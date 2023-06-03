«Выгрызают кусок кожи». Как защититься от комаров и мошек и что делать с их укусами

Комары и мошки портят отдых не только на природе, но даже дома. О том, как с ними лучше бороться, что делать с укусами и в каких случаях вызывать врачей скорой помощи рассказала дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано.
— Чтобы не «кормить» комаров, не стоить ходить в лес, а также к стоячим водоемам и лужам, где живет большой количество их личинок, — рассказала она. — Также нужно носить закрытую одежду и использовать природное или синтетическое химическое вещество — репелленты, чтобы отпугивать кровососущих насекомых.
Коктейль из гвоздики со времен СССР
По словам дерматолога, наибольшей популярностью пользуются вещества натуральные. На первом месте среди них — масло цитронеллы. Это эфирное масло, получаемое из листьев и стеблей этого растения. Запах такого вещества приятен человеку, но отпугивающе влияет на комаров. Еще защищают от комаров свечи с цитронеллой и можно использовать бузину, черемуху, герань, хвойные растения, обычные спреи, аромамасла… Плюс ко всему, существуют еще аромалампы.
— Если вы находитесь на природе, достаточно взять несколько хвойных веточек и разжечь костер. Это очень хорошо отпугивает комаров, но мало кто о таком эффекте знает, — уточнила Татьяна Баллирано. — Также отлично помогает гвоздичный коктейль. Он был популярен еще в советское время. Сейчас такой готовый коктейль и эфирные масла используют как в аромалампах, так и в аромасвечах.
По словам эксперта, аромат гвоздичного коктейля надолго избавляет от кровососущих насекомых. Приготовить его несложно. Нужно взять пять грамм высушенных бутонов гвоздики и залить
— Детям, конечно, лучше применять вещества с содержанием натуральных компонентов, эфирные масла гвоздики, пихты, той же цитронеллы, — уточнила Татьяна Баллирано. — И очень эффективны спреи, но они всё-таки немножко токсичны. Поэтому не стоит наносить их на слизистую и открытые участки тела, лучше на одежду.
И помогают бороться с комарами не только репелленты, но и природные средства: лук, чеснок, гвоздика, чабрец, эвкалипт, подорожник, настойка календулы и алоэ.
Дерматолог также отметила, что, как правило, укусы чаще всего случаются на улице, на даче и в лесу. И если под рукой нет никаких специальных средств, можно использовать что-то охлаждающее либо спиртовые растворы, любые антисептики. Например, лекарственные антисептики с разными активными веществами в составе, такие как «Мирамистин» и «Хлоргексидин».
Укусы нельзя расчесывать
Если под рукой нет никаких специальных средств, то к местам комариных укусов можно прикладывать что-то охлаждающее либо использовать спиртовые растворы или любые антисептики. Например, «Мирамистин» и «Хлоргексидин».
— Из средств аптечных смотрим, какая реакция на них будет — как правило, достаточно смазать место укуса средством с антигистаминным эффектом, — объяснила она Татьяна Баллирано. — Наиболее известные — «Фенистил гель» и «Псило-бальзам». Если мы видим, что отек увеличивается и распространяется, то добавляем гормональные мази. И если есть реакция на укус — либо у детей, либо у людей с ослабленной иммунной системой, то принимаем уже антигистаминные препараты внутрь — в виде таблеток или инъекций.
По словам дерматолога, в готовых препаратах, как правило, используется несколько компонентов, которые включают в себя антисептические, антибактериальные и антигистаминные компоненты, а также успокаивающие и снимающие зуд. Это, пожалуй, самый оптимальный состав среди средств от укуса комаров.
— И, конечно, ни в коем случае место укуса нельзя расчесывать. Иначе может быть аллергическая реакция, — предупредила эксперт.
При расчесывании, по словам дерматолога, может попасть вторичная инфекция, и тогда не за горами более тяжелые последствия в виде гнойного воспаления кожи, и лечение уже будет другим — с добавлением антибиотиков.
— Если же мы видим, что в течение 15–20 минут место укуса увеличивается в объеме и появляется краснота, то используем как раз антигистаминный аппарат в виде таблеток либо инъецированный препарат, — отметила Татьяна Баллирано. — Но если состояние ухудшается, то нужно вызывать врачей скорой помощи, потому как может возникнуть очень сильная аллергическая реакция и негативные последствия. Например, отек Квинке.
Из народных средств дерматолог советует содовые примочки. Надо смешать соду с водой в виде кашицы и приложить. И помогают элементарные кисломолочные продукты. Например, простокваша и сметана, которые отлично снимают зуд.
Мошки выгрызают кусок кожи
— Что касается мошек, в принципе, лечение от их укусов и укусов комаров схожи. Единственное, в отличие от комаров у мошек немножко другой механизм, скажем так, функционирования. Они выгрызают кусок кожи и смачивают слюной. А она у них токсическая и обладает обезболивающим эффектом, чтобы человек или животное ничего не почувствовали и было время выпить кровь и лимфу, — объяснила эксперт. — Особенно когда насекомые кусают детей, зачастую возникает общесистемная реакция с повышением температуры и ознобом и пятна от укусов становятся очень большими и плотными.
В таких случаях, по мнению Татьяны Баллирано, здесь недостаточно просто смазать место укуса, а следует добавлять антигистаминные препараты, чтобы не было аллергических реакций. Может случиться отек дыхательных путей, нарушиться работа желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.
— Вообще, доказано, что аллергическая реакция на укусы комаров — это генетическая предрасположенность, — отметила дерматолог. — Поэтому, как правило, люди уже знают, какая может быть реакция и, соответственно, знают, как с этим бороться.
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