Склонность к раку зашита в генах: у кого риск онкологии высок с первых дней жизни — и первые признаки

Нередко симптомы предрасположенности к онкологическим заболеваниям можно подметить уже на первом году жизни. Впрочем, это не значит, что родителям нужно жить в постоянном страхе.
Сейчас много говорят о том, что определенная еда и вредные привычки существенно повышают риск столкнуться с раком. А можно ли родиться с предрасположенностью к раку? Ведь нередко опухоли находят даже у совсем маленьких детей. «Доктор Питер» выясняет со специалистами.
Педиатр и врач-нейроонколог Эндже Валиахметова объяснила, можно ли по каким-то признакам понять, что у вас или вашего ребенка высокий риск развития рака от рождения.
Эндже Валиахметова — педиатр, детский врач-нейроонколог, кандидат медицинских наук, участник клинических исследований в сфере детской нейроонкологии, автор 30 научных работ.
Эксперт отмечает: рак не может передаваться по наследству так же, как цвет глаз, группа крови или генетические болезни вроде гемофилии. Однако генетика все-таки имеет определенное влияние на риски возникновения рака: в «наследство» можно получить генетические особенности, которые способствуют развитию рака.
Например, человек может родиться на свет с мутацией в одном из генов, который обычно защищает нас от рака. Эта мутация присутствует во всех клетках организма. Как правило, эти генетические изменения мешают сдерживать рост опухолей, что приводит к повышенному риску развития онкологии. Иногда синдром предрасположенности к опухолям передается от родителей к ребенку. В других случаях это возникает впервые у малыша. Важно: наличие генной мутации необязательно провоцирует рак, это лишь маркер повышенного риска.
Критерии, позволяющие заподозрить синдром предрасположенности к онкологии
- Родословная семьи: раковые заболевания у родителей пациента, диагностированные в возрасте до 45 лет, или онкологические болезни в анамнезе как минимум у двух родственников (дедушек, бабушек, братьев и сестер), возникшие до этого же возраста;
- близкородственный брак родителей пациента;
- вид опухоли у ребенка, характерный для взрослых;
- редкие виды опухолей, синхронные и метахронные, билатеральные.
А вот какие признаки наличия опухоли выделяет врач:
- постоянная слабость и быстрая утомляемость без объективных причин;
- излишняя бледность кожи лица и тела;
- формирование на теле малыша уплотнений, припухлостей при отсутствии травм;
- хаотичное повышение температуры;
- появление синяков даже в случае незначительных ударов;
- регулярные боли в одном и том же месте;
- головные боли, сопровождающиеся рвотой;
- неожиданное беспричинное ухудшение зрения;
- быстрое снижение веса при достаточном рационе и регулярном графике питания.
Кто может диагностировать предрасположенность к раку? Терапевт или высококвалифицированный педиатр может заметить определенные симптомы и направить на генетический скрининг. Порой заметить симптомы можно уже в первый год жизни ребенка. Но в некоторых случаях никаких признаков предрасположенности не будет вплоть до развития онкологии. Поэтому перед тем, как направить маленького пациента к генетику, педиатр должен подробно расспросить родителей о том, диагностировали ли у кого-то из близких родственников рак.
Выявить предрасположенность важно, ведь эта информация поможет подобрать более эффективное лечение в случае, если рак диагностируют.
Анализы для постановки диагноза:
- анализы крови, мочи на онкомаркеры;
- рентген;
- УЗИ;
- КТ и МРТ;
- ПЭТ-КТ;
- остеосцинтиграфия;
- пункция костного мозга;
- биопсия опухолевой ткани.
Почему родителям не стоит паниковать
Родители не должны с момента появления на свет ребенка беспокоиться о том, что у него может быть онкология. Такой диагноз — это исключение из правил. В мире существует несколько миллионов болезней, и не стоит примерять их на себя или членов семьи. Пройти обследование стоит только в том случае, если в семье есть маркеры генетических заболеваний.
Есть ситуации, которые говорят семье о необходимости консультации у клинического генетика, — например, наличие наследственных болезней, таких как атеросклероз, рак, болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, бдительность должна возникать при повторных случаях выкидышей и замерших беременностей, особенно на поздних строках. В таком случае направить женщину к генетику — задача гинеколога.
Если есть маркеры повышенного риска развития синдрома предрасположенности к онкопатологии, здесь действительно необходим визит к онкогенетику. Полезны будут и медицинская выписка, и сохранившиеся биоматериалы. Если у вас есть подозрение на наличие наследственного опухолевого синдрома в вашей семье, в России во многих крупных онкодиспансерах для взрослых действуют программы скрининга.
Рак заразен?
Онколог-химиотерапевт, эксперт фонда «Не напрасно» Владислав Евсеев ответил на вопросы, которые ему чаще всего задают.
— Если болел кто-то из родственников, у человека тоже будет рак?
— По ряду онкологических заболеваний возникает больший риск, если у родственников была такая опухоль, но это не значит, что вероятность столкнуться с опухолью — 100%.
— Можно ли по генетическому тесту узнать, каков риск заболеть раком?
— Действительно, есть некоторые мутации, которые могут указать на высокий риск развития опухоли (например, мутация BRCA1/2). Другое дело, что пытаться определять их у всех подряд — затея бесполезная и не рекомендуется никакими профессиональными онкологическими сообществами.
— Можно ли по одному анализу определить, есть ли в организме «раковые клетки»?
— Нет, такого анализа, к сожалению, нет.
— Раковые клетки питаются сахаром?
— Если говорить о том, что сахар приводит к онкологии, — нет. Но опухолевым клеткам действительно требуется глюкоза для жизнедеятельности. Это не значит, что при установленном диагнозе нужно отказаться от сладкой пищи — нет, это не влияет на результаты лечения.
— Голодание помогает вылечить рак?
— Нет, это неправда. Более того, голодание может быть вредным. При лечении онкологии организму требуется достаточное количество ресурсов, чтобы восстанавливаться во время и после лечения, поэтому полноценная, сбалансированная диета очень важна.
— У людей с лишним весом рак развивается быстрее?
— Нет, лишний вес на скорость развития опухоли не влияет. Надо сказать, что при ряде опухолей ожирение может приводить к более плохим результатам лечения, но это связано со сложностью терапии: труднее провести операцию, после операций чаще встречаются осложнения, а химиопрепараты зачастую назначают не в полных дозах.
— Рак заразен?
— Нет, рак не заразен. Можно сказать, что вирус папилломы человека передается от человека к человеку, а он провоцирует развитие ряда опухолей, но этот факт нельзя упростить до того, что рак сам по себе заразен.