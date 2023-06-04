Быстрый тест на скрытые таланты: посмотрите на форму своих ногтей

Ногти могут рассказать не только о вашем характере. Наши коллеги из Woman.ru узнали, как проверить здоровье по состоянию ногтевой пластины — российский онколог Михаил Мясникин рассказал им, на что нужно обращать внимание во время маникюра. По словам эксперта, основной признак онкологии, который можно заметить на ногтях, — появление полосок разных оттенков (от коричневой до чёрной) в области ногтевого ложа. Также стоит отметить внезапную ломкость ногтей и появление трещин. Если вы помните, что не травмировали ноготь, а на нём появилось пятно, лучше обратиться к специалисту. Но не стоит впадать в панику при виде любого пятнышка — Мяснянкин объясняет, что существует очень много и доброкачественных образований, которые имеют такой же симптом.

