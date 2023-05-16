«Не может делать элементарные упражнения». Врач — о реабилитации фигуриста Романа Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров пятый месяц находится в клиническом центре «Коммунарка». Фигурист идет на поправку и уже может садиться без чьей-либо помощи. Однако врачи пока не спешат переводить спортсмена из реанимации в обычную палату. Такое решение медики приняли не из-за ампутаций, а из-за сопутствующих заболеваний, с которыми необходимо справиться в первую очередь.
Недавно фигурист впервые вышел на связь после попадания в больницу. Он выложил фото, на котором сидит в черной толстовке с надписью «Без комментариев». По сравнению с предыдущими публикациями, можно заметить, что спортсмен заметно похудел. Он поблагодарил врачей, близких и всех тех, кто поддерживает его.
Врач-терапевт неотложной помощи с большим стажем и автор книг по медицине «Пока едет "Скорая"», «Рассказы, которые могут спасти вашу жизнь» и «Не время умирать» Андрей Звонков рассказал корреспонденту MSK1.RU, как пациенту в такой ситуации предстоит готовиться к установке протезов.
Все мышцы атрофировались
— То, что Роман не падает духом, уже хорошо. Одна из серьезных проблем у людей после ампутаций — это депрессия, — объясняет врач Андрей Звонков. — Если у него такого нет — слава богу!
Но есть информация о том, что Роман пока физически не дотягивает до уровня, который позволяет заменить утраченные конечности на искусственные.
— Когда человек так долго лежит, у него атрофируются все мышцы, он теряет мышечную массу, — добавляет Звонков. — Необходимо ее восстанавливать, делать массаж всего тела и такие упражнения, чтобы мышцы приходили в норму и он в целом физически окреп. А процесс это небыстрый. Но думаю, что специалисты-реабилитологи придумают какие-нибудь эффективные упражнения.
Продемонстрировать силу
По словам врача, в таких случаях для пациента необходимо создать специальные тренажеры, которые позволят накачать мышечную массу.
— Например, можно закрепить на руке манжет, чтобы он мог качать бицепсы, трицепсы, поднимать гири, еще что-то, — говорит Звонков. — И надо придумать что-то такое, чтобы была возможность тренировать бедра. Сажать протез нужно на мышцы, а не на кости. Мышцы ведь начнут потихоньку развиваться, соответственно, протез начнет давить, будет тесно. И придется тогда перекраивать всё заново. Это, конечно, неразумно.
Андрей Звонков говорит, что необходимо достичь такого результата, чтобы были накачаны мышцы и спортсмен мог двигать культями. Потом уже можно прикреплять биопротезы. Тогда они сядут, как следует.
— Понять, что мышцы достигли своего оптимального состояния для того, чтобы можно было надевать протез, возможно тогда, когда пациент продемонстрирует силу, — отметил Звонков. — Например, врачи могут дать ему на что-нибудь крепко нажать или потянуть и увидят тогда, есть ли сопротивление.
В общем, как говорит терапевт, человек должен находиться в хорошей физической кондиции, чтобы культи были подготовлены и можно было брать мерки для изготовления протезов. Ведь еще в марте появилась информация, что олимпийский чемпион стал весить менее 50 килограммов при росте 182 сантиметра.
— У меня один пациент сломал однажды ногу, ему сделали операцию на мениск, так он проходил реабилитацию два месяца, — вспоминает Звонков. — У него объем бедра уменьшился в два раза по сравнению с другим. В принципе, это естественно. Для восстановления, конечно, понадобилось время.
Также, по мнению Звонкова, о протезировании не может быть и речи, если после ампутаций не все раны зажили. И не стоит забывать, что у Романа были проблемы с легкими, он перенес тяжелейшую пневмонию. И нужно еще оценить функцию его внешнего дыхания и выносливость. В общем, факторов много. Не всё сразу и с разбега. Человеку нужно прийти в себя.
Не все протезы приживаются
Звонков также отметил, что еще далеко не все протезы приживаются. Гарантии никто дать не может.
— Я встречался с больными, которым протезы ног не нравились — были неудобными, тяжелыми, давили на культю, ходить было трудно и больно, — рассказывает Звонков. — Иногда меняли несколько протезов, пока находились наиболее удобные. Дай бог, чтобы у Романа всё сразу сложилось хорошо.
Напомним, что спортсмена Романа Костомарова госпитализировали 10 января. Мы собрали в одном материале всё, что известно о его состоянии и болезни. Его друг Аскольд Запашный рассказал нам о психологическом состоянии олимпийского чемпиона. Врач и техник-протезист рассказали MSK1.RU о шансах Романа Костомарова вернуться после болезни в спорт. А Илье Авербуху из-за болезни фигуриста пришлось отменить ледовое шоу в Москве.