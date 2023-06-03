«Выгрызают кусок кожи». Как защититься от комаров и мошек и что делать с их укусами

— Если вы находитесь на природе, достаточно взять несколько хвойных веточек и разжечь костер. Это очень хорошо отпугивает комаров, но мало кто о таком эффекте знает, — уточнила Татьяна Баллирано. — Также отлично помогает гвоздичный коктейль. Он был популярен еще в советское время. Сейчас такой готовый коктейль и эфирные масла используют как в аромалампах, так и в аромасвечах.

По словам эксперта, аромат гвоздичного коктейля надолго избавляет от кровососущих насекомых. Приготовить его несложно. Нужно взять пять грамм высушенных бутонов гвоздики и залить 200 миллилитрами воды. Затем довести до кипения и варить еще 15 минут. Потом отвар следует остудить, процедить, залить в пульверизатор и обработать им одежду.