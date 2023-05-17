«Разработали посекундный план действий»: новосибирские врачи помогли родить женщине с тяжелым пороком сердца

В результате женщину оставили в медучреждении под наблюдением врачей, так как рождение ребенка ожидалось менее чем через месяц. Врачи приняли решение, что методом родоразрешения должно стать кесарево сечение. Между тем за день до назначенной даты операции специалисты зафиксировали резкое ухудшение кровотока у плода, что требовало экстренного родоразрешения.



— В моей профессиональной практике несколько раз встречались пациенты с разновидностями тетрады Фалло, но с таким серьезным поражением сердца, как у этой пациентки, да еще не оперированным в детстве, не было никогда. Нам помогло то, что, пока женщина находилась в перинатальном центре, у нас было время теоретически подготовиться к ее родоразрешению. Мы заранее обсудили тактику ее ведения, причем при всех возможных сценариях развития ситуации, — рассказал руководитель анестезиологической службы ГНОКБ Кирилл Грязнов.

