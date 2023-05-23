Будут чаще умирать? Качество кардиологической помощи в России упало на треть

— Основные смертельные заболевания сердечно-сосудистой системы — это ишемическая болезнь и ее острая форма — инфаркт миокарда и цереброваскулярная болезнь, с острыми проявлениями — транзиторной ишемической атакой и инсультом, — рассказала кардиолог Елена Гричук.



Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением Новой больницы, кандидат медицинских наук.