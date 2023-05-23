Будут чаще умирать? Качество кардиологической помощи в России упало на треть

По статистике, в России главная причина смертности населения — это сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно они уносят около миллиона жизней, в пять раз больше, чем все виды рака. При этом в последние годы растет статистика по нарушениям в сфере оказания медицинской помощи по профилю «кардиология». Только за прошлый год таких нарушений выявили
От чего мы умираем
По данным Росстата, за последние десять лет смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы ни разу не опустилась ниже
— Основные смертельные заболевания сердечно-сосудистой системы — это ишемическая болезнь и ее острая форма — инфаркт миокарда и цереброваскулярная болезнь, с острыми проявлениями — транзиторной ишемической атакой и инсультом, — рассказала кардиолог Елена Гричук.
Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением Новой больницы, кандидат медицинских наук.
Статистика подтверждает, что на долю ишемической болезни сердца приходится большая часть случаев —
Нарушений стало больше
Своевременное обращение к врачу — один из главных способов профилактики инфарктов и инсультов, однако это не гарантия. По данным страховых компаний, пациенты стали чаще жаловаться на кардиологов. И не всегда беспочвенно — комиссии тоже выявляют нарушения.
За прошлый год страховые медицинские организации нашли почти
Ситуация с жалобами была немного лучше в 2020 году, тогда цифра была всего
Почему качество ухудшилось
По данным Союза страховщиков основные жалобы связаны с долгим ожиданием обследований, несвоевременным назначением диспансерного наблюдения, нарушением преемственности в лечении по вине больницы и отказом от консультаций и консилиумов.
— Количество консультаций, проведенных СМО (системой массового обслуживания. — Прим. ред.) кардиологическим пациентам в
Дмитрий Кузнецов — вице-президент Всероссийского союза страховщиков.
Врачи говорят, что после сокращения противоэпидемических мер пациентов стало в разы больше: кто-то за всё время пандемии не мог посетить врача, кто-то пришел с последствиями коронавируса, у кого-то из-за недостатка плановой помощи ухудшилось состояние здоровья.
— То, что увеличилось количество кардиологических обращений, это связано с ковидной ситуацией, потому что у больных с ковидом часто осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой, — рассказал кардиолог Ян Габинский. — Это всё приводит к декомпенсации сердечной деятельности, хронической сердечной недостаточности, поэтому увеличивается количество больных в стационарах
Ян Львович Габинский, заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, главный кардиолог Уральского федерального округа, заслуженный врач России.
Действительно, врачи еще год назад поняли, что в большей степени ковид поражает сердечно-сосудистую систему, а всегда считалось, что легкие, потому что изменения в них более видимые.
— С моей точки зрения, главной мишенью коронавируса является система кровообращения, а не дыхательная система, как сейчас считается, — говорил кардиолог Симон Мацкеплишвили. — Просто в дыхательной системе развиваются самые видимые трагические изменения. «Матовое стекло», дыхательная недостаточность — это всё имеет отношение к дыхательной системе, но главная мишень — система кровообращения: мелкие кровеносные сосуды, воспаление эндотелия, активация системы свертывания крови. Всё это в целом нарушает кровоснабжение всех органов и тканей.
Симон Мацкеплишвили — заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени
Также специалисты неоднократно говорили об острой нехватке врачей в России. Доктор медицинских наук Гузель Улумбекова рассказала нашим коллегам из «Фонтанки» о том, что главная задача здравоохранения — это привлечение дополнительных кадров в отрасль. По ее словам именно от обеспеченности врачами и медсестрами зависит доступность медицинской помощи.
— По данным Минздрава, сегодня дефицит медицинских кадров — не менее
Гузель Улумбекова — доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением.
По данным Всероссийского союза пациентов около 60% врачей вынуждены работать сейчас на 1,5 ставки и более 30% работают на две ставки в связи с дефицитом кадров.
— При высоком потоке больных и дефиците кадров нашим врачам приходится работать с огромными перегрузками, что приводит к выгоранию. Именно поэтому принятие мер по повышению оплаты труда медработников, начатое в 2013 году, оказалось недостаточным и не позволило ликвидировать дефицит медицинских кадров, — добавляет Улумбекова. — За
Помимо нехватки врачей, в стране существует еще и нехватка лекарств. В начале этого года комиссия, созданная Министерством здравоохранения для определения дефицита препаратов или риска его возникновения, включила в список недостающих препаратов 97 позиций, который опубликовало издание «Фармвестник». В него среди прочих попали лекарства для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе каптоприл, фенобарбитал и ацетилсалициловая кислота, которая используется во многих препаратах, блокирующих образование тромбов.
В пресс-службе Минздрава изданию еще раз указали, что «в перечень включены препараты, в отношение которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке».
Совсем в каменный век отечественная кардиологическая помощь, конечно, не скатывается. Например, если раньше человека от инсульта спасали только специальные препараты, растворяющие тромбы, то теперь в России научились удалять тромбы хирургическим путем. Впрочем, чтобы не попасть на хирургический стол есть несколько правил, которые важно соблюдать, чтобы сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. А если у вас есть подозрения на инсульт, эти симптомы помогут определить, когда нужно вызывать скорую помощь.