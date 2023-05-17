«Разработали посекундный план действий»: новосибирские врачи помогли родить женщине с тяжелым пороком сердца

Врачи Новосибирской областной клинической больницы и областного перинатального центра помогли родить 24-летней женщине с жизнеугрожающим врожденным пороком сердца — тетрадой Фалло. Как сообщили на сайте ГНОКБ, специалисты провели экстренное родоразрешение.
Отмечается, что беременная пациентка поступила в Новосибирскую областную клиническую больницу в марте этого года. Она обратилась за медпомощью в инфекционную больницу из-за признаков пищевого отравления, откуда ее на скорой доставили в перинатальный центр.
— Инфекционисты заметили, что у пациентки немотивированно снижается уровень сатурации, то есть насыщения крови кислородом. Сделали ЭКГ, которая показала нарушения в работе сердца, — сообщила заведующая отделением патологии беременности Новосибирского областного перинатального центра Елена Хальзова. — Так благодаря бдительности наших коллег будущая мама с подозрением на серьезную сердечно-сосудистую патологию оказалась в областной больнице, где кардиологи установили точный диагноз — тетрада Фалло.
По информации ГНОКБ, тетрада Фалло — врожденный порок сердца (ВПС), при котором неправильно сформированы сердечные структуры, а именно легочный клапан, правый желудочек и межжелудочковая перегородка, в результате чего нарушен кровоток. Тетрада Фалло встречается редко — у одного из 1000 новорожденных с ВПС. Оперативное лечение проводится в раннем возрасте — в 4–6 месяцев, а при появлении приступов удушья и раньше. Без радикальной коррекции тетрады Фалло средняя продолжительность жизни людей с таким пороком не превышает 13 лет.
В результате женщину оставили в медучреждении под наблюдением врачей, так как рождение ребенка ожидалось менее чем через месяц. Врачи приняли решение, что методом родоразрешения должно стать кесарево сечение. Между тем за день до назначенной даты операции специалисты зафиксировали резкое ухудшение кровотока у плода, что требовало экстренного родоразрешения.
— В моей профессиональной практике несколько раз встречались пациенты с разновидностями тетрады Фалло, но с таким серьезным поражением сердца, как у этой пациентки, да еще не оперированным в детстве, не было никогда. Нам помогло то, что, пока женщина находилась в перинатальном центре, у нас было время теоретически подготовиться к ее родоразрешению. Мы заранее обсудили тактику ее ведения, причем при всех возможных сценариях развития ситуации, — рассказал руководитель анестезиологической службы ГНОКБ Кирилл Грязнов.
Специалист уточнил, что риск фатальных нарушений ритма, приводящих к внезапной остановке сердца во время родов, у женщины был крайне высок. Врачи разработали «не просто поминутный, а посекундный план действий» участников операционной бригады, чтобы после разреза ребенок был быстро извлечен, так как момент извлечения плода и перераспределения кровотока самый опасный.
В результате работы врачей на свет появился здоровый ребенок — девочка. Ее вместе с матерью выписали домой, последней рекомендовали консультацию в Институте Мешалкина для решения вопроса о хирургической коррекции порока сердца.
В марте НГС посчитал, во сколько примерно могут обойтись роды в Новосибирске, и сравнил варианты в бюджетном и платном медучреждениях.