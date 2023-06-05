Может предупреждать о серьезном диагнозе. Хирург — о том, чем может быть опасна боль в стопах

Нина Зубова, врач-хирург лаборатории «Гемотест»



Сложно устроенная конструкция

Человеческая стопа в ходе эволюции отлично приспособилась к прямохождению, она выдерживает вес всего тела, причем в разных ситуациях — при стоянии, хождении, беге и прыжках, переносе тяжестей и различных видах движений. Подобные возможности стопы реализуются за счет 26 костей небольшого размера, которые соединяются между собой прочными, но эластичными конструкциями — сухожилиями и связками.



В стопе есть несколько суставов, которые укреплены мышечными волокнами, всё это и дает стопе ее функциональные возможности. Мы можем вставать на носочки, перекатываться на пятки, преодолевать препятствия по пересеченной местности, сохраняя устойчивость и равновесие.

