022 году выросла до 78,2 года, тогда как в России этот показатель равен 70,06 года (данные по обоим полам). Конечно, эти цифры зависят от комплекса факторов, но не последнюю роль в обретении долголетия играет питание. Мы спросили у экспертов, в чём же секрет.

Рыба — и точка

— Многие удивятся, но секрет долголетия скрывается в обыкновенной рыбе, а точнее, в тунце. Он очень полезен из-за высокого содержания витаминов и минералов. Также тунец богат селеном, фосфором, железом и магнием, которые комплексно помогают поддерживать организм. Витамины и кислоты, содержащиеся в этом представителе семейства скумбриевых, также способствуют сохранению здоровья и молодости, — объясняет врач медико-профилактического направления Леонид Булычев.

Также тунец полезен для сердца. Из-за высокого уровня омега-3 кислот при его употреблении происходит снижение холестерина в сосудах. По мнению эксперта, люди, которые употребляют большое количество рыбы, в том числе и тунца, имеют меньше рисков развития ишемической болезни сердца.

Также употребление тунца может способствовать снижению давления. Всё дело в калии, который улучшает общее здоровье и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Еще этот элемент может противостоять развитию атеросклероза.

Богатый набор витаминов в рыбе (группы А, В12, В6, С и D) помогает защитить организм от свободных радикалов. Также в нем есть железо, магний, калий и натрий. А в полосатом тунце содержатся еще цинк и марганец, которые считаются антиоксидантами. Это делает его невероятно эффективным профилактическим средством от некоторых форм рака.

Не хуже с этими задачами справляется и лосось. Долгожители по всему миру любят лосось — его едят даже те, кто обычно питается растительной пищей. Лосось содержит большое количество жирных кислот омега-3, которые, как было установлено, помогают поддерживать здоровье сердца и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогают снизить уровень хронического воспаления.

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