Склонность к раку зашита в генах: у кого риск онкологии высок с первых дней жизни — и первые признаки

Эксперт отмечает: рак не может передаваться по наследству так же, как цвет глаз, группа крови или генетические болезни вроде гемофилии. Однако генетика все-таки имеет определенное влияние на риски возникновения рака: в «наследство» можно получить генетические особенности, которые способствуют развитию рака.



Например, человек может родиться на свет с мутацией в одном из генов, который обычно защищает нас от рака. Эта мутация присутствует во всех клетках организма. Как правило, эти генетические изменения мешают сдерживать рост опухолей, что приводит к повышенному риску развития онкологии. Иногда синдром предрасположенности к опухолям передается от родителей к ребенку. В других случаях это возникает впервые у малыша. Важно: наличие генной мутации необязательно провоцирует рак, это лишь маркер повышенного риска.

