«Ты ж сама даешь ему стакан!»: что бесит борца с алкоголизмом и наркоманией

Последний пример, вот недавно было, мальчишка поступил, случился рецидив. Проходит две недели, звонит мама, говорит, что его надо на свадьбу к брату отпустить. Так это безумная затея, он еще даже в себя не пришел. Но маме надо показать картинку полной семьи родственникам, а про него она не думает. Разумные аргументы и доводы не видятся и не слышатся.



— А то, что о зависимости стараются не говорить, не раздражает?



— Стигматизация в обществе раздражает. Это же такая полярная история. Мы на улице видим человека с зависимостью, нам неприятно, можно услышать про него что-то плохое, но это заболевание, оно так проявляется. И регресс в жизни — это один из симптомов. А с другой стороны, в семье все его жалеют: жена кровь сворачивает, начальник на работе — гад. Он поэтому пьет, бедненький, и все вот его жалеют. То есть это такие нездоровые два полюса: ненавидеть и жалеть.