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Обзор

Формы, вы куда? Почему попа становится плоской — 6 неожиданных причин и видеоинструкция, как вернуть ее обратно

Многие с возрастом замечали, что аппетитные округлости превращаются в непримечательные плоскости

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Регулярные физические нагрузки могут существенно затормозить этот процесс

Регулярные физические нагрузки могут существенно затормозить этот процесс

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Красивыми ягодицами изначально должна наградить природа, и делает она это часто по национальному признаку. Латиноамериканки во все времена могли похвастаться соблазнительными формами, о которых европейки только мечтали. Тем не менее и среди россиянок есть те, чьим формам можно позавидовать, а есть и те, кого природа одарила другими преимуществами. Поэтому изначально вопрос о красивых формах лежит в плоскости генетики и особенностей фигуры — кому-то это дано, а кому-то не очень. Тем не менее с обвисанием тканей в области ягодиц со временем сталкиваются и те и другие. Наши коллеги из Wday.ru рассказали, как это предотвратить.

— В идеале ягодицы должны иметь определенный, относительно упругий объем с максимальной проекцией в средней части ягодиц или в их верхних двух третях. Переход от ягодиц к бедру в нижней трети в идеале мягкий и плавный, а ягодичная складка должна либо отсутствовать, либо не быть длинной и доходить только до центра бедра. Эта складка может быть сигналом определенной степени опущения (птоза) области ягодиц. В этом случае она становится очень заметной и длинной. Иногда уже с детства ягодицы не ярко выражены по объему, в этом случае речь идет о генетических особенностях, которые при больших усилиях изменить можно, — говорит врач-косметолог Юлия Лекомцева.

Косметолог и массажист Владимир Яременко назвал несколько причин, почему мы теряем формы, даже если изначально природа нас ими наградила.

Возраст

— Гравитация тянет вниз не только ткани лица или грудь, но и другие части тела, в частности ягодицы. Процесс старения закономерный: кожа теряет упругость, снижается выработка коллагеновых волокон, мышечный корсет ослабевает, в результате мы имеем дело с птозом мягких тканей. Справиться с ситуацией можно при помощи как радикальных мер, например, прибегнув к возможностям пластической хирургии или косметологии, так и регулярно занимаясь спортом. Спорт помогает качать мышцы, подтягивает кожу. Конечно, качаясь в тренажерном зале, такие формы, как у Джей Ло, не получить, но подтянуть ягодицы вполне возможно, — советует эксперт.

Юлия Лекомцева согласна с коллегой, с течением времени связки теряют свою плотность и способность удерживать ткани в более горизонтальном положении, а также происходит естественная возрастная атрофия скелетной мускулатуры, особенно если нет регулярных физических нагрузок. Это состояние получило название саркопения. Процесс деградации начинается уже после 30 лет: в год человек теряет 0,5–1% мышечной массы, а после 65 атрофия ускоряется.

Наличие лишнего веса

По опыту массажиста Владимира Еременко, лишняя подкожная клетчатка усугубляет проявление птоза, так как она способствует еще большему обвисанию тканей. Следовательно, вкладывает свою лепту в то, что ваша попа стала плоской. Можно сесть на диету и отправиться заниматься спортом либо прибегнуть к возможностям эстетической медицины. Кстати, мы подробно рассказывали, например, о кефирной и японских диетах — если вы захотите их попробовать, помните, врачи рекомендуют делать это далеко не всем.

Гормональный фон

— Любые изменения, в том числе беременность, послеродовой период, когда происходит гормональная перестройка организма, менопауза, проблемы с эндокринологической системой — всё это обязательно сказывается не только на состоянии и размерах груди, но и области живота и бедер. Поэтому фигура в целом подвержена подобным изменениям, — объясняет эксперт.

Высокий каблук

Сделать попу плоской может постоянное ношение обуви на высоком каблуке (выше 4 см). Из-за этого уменьшаются объем и нагрузка на ягодичные мышцы и тем самым ухудшается форма ягодиц. При ходьбе на высоких каблуках основная нагрузка идет на стопу, голень, коленный сустав, а группа мышц на задней поверхности бедра и голени работает недостаточно.

Еще причины плоских ягодиц

Замечали за собой — плечи опущены, голова наклонена вперед, выражен кифоз в грудном отделе, при этом таз уходит вперед и выпячивается живот. В такой ситуации, даже если ягодицы округлые и имеют красивую форму, они уходят вперед и кажутся плоскими. Поэтому необходимо следить за осанкой, снимать напряжение, которое отражается в искажении осанки.

Еще одна причина плоских ягодиц — недостаточная физическая нагрузка и малоподвижный образ жизни. Мышцы тела теряют тонус, кожа теряет упругость и эластичность. Интересно, что возможен и обратный эффект: когда наблюдается избыточная физическая нагрузка, но при этом ягодичные мышцы не сильно нагружены или происходит резкая потеря веса, так что мышцы не успевают восстановиться. В результате ягодицы дряблые и плоские. Так что необходима умеренная и регулярная физическая нагрузка.

Несколько упражнений, которые помогут

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Мастер-тренер Анастасия Юркова показала несколько упражнений для укрепления ягодиц

Видео: Wday.ru

Гормональный животик: почему у женщин копится жир на боках и талии

До определенного момента многим женщинам (и большинству мужчин) удается держать себя в форме за счет контроля питания, регулярных походов в спортзал и расширения общей физической активности. Но после 40 лет многие начинают отмечать, что у них преимущественно растет живот, жир концентрируется на талии, и причина тому — гормоны. Бороться с этим типом лишнего веса очень сложно, поскольку жир находится в своеобразных «жировых ловушках». Недавно мы разбирались, почему так происходит.

Что такое «гормональный жир»?

По происхождению избыточный вес и ожирение принято делить на два типа:

  • первичное;
  • вторичное.

Первый тип ожирения связан с перееданием, систематическим потреблением избытка калорий, которые просто не сжигаются, когда в организм поступает слишком много энергетических веществ. Проще говоря, живот растет из-за того, что кто-то слишком много кушает и мало двигается, любит сладкое, жирное, мучное.

Вторичное ожирение с пищевыми привычками не связано, набор избыточного веса развивается по другим причинам. Например, на фоне гормональных нарушений, к которым приводят заболевания эндокринной системы и ее отдельных органов. В этом случае при гормональном сбое растет живот, могут полнеть руки, плечи, лицо и т. д.

Причины накопления «гормонального жира»

Среди ключевых причин накопления ненавистного жира в области талии выделяют следующие факторы:

1. Генетическая предрасположенность. Какие гены вы получите от родителей — это загадка, своего рода лотерея природы. Если в семье все пухленькие и кругленькие, риск гораздо выше, поэтому о своем питании и активности стоит заботиться сразу, с ранних лет. Надо постараться приучить себя к здоровому питанию и спорту — это может быть довольно сложно, если в семье нет таких традиций, зато есть мнение, что «это у нас кость широкая».

2. Постоянный стресс. Он провоцирует выброс кортизола, стимулирующего накопление подкожного и абдоминального жира. Зачастую в комбинации с кортизолом работают и дурные привычки — заедать стресс шоколадками, запивать алкоголем (а это калории!). В вашем случае снимать стресс нужно в спортзале или на природе, в постели, высыпаясь.

3. Возрастные изменения. По мере старения мы становимся медлительнее, тормозится обмен веществ. Поэтому каждые 10 лет нужно урезать объем порций на 10%. Кроме того, надо следить за своей активностью — спортзал или активный образ жизни должны стать вашими друзьями.

Жир — это тоже эндокринный орган

Людям, которые набирают вес, важно понимать, что сама по себе жировая ткань также считается частью эндокринной системы, так как вырабатывает большое количество гормонов и принимает участие в их метаболизме. Поэтому к гормональному сбою вполне может привести простое первичное ожирение.

В данном случае схема проста: вы наедаете за зиму лишние кило. Отложившиеся на боках и животе жиры начинают производить гормоны, стимулируя «прилипание» в проблемных зонах еще больше лишних кило, даже если вы сели на диету и всё-таки выползли на прогулки по парку.

В этом случае течение ожирения рискует перейти в более серьезную стадию, а женщина или мужчина попадает в своеобразный порочный круг, начиная набирать лишний вес и из-за гормонов, и из-за проблем с питанием.

Жир на животе: какой гормон может влиять?

К накоплению излишнего жира в проблемных зонах могут приводить различные нарушения в работе эндокринной системы. Например:

  • гипотиреоз — нехватка гормонов щитовидной железы;
  • гиперкортицизм — переизбыток кортизола;
  • гипогонадизм — снижение тестостерона;
  • акромегалия — избыток гормона роста.

В зону риска также входят женщины с синдромом поликистозных яичников, который развивается при повышенном уровне мужских половых гормонов — андрогенов.

Если человек начал внезапно набирать вес, но при этом не менял ни рацион питания, ни уровень физической активности и в целом продолжает придерживаться привычного образа жизни, это повод обратиться к эндокринологу. Специалист назначит необходимые обследования, чтобы исключить гормональный сбой.

Почему чаще всего жир появляется в области живота?

Подкожная жировая клетчатка «мигрирует» в область живота, когда в организме наблюдается переизбыток кортизола — гормона стресса, вырабатываемого надпочечниками. Такой тип ожирения еще называют абдоминальным («абдомен» — на латыни это «живот»). Набор веса в области живота считается наиболее опасным фактором с точки зрения перспективы развития сердечно-сосудистых заболеваний: инсультов и инфарктов. Именно поэтому при ожирении врачи обычно рекомендуют сдать анализы на уровень кортизола.

Как убрать гормональный живот?

Если ожирение вызвано заболеванием эндокринной системы, то лечить в первую очередь необходимо именно ее. После того как гормональный фон придет в норму, масса тела начнет снижаться сама собой. Разумеется, при условии что человек не будет превышать суточную норму калорий и игнорировать физическую активность.

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