Формы, вы куда? Почему попа становится плоской — 6 неожиданных причин и видеоинструкция, как вернуть ее обратно

Красивыми ягодицами изначально должна наградить природа, и делает она это часто по национальному признаку. Латиноамериканки во все времена могли похвастаться соблазнительными формами, о которых европейки только мечтали. Тем не менее и среди россиянок есть те, чьим формам можно позавидовать, а есть и те, кого природа одарила другими преимуществами. Поэтому изначально вопрос о красивых формах лежит в плоскости генетики и особенностей фигуры — кому-то это дано, а кому-то не очень. Тем не менее с обвисанием тканей в области ягодиц со временем сталкиваются и те и другие. Наши коллеги из Wday.ru рассказали, как это предотвратить.
— В идеале ягодицы должны иметь определенный, относительно упругий объем с максимальной проекцией в средней части ягодиц или в их верхних двух третях. Переход от ягодиц к бедру в нижней трети в идеале мягкий и плавный, а ягодичная складка должна либо отсутствовать, либо не быть длинной и доходить только до центра бедра. Эта складка может быть сигналом определенной степени опущения (птоза) области ягодиц. В этом случае она становится очень заметной и длинной. Иногда уже с детства ягодицы не ярко выражены по объему, в этом случае речь идет о генетических особенностях, которые при больших усилиях изменить можно, — говорит врач-косметолог Юлия Лекомцева.
Косметолог и массажист Владимир Яременко назвал несколько причин, почему мы теряем формы, даже если изначально природа нас ими наградила.
Возраст
— Гравитация тянет вниз не только ткани лица или грудь, но и другие части тела, в частности ягодицы. Процесс старения закономерный: кожа теряет упругость, снижается выработка коллагеновых волокон, мышечный корсет ослабевает, в результате мы имеем дело с птозом мягких тканей. Справиться с ситуацией можно при помощи как радикальных мер, например, прибегнув к возможностям пластической хирургии или косметологии, так и регулярно занимаясь спортом. Спорт помогает качать мышцы, подтягивает кожу. Конечно, качаясь в тренажерном зале, такие формы, как у Джей Ло, не получить, но подтянуть ягодицы вполне возможно, — советует эксперт.
Юлия Лекомцева согласна с коллегой, с течением времени связки теряют свою плотность и способность удерживать ткани в более горизонтальном положении, а также происходит естественная возрастная атрофия скелетной мускулатуры, особенно если нет регулярных физических нагрузок. Это состояние получило название саркопения. Процесс деградации начинается уже после 30 лет: в год человек теряет 0,5–1% мышечной массы, а после 65 атрофия ускоряется.
Наличие лишнего веса
По опыту массажиста Владимира Еременко, лишняя подкожная клетчатка усугубляет проявление птоза, так как она способствует еще большему обвисанию тканей. Следовательно, вкладывает свою лепту в то, что ваша попа стала плоской. Можно сесть на диету и отправиться заниматься спортом либо прибегнуть к возможностям эстетической медицины. Кстати, мы подробно рассказывали, например, о кефирной и японских диетах — если вы захотите их попробовать, помните, врачи рекомендуют делать это далеко не всем.
Гормональный фон
— Любые изменения, в том числе беременность, послеродовой период, когда происходит гормональная перестройка организма, менопауза, проблемы с эндокринологической системой — всё это обязательно сказывается не только на состоянии и размерах груди, но и области живота и бедер. Поэтому фигура в целом подвержена подобным изменениям, — объясняет эксперт.
Высокий каблук
Сделать попу плоской может постоянное ношение обуви на высоком каблуке (выше
Еще причины плоских ягодиц
Замечали за собой — плечи опущены, голова наклонена вперед, выражен кифоз в грудном отделе, при этом таз уходит вперед и выпячивается живот. В такой ситуации, даже если ягодицы округлые и имеют красивую форму, они уходят вперед и кажутся плоскими. Поэтому необходимо следить за осанкой, снимать напряжение, которое отражается в искажении осанки.
Еще одна причина плоских ягодиц — недостаточная физическая нагрузка и малоподвижный образ жизни. Мышцы тела теряют тонус, кожа теряет упругость и эластичность. Интересно, что возможен и обратный эффект: когда наблюдается избыточная физическая нагрузка, но при этом ягодичные мышцы не сильно нагружены или происходит резкая потеря веса, так что мышцы не успевают восстановиться. В результате ягодицы дряблые и плоские. Так что необходима умеренная и регулярная физическая нагрузка.
Несколько упражнений, которые помогут
Гормональный животик: почему у женщин копится жир на боках и талии
До определенного момента многим женщинам (и большинству мужчин) удается держать себя в форме за счет контроля питания, регулярных походов в спортзал и расширения общей физической активности. Но после 40 лет многие начинают отмечать, что у них преимущественно растет живот, жир концентрируется на талии, и причина тому — гормоны. Бороться с этим типом лишнего веса очень сложно, поскольку жир находится в своеобразных «жировых ловушках». Недавно мы разбирались, почему так происходит.
По происхождению избыточный вес и ожирение принято делить на два типа:
- первичное;
- вторичное.
Первый тип ожирения связан с перееданием, систематическим потреблением избытка калорий, которые просто не сжигаются, когда в организм поступает слишком много энергетических веществ. Проще говоря, живот растет из-за того, что кто-то слишком много кушает и мало двигается, любит сладкое, жирное, мучное.
Вторичное ожирение с пищевыми привычками не связано, набор избыточного веса развивается по другим причинам. Например, на фоне гормональных нарушений, к которым приводят заболевания эндокринной системы и ее отдельных органов. В этом случае при гормональном сбое растет живот, могут полнеть руки, плечи, лицо
Среди ключевых причин накопления ненавистного жира в области талии выделяют следующие факторы:
1. Генетическая предрасположенность. Какие гены вы получите от родителей — это загадка, своего рода лотерея природы. Если в семье все пухленькие и кругленькие, риск гораздо выше, поэтому о своем питании и активности стоит заботиться сразу, с ранних лет. Надо постараться приучить себя к здоровому питанию и спорту — это может быть довольно сложно, если в семье нет таких традиций, зато есть мнение, что «это у нас кость широкая».
2. Постоянный стресс. Он провоцирует выброс кортизола, стимулирующего накопление подкожного и абдоминального жира. Зачастую в комбинации с кортизолом работают и дурные привычки — заедать стресс шоколадками, запивать алкоголем (а это калории!). В вашем случае снимать стресс нужно в спортзале или на природе, в постели, высыпаясь.
3. Возрастные изменения. По мере старения мы становимся медлительнее, тормозится обмен веществ. Поэтому каждые 10 лет нужно урезать объем порций на 10%. Кроме того, надо следить за своей активностью — спортзал или активный образ жизни должны стать вашими друзьями.
Людям, которые набирают вес, важно понимать, что сама по себе жировая ткань также считается частью эндокринной системы, так как вырабатывает большое количество гормонов и принимает участие в их метаболизме. Поэтому к гормональному сбою вполне может привести простое первичное ожирение.
В данном случае схема проста: вы наедаете за зиму лишние кило. Отложившиеся на боках и животе жиры начинают производить гормоны, стимулируя «прилипание» в проблемных зонах еще больше лишних кило, даже если вы сели на диету и всё-таки выползли на прогулки по парку.
В этом случае течение ожирения рискует перейти в более серьезную стадию, а женщина или мужчина попадает в своеобразный порочный круг, начиная набирать лишний вес и из-за гормонов, и из-за проблем с питанием.
К накоплению излишнего жира в проблемных зонах могут приводить различные нарушения в работе эндокринной системы. Например:
- гипотиреоз — нехватка гормонов щитовидной железы;
- гиперкортицизм — переизбыток кортизола;
- гипогонадизм — снижение тестостерона;
- акромегалия — избыток гормона роста.
В зону риска также входят женщины с синдромом поликистозных яичников, который развивается при повышенном уровне мужских половых гормонов — андрогенов.
Если человек начал внезапно набирать вес, но при этом не менял ни рацион питания, ни уровень физической активности и в целом продолжает придерживаться привычного образа жизни, это повод обратиться к эндокринологу. Специалист назначит необходимые обследования, чтобы исключить гормональный сбой.
Подкожная жировая клетчатка «мигрирует» в область живота, когда в организме наблюдается переизбыток кортизола — гормона стресса, вырабатываемого надпочечниками. Такой тип ожирения еще называют абдоминальным («абдомен» — на латыни это «живот»). Набор веса в области живота считается наиболее опасным фактором с точки зрения перспективы развития сердечно-сосудистых заболеваний: инсультов и инфарктов. Именно поэтому при ожирении врачи обычно рекомендуют сдать анализы на уровень кортизола.
Если ожирение вызвано заболеванием эндокринной системы, то лечить в первую очередь необходимо именно ее. После того как гормональный фон придет в норму, масса тела начнет снижаться сама собой. Разумеется, при условии что человек не будет превышать суточную норму калорий и игнорировать физическую активность.
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