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Что меня бесит

«Ты ж сама даешь ему стакан!»: что бесит борца с алкоголизмом и наркоманией

А еще узнали, сколько зависимых реально могут вылечиться (и почему так мало)

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Игорь Гунин занимается частной реабилитацией зависимых людей

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Наркоманы и алкоголики — люди, с которыми никто не хочет работать. Мы нашли человека, который каждый день общается с зависимыми и их родственниками. Наша коллега из NGS24.RU Кадрия Катцина пообщалась с реабилитологом из Красноярска Игорем Гуниным и узнала, что его больше всего бесит в этой работе.

— Игорь, расскажи, что тебя бесит?

— Больше всего меня бесят саботажники. Это не сами зависимые, а их близкое окружение. Молчание бесит: «Ой, а как можно говорить, что у нас в семье зависимый?» Половина семьи предпочитает молчать, даже в семье не обсуждают — табу. Очень большое значение имеет включенность близких в выздоровление человека.

— Ты же как-то объясняешь это родственникам? Они понимают свою ответственность?

— При первом звонке у клиентов всегда есть страх. И я всегда полную информацию даю, дабы не было саботажа. Клиент поступил, ему надо всё объяснить, наладить контакт, бумаги подписать, это от трех до пяти дней занимает. Я обязательно спрашиваю, все ли родственники понимают суть проблемы. Родные, я понимаю, они тоже пострадавшие в этой ситуации, но они понимают только одну вещь — он пьет, а то, что у них самих созависимость, не понимают. Когда человек поступает на реабилитационную программу, важно, чтобы всё было целостно, недоделанная работа результата не принесет. Он уйдет и у него случится рецидив, а он опасен тем, что зависимый станет «наверстывать упущенное».

Последний пример, вот недавно было, мальчишка поступил, случился рецидив. Проходит две недели, звонит мама, говорит, что его надо на свадьбу к брату отпустить. Так это безумная затея, он еще даже в себя не пришел. Но маме надо показать картинку полной семьи родственникам, а про него она не думает. Разумные аргументы и доводы не видятся и не слышатся.

— А то, что о зависимости стараются не говорить, не раздражает?

— Стигматизация в обществе раздражает. Это же такая полярная история. Мы на улице видим человека с зависимостью, нам неприятно, можно услышать про него что-то плохое, но это заболевание, оно так проявляется. И регресс в жизни — это один из симптомов. А с другой стороны, в семье все его жалеют: жена кровь сворачивает, начальник на работе — гад. Он поэтому пьет, бедненький, и все вот его жалеют. То есть это такие нездоровые два полюса: ненавидеть и жалеть.

В семье, по мнению реабилитолога, алкоголиков принято жалеть

В семье, по мнению реабилитолога, алкоголиков принято жалеть

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— А как это, когда жалеют? Что за позиция?

— Это жалость со стороны родных. Это та жалость, которая убивает: его всё время вытаскивают, отмазывают, учатся за него, жен находят, детей за него воспитывают. Мощная история — мама кормит его, его жену и его детей. Лишь бы у сыночки всё было хорошо. Мамы и жены искренне верят в то, что, когда алкоголик болеет с похмелья, ему надо опохмелиться. Вот это тоже мощно: надо опохмелиться. Это не то, чтобы бесит, но вызывает противоречивые переживания.

Бесит, когда звонит клиент, спрашивает, что делать, ему объясняешь четкий механизм — детокс, реабилитация, а он говорит: «Не, мне надо по-другому». Просят детокс, чтобы врач приехал на дом и прокапал. Это вообще бессмысленно. Или говорят, что закодировать надо, а у него уже восемь кодировок было. Смысла кодироваться в девятый раз вообще нет. Это прямо безумие. Я могу всё это сделать, но нет смысла, я не люблю делать дурную работу, которая будет бесполезна.

У зависимых нет мотивации лечиться. Чаще они попадают в реабилитацию с помощью родственников

У зависимых нет мотивации лечиться. Чаще они попадают в реабилитацию с помощью родственников

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— А бывает, что алкоголик пришел сам, у него есть мотивация, он готов лечиться?

— Мотивации вообще у клиентов нет, ее нужно формировать. Родные приходят: «Вот он в запое». Он сидит дома, у него на столе бутылка водки, закуска, ну какая у него будет мотивация в этот момент? У него всё хорошо, он бухает. Вот когда он с похмелья болеет, тогда его самое время вести в реабилитацию. Так обычно бывает, что алкоголик пьет не на свои деньги. Он их где берет? У жены, у мамы. Что делать? Ну перестаньте давать деньги. Введите строгое правило, что дома в пьяном состоянии появляться нельзя. Они говорят, что не могут жесткие правила вводить. А у него всё хорошо: бутылка водки, огурцы соленые, курицу мама привезла, крыша над головой. Ты ж сама даешь ему этот стакан! Обрубите эту систему поддержки его алкоголизма. Они ж мрут сплошь и рядом. Потом слезы, сопли: «Как же так?» Ну что-то же нужно делать.

— Что масштабнее — алкоголизм или наркомания?

— Алкоголизм, наверное, масштабнее наркомании. Ну как масштабнее? Доступнее. Сейчас нет ни чистых алкоголиков, ни чистых наркоманов. Чистые алкоголики — скорее всего, возрастные, лет под 60. А те, кто помоложе, они и барбитуру пьют. Бесит, что на улицах рисуют адреса наркомагазинов. Это странная история. Меня раздражает работа на показуху. Недавно услышал статистику, говорят, что потребление алкоголя в стране снизилось. Я думаю, ничего себе! Точно что ли? Алкоголики, что ли, поумирали? Как она снизилась? На сегодняшний день алкоголизм и наркоманию не изжить, нет стопроцентного лекарства. Рецидивы случаются.

Бесит нечестная статистика. Официальную статистику нет смысла смотреть, она, по моим ощущениям, сильно расходится с реальностью. В год только у меня в call-центр две тысячи обращений. Ну, допустим, не все из них зависимые, давай половину откинем. Так это только мне звонят, а есть и другие реабилитации, а есть и те, кто вообще не обращается. Тут есть вопрос финансовой подоплеки. Алкоголиков и наркоманов вообще не хочется лечить, это дорого и долго в виду рецидивов, специфичности заболевания. Но само заболевание приносит ущерб тому же государству намного больше, нежели затраты на его лечение: домашнее насилие, криминал, неспособность человека работать, ДТП в пьяном виде.

На почве алкоголизма возникают конфликты между членами семьи. Нередко это приводит к домашнему насилию

На почве алкоголизма возникают конфликты между членами семьи. Нередко это приводит к домашнему насилию

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— Ты говоришь про официальную статистику, а как с официальным лечением дела обстоят?

— Меня искренне бесит, что, например, на весь Красноярский край, а это 2,8 миллиона человек, у нас в КНД (краевой наркологический диспансер. — Прим. ред.) всего 20 коек в реабилитации и курс там 2 месяца. В рамках ОМС бесплатное лечение сопряжено с постановкой на учет, но даже так всего 20 человек могут пролечиться.

— Что лучше — поставить на учет зависимого или лечить без постановки?

— Необходимость контроля для меня понятна. Система учета нужна, потому что есть важные ограничения, которые необходимы: например, человек работает водителем, пьяный за рулем — повышенная опасность. Но в большинстве случаев это отражается на жизни людей, от которых не будет вреда. Предположим, я бухгалтер, всю жизнь проработал в госучреждении, и тут меня поставили на учет. Мы же понимаем, что я работы лишился? Это подбешивает.

Чаще всего, как говорит реабилитолог, за алкоголика стараются решить все его проблемы. Даже вытаскивают из полиции

Чаще всего, как говорит реабилитолог, за алкоголика стараются решить все его проблемы. Даже вытаскивают из полиции

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— Почему ни алкоголизм, ни наркоманию не принято считать болезнью?

— Многие из моих клиентов даже не понимают, что зависимость — это болезнь. И родственники так же. Они считают, что это безответственность, дурное воспитание, скверный характер. Пропасть. Мы читаем определение зависимости — комплекс физиологических, психических и поведенческих явлений. Это всё вместе. Волевая сфера страдает, психокоррекция нужна даже в большей степени, потому что с интоксикацией проще справиться — за неделю, а без психокоррекции — крах.

— Ты не скрываешь, что сам был зависимым. Не бесит, что ты смог избавиться от пагубных пристрастий, а кто-то не может справиться?

— Да, не скрываю. Могу в секундах сказать, когда начал выздоравливать. У меня есть счетчик, периодически в круглые даты в него поглядываю. Жду, когда будет 11 лет, 11 месяцев, 11 дней и 11 часов — уже скоро. Это дата моего второго рождения. Когда кто-то срывается, не бесит. У людей так случается, это не страшно. Страшно, когда человек начинает наверстывать то время, когда не пил и не употреблял. Тут нужно, чтобы ему помогли. Бесит, когда пьяные звонят: «Че мне делать?» В пьяном состоянии же человек не очень восприимчив, я говорю: «Звони трезвый». Радует, что звонят, бесит, что звонят пьяные.

— Какой возраст у самого молодого наркомана, которого к тебе приводили?

— Подростковая наркомания существует, а официального лечения для них нет. Первые пробы у детей в 11–14 лет происходят. У меня был знакомый мальчишка, взрослый уже, наркоман, он вообще в 7 лет попробовал. Это редкость, в основном 13–14 лет.

— Как у них вообще получается достать наркотики?

— Это ты не понимаешь, а дети всё знают. Меня бесит этот момент бессилия. Мне хочется помочь всем, но статистика же вещь упрямая — 20% пройдут реабилитацию и будут жить без рецидива. 80% так или иначе будут срываться, кто-то умрет, кому-то тюрьма продлит жизнь, кто-то еще раз придет за помощью. Нужно через кого-то решать эту проблему, пусть это будет реабилитационная программа или группа самопомощи. Возможностей сейчас стало больше.

— Что-то можно с этим делать? Профилактику проводить?

— С детьми же нужно выстраивать работу в долгую, но все делают для галочки. У нас в школах есть один психолог на сколько человек? Но это даже и не нужно, у тебя дети ходят в школу, сад, ты этого не понимаешь, что ли? Вот у меня дети ходят в сад, там один психолог на 200–300 детей. О здоровом образе жизни не надо говорить, его нужно транслировать. Дети смотрят в первую очередь где? В семье. Видя каждый вечер батю с пивасом, ребенок будет считать это нормой.

Родитель с пивом — не лучший пример для ребенка

Родитель с пивом — не лучший пример для ребенка

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— В этом формате безалкогольное пиво тоже наносит урон?

— Вопрос не в самом алкоголе, я не противник того, чтобы люди пили алкоголь, я против того, чтобы алкоголики пили, а здоровым людям — тут всё нормально, почему нет? Вопрос в другом — у зависимого человека нет здоровых способов реагирования, проживания каких-то ситуаций жизненных. Ребенок видит, что папа пьет, не общается с ним, мама занята тем, что из-за угла смотрит, лишь бы папа не надрался. А потом чадо вырастает, дома не получил ни заботы, ни любви, пошел на улицу, попал в такой же социум. Детям же всё интересно, они всё пробуют, и у ребенка даже страха нет выпить алкоголь. По какой причине? Папа пьет, значит можно. С детьми об этих вещах вообще не говорят. Или транслируют — это плохо, так делать не надо. Но видит-то он другое. А может, не плохо, папа же пьет? Профилактика — это сложная работа. С родителями нужно работать. Что толку с ребенком?

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АлкоголизмНаркоманияРеабилитация наркомановПрофессияЧто бесит в работе
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