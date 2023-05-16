«Больно от такой несправедливости». 15-летний школьник, которого сбили на светофоре, год провел в коме

Екатеринбургский школьник Рома Кузнецов год провел в коме. Врачи посчитали его безнадежным и отправили «доживать» в хоспис. Там подросток просто лежал: если говорить медицинским языком, был в вегетативном состоянии. Кормили его через зонд, дышал он с помощью трахеостомы. Никто из медиков не давал надежды. Но случилось чудо: Рома встал на ноги и даже пошел. Подробности — в материале журналиста E1.RU Елены Панкратьевой.
«На светофоре водителя уже точно горел красный»
Мы встретились с Галиной Ивановной, бабушкой Романа, в палате клиники Волковой, где он проходит курс реабилитации. Пока беседовали, Рома спал.
Беда случилась год назад, 12 апреля.
— Кошка наша каждый день встречала внука из школы, выбегала к нему навстречу, терлась об ноги, мяукала: мол, принес? Рома хохотал, — Галина Ивановна вспоминает дорогие ей моменты прежней жизни, показывает снимки внука на своем телефоне.
Выйдя из магазина, Рома подошел к светофору. Летящая KIA Rio сбила подростка, который только успел сделать шаг на дорогу.
— У меня в тот день сильно болела голова, — вспоминает Галина Ивановна. — Но в какой-то момент вдруг что-то как щелкнуло в голове: надо срочно позвонить Роме. Набрала номер, трубку взял врач скорой.
Мы рассказывали о той резонансной аварии. Водитель заявил, что парень перебегал дорогу на красный. Однако очевидцы рассказали, что всё было не так. Один из свидетелей тогда связался с редакцией E1.RU. По его словам, мальчик сделал шаг на дорогу, когда оставалась ровно секунда до того, как загорится зеленый.
— На светофоре водителя уже точно горел красный, он там загорается на две секунды раньше. Остальные машины стояли, один этот несся, — рассказывал нам екатеринбуржец.
Он один из первых подбежал к Роме:
— Пацана отбросило на десять-пятнадцать метров. У него изо рта шла кровь, так его было жаль! А к водителю быстро подъехала диаспора, хотели защищать его. Я дал показания [полиции]. Надеюсь, это ДТП расследуют тщательно.
Второго шанса не дали
Рому увезли в
Роме был положен еще один курс реабилитации по ОМС, но подростку, по сути, не дали второго шанса, написав в заключении, что «ввиду низкого реабилитационного потенциала пациент направляется в паллиативное отделение». С таким вердиктом на бесплатную государственную реабилитацию никто просто не возьмет.
Так Рома оказался в детском хосписе, и бабушка поселилась там вместе с внуком. Маме Ромы нужно было работать, она поднимала двоих сыновей — Рому и его младшего брата — без мужа. Еще до аварии мальчик пять дней в неделю жил у бабушки в Екатеринбурге (а мама с братом — в городе-спутнике Березовском), она водила его в садик, на развивающие занятия, в секции, потом — в гимназию.
Галина Ивановна говорит, что у них с внуком были замечательные, дружеские отношения:
— Он мне многое рассказывал, делился со мной. Добрый, спокойный, интеллигентный. Наш педиатр, которая вела Рому с двух лет, узнав о том, что случилось, переживала вместе с нами. Отправила мне голосовое сообщение для Ромы со словами поддержки и какую-то хорошую музыку, попросила дать послушать Роме. Мы тогда почти ни с кем не могли общаться, замкнулись в своем горе, беде, не хотели ни жалости, ни пересудов, психологическое состояние у нас было очень тяжелым. Его мама, моя дочь, до сих пор не может принять, осознать до конца то, что случилось.
«Отбывает свой срок, работая в такси»
Пока Рома был в хосписе, полиция передала уголовное дело против водителя в суд. По статье о нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью (
Водитель, уроженец одной из южных республик бывшего СССР, пришел на суд с переводчиком. Вместе с ними была группа поддержки: или родня, или представители национальной диаспоры. Со стороны потерпевших были лишь мама и бабушка. Адвокат, которого они наняли, объяснил, что приехать «не успел». Судебный процесс был закрытым, в зал пустили только маму Ромы, бабушка ждала у дверей.
— Помню, ходила по коридору, дожидаясь заседания, возмущенная. На скамье сидела женщина в хиджабе, судя по всему, жена того водителя. И она мне начала говорить на чистом русском языке, без акцента, мол, если верите в судьбу, то тут никого нельзя обвинять. У меня потемнело в глазах. Не выдержала, ответила: «Вы еще скажите, что ваш <…> (Галина Ивановна выразилась тогда грубо, хотя и цензурно) — это рука судьбы, о чём вы говорите»? Я с трудом держала себя в руках тогда. После заседания дочь рассказала, что водитель просил прощения, говорил, что признал вину, уверял, что будет как может помогать.
В итоге в сентябре прошлого года Октябрьский районный суд вынес приговор:
Галина Ивановна сказала, что их адвокат не стал обжаловать решение, уверил, что это бесполезно. Гражданский иск о компенсации морального вреда семья до сих пор не подала: Рома не в состоянии подписать доверенность, чтобы мама могла представлять его интересы в суде. Чтобы выйти в процесс за него, приходится проходить долгую процедуру лишения дееспособности. Маме Ромы, пока шло следствие, поступил на карту единственный перевод в
— Дочь тогда уточнила у судьи, какое наказание подразумевает приговор: накажут ли хотя бы исправительными работами? Судья ответила, что при таких нетяжелых травмах более строгого наказания не предусмотрено (напомним, Рома был в вегетативном состоянии, не мог сам есть и дышать. — Прим. ред.). Я понимаю, если бы его наказали строже, Роме это никак не помогло бы, но всё равно больно от ощущения несправедливости. Его даже не лишили прав. Он отбывает свой срок, работая в такси.
Несколько месяцев в хосписе Рома находился в состоянии бодрствующей комы. Этот медицинский термин означает состояние полного равнодушия и безучастности пациента ко всему окружающему и к самому себе.
Его кормили через зонд, делали уколы обезболивающего — сильного анальгетика, транквилизатора. Этот препарат, видимо, также способствовал тому, что Рома был в таком «спящем» состоянии: он подавлял эмоции, гасил пробуждение сознания и интеллекта.
Первые признаки того, что не всё безнадежно, некоторые врачи хосписа заметили зимой. Бабушка начала сама заниматься с Ромой. Не намеренно, без всякой системы, это было просто общение с внуком.
— Изучали анатомию, — шутит сейчас Галина Ивановна. — Спрашивала, где палец, рука, нога. Он понимал, показывал кивком или глазами. Врачи удивились, сказали: возможно, вам нужна реабилитация.
Тогда Галина Ивановна стала искать реабилитационные центры и вышла на медицинский центр Ирины Волковой.
«60 шагов после года бездействия»
— Мы договорились с бабушкой взять Романа на десять дней, на определение реабилитационного потенциала, — рассказывает нам руководитель центра Ирина Волкова. — После этого мы должны были сказать: или мальчик нуждается просто в уходе, или можно что-то сделать.
В итоге все-таки решили, что можно работать. Курс реабилитации оплатил благотворительный фонд «Правмир», он сотрудничает с клиникой.
— Хотели просто посмотреть, ничего не обещали, потому что с момента травмы прошло очень много времени. А парень у нас встал на ноги! — говорит Ирина Волкова. — На
Сейчас Роме постепенно отменяют сильный обезболивающий препарат. Сделать это резко нельзя: за несколько месяцев наступило привыкание. Но сознание возвращается к нему, это уже не вегетативное состояние.
— Рома выполняет инструкции, неплохо понимает, что ему говорят. Общается с психологом, играет в мяч. Если бы он попал на реабилитацию раньше, результат был бы значительно лучше и быстрее. Хотя он и так быстрый, — отмечает Ирина Волкова.
Питается Рома до сих пор через зонд, дышит с помощью трахеостомы. Это связано с тем, что он еще не может сам глотать, этому его будут учить заново. Насколько мальчик сможет восстановиться, пока неизвестно. Но Ирина Волкова вспоминает:
— У нас был случай несколько лет назад: парень, которого считали безнадежным, ставили «смерть головного мозга», восстановился полностью, окончил университет, сейчас айтишник. Но это, конечно, редчайший случай. И не во всех ситуациях можно восстановить человека. Но с этим мальчиком обязательно надо работать.
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