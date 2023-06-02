Забудьте о прошлом! 8 привычек, которые делают людей счастливыми, — проверьте, сколько из них есть у вас

Не ждут похвалы и одобрения, а живут по своему сценарию

Счастливые люди редко обращают внимание на общественное мнение, ведь всем не угодишь. У них есть своя точка зрения и они не меняют ее, даже если все вокруг думают иначе. При этом они не вступают в бессмысленные споры и понимают, что любое мнение имеет право на жизнь.

Любят и заботятся о себе

Этот пункт может показаться странным, ведь все люди любят себя, но так только кажется. На самом деле многие не уделяют себе должного времени и внимания, откладывают свои «хотелки» на потом, а поход к врачу переносят на лучшие времена, когда будут деньги, время или звезды сойдутся.