freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 5/10
usd 79.94
eur 86.50
Тема дняКоттеджный посёлок с домами за 70 млн
Все новости
Все новости
Обзор

Будут чаще умирать? Качество кардиологической помощи в России упало на треть

Одно только повышение зарплат врачам ситуацию не исправит

956

В 2022 году пациенты стали вдвое чаще жаловаться на сердце, чем годом ранее

Поделиться

По статистике, в России главная причина смертности населения — это сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно они уносят около миллиона жизней, в пять раз больше, чем все виды рака. При этом в последние годы растет статистика по нарушениям в сфере оказания медицинской помощи по профилю «кардиология». Только за прошлый год таких нарушений выявили 370 тысяч, это на треть превышает показатели за 2021 год.

От чего мы умираем

По данным Росстата, за последние десять лет смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы ни разу не опустилась ниже 800 тысяч человек за год. При этом остальные причины ощутимо отстают. Даже ковид за 2021 год унес в два раза меньше смертей, а от рака умерло почти 280 тысяч человек.

До ковида на втором месте по распространенности среди причин смерти были онкологические заболевания, они уносят в четыре раза меньше жизней, чем сердечно-сосудистые

До ковида на втором месте по распространенности среди причин смерти были онкологические заболевания, они уносят в четыре раза меньше жизней, чем сердечно-сосудистые

Поделиться

— Основные смертельные заболевания сердечно-сосудистой системы — это ишемическая болезнь и ее острая форма — инфаркт миокарда и цереброваскулярная болезнь, с острыми проявлениями — транзиторной ишемической атакой и инсультом, — рассказала кардиолог Елена Гричук.

Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением Новой больницы, кандидат медицинских наук.

Статистика подтверждает, что на долю ишемической болезни сердца приходится большая часть случаев — 507 тысяч смертей за позапрошлый год. Около половины из них — 248 тысяч — приходится на атеросклеротическую болезнь сердца, связанную с отложением холестерина и формированием бляшек. К ней склонны люди с сидячим образом жизни, в возрасте после 45 лет, имеющие алкогольную или никотиновую зависимость. Также высокая доля смертей приходится на инфаркты и инсульты. Обычно этого можно избежать, но важно вовремя обратиться к врачу. И желательно еще до того, как произойдет инфаркт или инсульт.

Нарушений стало больше

Своевременное обращение к врачу — один из главных способов профилактики инфарктов и инсультов, однако это не гарантия. По данным страховых компаний, пациенты стали чаще жаловаться на кардиологов. И не всегда беспочвенно — комиссии тоже выявляют нарушения.

За прошлый год страховые медицинские организации нашли почти 370 тысяч нарушений при оказании медицинской помощи пациентам по профилю «кардиология». По данным Всероссийского союза страховщиков, это на треть больше, чем в 2021 году. В текущем году ситуация не лучше: только за первый квартал выявили почти 90 тысяч случаев.

Ситуация с жалобами была немного лучше в 2020 году, тогда цифра была всего 260 тысяч, а годом ранее — на 64 тысячи больше, 324 тысячи случаев. По словам страховщиков, такой резкий спад случился из-за снижения объемов плановой медпомощи из-за ковида.

Почему качество ухудшилось

По данным Союза страховщиков основные жалобы связаны с долгим ожиданием обследований, несвоевременным назначением диспансерного наблюдения, нарушением преемственности в лечении по вине больницы и отказом от консультаций и консилиумов.

— Количество консультаций, проведенных СМО (системой массового обслуживания. — Прим. ред.) кардиологическим пациентам в 2022 году, возросло более чем в 2 раза по сравнению с более ранними периодами, — говорит Дмитрий Кузнецов.

Дмитрий Кузнецов — вице-президент Всероссийского союза страховщиков.

Врачи говорят, что после сокращения противоэпидемических мер пациентов стало в разы больше: кто-то за всё время пандемии не мог посетить врача, кто-то пришел с последствиями коронавируса, у кого-то из-за недостатка плановой помощи ухудшилось состояние здоровья.

— То, что увеличилось количество кардиологических обращений, это связано с ковидной ситуацией, потому что у больных с ковидом часто осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой, — рассказал кардиолог Ян Габинский. — Это всё приводит к декомпенсации сердечной деятельности, хронической сердечной недостаточности, поэтому увеличивается количество больных в стационарах

Ян Львович Габинский, заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, главный кардиолог Уральского федерального округа, заслуженный врач России.

Действительно, врачи еще год назад поняли, что в большей степени ковид поражает сердечно-сосудистую систему, а всегда считалось, что легкие, потому что изменения в них более видимые.

— С моей точки зрения, главной мишенью коронавируса является система кровообращения, а не дыхательная система, как сейчас считается, — говорил кардиолог Симон Мацкеплишвили. — Просто в дыхательной системе развиваются самые видимые трагические изменения. «Матовое стекло», дыхательная недостаточность — это всё имеет отношение к дыхательной системе, но главная мишень — система кровообращения: мелкие кровеносные сосуды, воспаление эндотелия, активация системы свертывания крови. Всё это в целом нарушает кровоснабжение всех органов и тканей.

Симон Мацкеплишвили — заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, врач-кардиолог, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук.

Также специалисты неоднократно говорили об острой нехватке врачей в России. Доктор медицинских наук Гузель Улумбекова рассказала нашим коллегам из «Фонтанки» о том, что главная задача здравоохранения — это привлечение дополнительных кадров в отрасль. По ее словам именно от обеспеченности врачами и медсестрами зависит доступность медицинской помощи.

— По данным Минздрава, сегодня дефицит медицинских кадров — не менее 100 тысяч специалистов. Обеспеченность врачами — при большем потоке больных и огромных расстояниях — ниже, чем во многих странах Европы, при этом доходы врачей по отношению к ВВП в 5 раз ниже, чем в Германии, и в 1,5 раза ниже, чем в Польше и Венгрии.

Гузель Улумбекова — доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением.

По данным Всероссийского союза пациентов около 60% врачей вынуждены работать сейчас на 1,5 ставки и более 30% работают на две ставки в связи с дефицитом кадров.

— При высоком потоке больных и дефиците кадров нашим врачам приходится работать с огромными перегрузками, что приводит к выгоранию. Именно поэтому принятие мер по повышению оплаты труда медработников, начатое в 2013 году, оказалось недостаточным и не позволило ликвидировать дефицит медицинских кадров, — добавляет Улумбекова. — За 10 лет заработная плата врачей с очень низкого уровня выросла только на 20% в постоянных ценах, а среднего медперсонала — на 9%. При этом обеспеченность врачами осталась на прежнем уровне, а медсестрами — сократилась на 11%. Чтобы ликвидировать дефицит, необходимы дополнительные меры.

Помимо нехватки врачей, в стране существует еще и нехватка лекарств. В начале этого года комиссия, созданная Министерством здравоохранения для определения дефицита препаратов или риска его возникновения, включила в список недостающих препаратов 97 позиций, который опубликовало издание «Фармвестник». В него среди прочих попали лекарства для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе каптоприл, фенобарбитал и ацетилсалициловая кислота, которая используется во многих препаратах, блокирующих образование тромбов.

В пресс-службе Минздрава изданию еще раз указали, что «в перечень включены препараты, в отношение которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке».

Совсем в каменный век отечественная кардиологическая помощь, конечно, не скатывается. Например, если раньше человека от инсульта спасали только специальные препараты, растворяющие тромбы, то теперь в России научились удалять тромбы хирургическим путем. Впрочем, чтобы не попасть на хирургический стол есть несколько правил, которые важно соблюдать, чтобы сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. А если у вас есть подозрения на инсульт, эти симптомы помогут определить, когда нужно вызывать скорую помощь.

По теме

СердцеТромбыСосудыСердечно-сосудистые болезниКардиологияВрачНарушения
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter