Формы, вы куда? Почему попа становится плоской — 6 неожиданных причин и видеоинструкция, как вернуть ее обратно

Косметолог и массажист Владимир Яременко назвал несколько причин, почему мы теряем формы, даже если изначально природа нас ими наградила.



Возраст

— Гравитация тянет вниз не только ткани лица или грудь, но и другие части тела, в частности ягодицы. Процесс старения закономерный: кожа теряет упругость, снижается выработка коллагеновых волокон, мышечный корсет ослабевает, в результате мы имеем дело с птозом мягких тканей. Справиться с ситуацией можно при помощи как радикальных мер, например, прибегнув к возможностям пластической хирургии или косметологии, так и регулярно занимаясь спортом. Спорт помогает качать мышцы, подтягивает кожу. Конечно, качаясь в тренажерном зале, такие формы, как у Джей Ло, не получить, но подтянуть ягодицы вполне возможно, — советует эксперт.

