«Приходилось пользоваться костылями»: новосибирские врачи прооперировали народного артиста

В Новосибирске врачи провели операцию лауреату межгосударственной премии «Звезды Содружества», народному артисту Кыргызской Республики Юрию Бобкову. Его лечение проходило в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии (ННИИТО) им. Я. Л. Цивьяна.
По информации группы медучреждения в соцсети «ВКонтакте», полтора года назад врачи в Турции провели артисту первичное эндопротезирование из-за двустороннего артроза коленных суставов.
— В раннем послеоперационном периоде появились проблемы: выраженный отек оперированной ноги, покраснение. Спустя несколько дней шов разошелся. После повторной операции рана зажила, но Юрия Ивановича всё равно мучили боли и выраженное ограничение движений. Приходилось постоянно пользоваться костылями, — указано в сообщении.
Отмечается, что врачи выявили нестабильность эндопротеза и его смещение, после чего артист решил обратиться к новосибирским специалистам. Ему провели ревизионную операцию.
Как сообщил лечащий врач Юрия Бобкова Сергей Чорний, у музыканта образовался дефект большеберцовой кости, который появился от расшатавшегося эндопротеза. Он, а также несостоятельный связочный аппарат, создавали сложность врачам во время операции.
— Пришлось использовать сложную конструкцию, которая смогла заместить дефект кости, поврежденные связки и сустав. Нога стала опорной и функциональной, — уточнил специалист.
Врачи прооперировали музыканта. Сейчас артист готовится к выписке из медучреждения.
На сайте Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств указано, что Юрий Бобков является автором и ведущим телепроекта «Ырдайлы кыргыз ырларын», народным артистом Кыргызстана и директором вокально-инструментального ансамбля.
В середине апреля хирурги клиники НИИТО им. Я. Л. Цивьяна изготовили уникальный 3D-имплант для 13-летней девочки с тяжелой деформацией стопы. Сибирячке провели операцию, благодаря которой она снова сможет ходить.