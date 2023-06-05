Может предупреждать о серьезном диагнозе. Хирург — о том, чем может быть опасна боль в стопах

Если по утрам или к вечеру у вас болят стопы, это тревожный знак. Наши ноги рассчитаны на активные ежедневные нагрузки, их строение позволяет выдерживать достаточно серьезные нагрузки каждый день.
Стопа имеет очень сложное строение, она состоит из множества небольших костей, связок, сухожилий и мышц. При ходьбе, беге, прыжках и даже просто стоянии на них приходится большая нагрузка, а при неосторожных движениях не исключена вероятность травм.
Также боль в стопе может быть вызвана различными заболеваниями, приводящими к воспалению и повреждению структур опорно-двигательного аппарата. Как отличить простую усталость стоп от патологий, которые требуют медицинской помощи, «Доктору Питеру» рассказала врач-хирург лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.
Нина Зубова, врач-хирург лаборатории «Гемотест»
Сложно устроенная конструкция
Человеческая стопа в ходе эволюции отлично приспособилась к прямохождению, она выдерживает вес всего тела, причем в разных ситуациях — при стоянии, хождении, беге и прыжках, переносе тяжестей и различных видах движений. Подобные возможности стопы реализуются за счет 26 костей небольшого размера, которые соединяются между собой прочными, но эластичными конструкциями — сухожилиями и связками.
В стопе есть несколько суставов, которые укреплены мышечными волокнами, всё это и дает стопе ее функциональные возможности. Мы можем вставать на носочки, перекатываться на пятки, преодолевать препятствия по пересеченной местности, сохраняя устойчивость и равновесие.
Колоссальные нагрузки
Многие даже не представляют, какой вес могут выдерживать наши стопы за счет своего особого строения. В стоячем положении они отлично, без особых проблем выдерживают собственный вес и те грузы, которые вы держите в руках. При ходьбе нагрузки увеличиваются в 2–3 раза, а при прыжках сила, которая влияет на стопы, возрастает в десятки раз.
Арочная форма и многочисленные связки позволяют ей отлично амортизировать, защищая суставы ног и позвоночник от перегрузок. И если со стопами возникают проблемы, например, возникает боль, — это всегда серьезно. Помимо дискомфорта, вызванного болевыми ощущениями, страдает еще и полноценная двигательная активность.
Виды боли в стопах
По длительности можно выделить острую, резко возникающую боль в стопах и хронические ощущения. Чаще всего причинами острой боли становятся различные травмы, когда повреждаются определенные части стопы. Это могут быть ушибы, вывихи, растяжения или переломы, трещины костей.
Хронические боли в стопах могут беспокоить неделями, а то и месяцами, отражаются на активности и походке. Причинами подобных ощущений могут стать как поражения самих стоп при различных ортопедических патологиях, так и системные заболевания всего организма.
Почему стопы ноют и болят
Причиной ноющей и нерезкой боли часто становится переутомление: это сигнал, что стопам нужно дать больше отдыха. Обычно так бывает при длительном стоянии, пеших прогулках, ношении обуви с каблуком или тесных, неудобных туфель. В этот период рекомендуется меньше времени проводить на ногах, снизить интенсивность спортивных занятий. Чтобы ускорить восстановление, можно добавить процедуры для расслабления: теплые ванночки для ног, массаж, аккуратные упражнения на растяжку, подобрать удобную ортопедическую обувь.
Но если отдых не помогает, сохраняются боль, дискомфорт или присоединяются другие симптомы (например, отек, покраснение кожи, локальное повышение температуры или онемение), необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.
Если заболело резко и сильно
Резкая боль может быть связана с травмой. В зависимости от истории получения травмы и клинической картины травматолог направит пациента на рентгенографию, КТ или МРТ для исключения перелома или повреждения околосуставных мягких тканей, вывиха или других нарушений.
Могут быть серьезные болезни
Боль в стопах может возникать из-за плоскостопия, пяточных шпор, остеоартрита или подагры. Также среди причин — серьезные аутоиммунные заболевания, например ревматоидный и псориатический артрит. Вылечить их полностью невозможно, но без специфической поддерживающей терапии — прохождения регулярных курсов лечения, они прогрессируют и могут привести к выраженному ухудшению качества жизни и инвалидности.
Боли в области костей и суставов не стоит игнорировать. Вместе с другими симптомами они могут быть признаками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, остеомиелит. Своевременная диагностика позволит избежать прогрессирования патологии и развития необратимых дефектов опорно-двигательного аппарата.
Диабетикам нужно следить за здоровьем стоп
У пациентов с сахарным диабетом боль в стопах может быть связана с развитием осложнений болезни — синдромом полинейропатии и диабетической стопы. Если своевременно не скорректировать сахароснижающую терапию, могут возникнуть трофические язвы нижних конечностей, некротические процессы и даже гангрена.
Какие еще бывают проблемы
О неврологических проблемах со стопами и пальцами ног и рук рассказала невролог, кандидат медицинских наук, Елена Красилова.
Пальцы ног немеют, выпрямляются и начинают болеть, их невозможно расслабить. Боль отдает в плюсневые кости.
Причинами такого состояния могут быть артрозы или артриты мелких суставов ног, повышение солей мочевой кислоты, иногда поражение периферических нервов (часть нервной системы вне головного и спинного мозга. — Прим. авт.), а также недостаток микроэлементов и витаминов (кальция, магния, витаминов группы В и витамина Д).
При отсутствии патологии такое состояние может наблюдаться у детей, так как иногда их нервная система не успевает за ростом, а также при физическом переутомлении.
К такому состоянию наиболее склонны люди с повышенной массой тела, употребляющие в пищу большое количество продуктов, повышающих мочевую кислоту, а именно: шоколад, красное мясо, алкоголь. В группу риска попадают и те, кто имеет повышенный уровень глюкозы крови. Играет роль и наследственная предрасположенность к возникновению проблем в суставах.
Если такое состояние повторяется или боль не проходит, стоит обратиться за консультацией к терапевту, который после осмотра либо порекомендует лечение, либо отправит к узкому специалисту (неврологу, ортопеду, ревматологу) для дальнейшего лечения.
А вот если вас мучают онемение и беганье мурашек в конечностях, то такое состояние может быть вызвано ревматологическими заболеваниями мелких суставов, заболеванием вен или артерий нижних конечностей. Неврологическими причинами таких состояний являются поражение или травматическое повреждение периферических нервов. Кроме травм, наиболее часто причиной поражения периферических нервов является злоупотребление алкоголем, наличие сахарного диабета и некоторых других эндокринных заболеваний и заболеваний внутренних органов. У некоторых пациентов данное состояние связано с пережатием нерва в месте его прохождения в узких костно-сухожильных каналах (туннелях). Появление онемения и мурашек в конечностях может наблюдаться и при заболеваниях позвоночника (онемение в ногах — ищи проблему в пояснице, онемение в руках — в шейном отделе), а также при таких заболеваниях, как инсульт и рассеянный склероз (заболевание, возникающее в большинстве случаев у молодых).
Конечности чаще немеют у людей с сидячим образом жизни, лиц с повышенной массой тела, у лиц, работа которых связана с постоянным пребыванием за компьютером, особенно если неправильно организовано рабочее место, у лиц, работа которых связана с пребыванием в длительном вынужденном положении. Также склонны к проблеме те, у кого имеется наследственная предрасположенность к узости каналов, по которым проходит нерв.
Если онемение или беганье мурашек возникают постоянно и не связаны с вынужденным положением, то необходимо обратиться к терапевту или неврологу для определения причины и назначения лечения.