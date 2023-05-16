«Не может делать элементарные упражнения». Врач — о реабилитации фигуриста Романа Костомарова

Все мышцы атрофировались

— То, что Роман не падает духом, уже хорошо. Одна из серьезных проблем у людей после ампутаций — это депрессия, — объясняет врач Андрей Звонков. — Если у него такого нет — слава богу!

Но есть информация о том, что Роман пока физически не дотягивает до уровня, который позволяет заменить утраченные конечности на искусственные.

— Когда человек так долго лежит, у него атрофируются все мышцы, он теряет мышечную массу, — добавляет Звонков. — Необходимо ее восстанавливать, делать массаж всего тела и такие упражнения, чтобы мышцы приходили в норму и он в целом физически окреп. А процесс это небыстрый. Но думаю, что специалисты-реабилитологи придумают какие-нибудь эффективные упражнения.