А скорую когда вызывать? Кардиолог рассказала, что делать, если давление упало, а пульс высокий

Как отмечает специалист, даже если вы заметили на тонометре непривычно низкие для себя цифры, но при этом нормально себя чувствуете, повода для беспокойства нет. Нормально — это значит, что при снижении давления у вас нет сильной слабости, потливости, тошноты, головокружения, головной боли или проблем с дыханием.



Реагировать надо, если при падении давления вам плохо. Но надо знать: лекарств для повышения давления в домашних условиях не существует. Как уточняет Анна Кореневич, для этих целей есть несколько препаратов, но они вводятся внутривенно и применяются только врачами скорой помощи, а также в реанимации.