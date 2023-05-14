А скорую когда вызывать? Кардиолог рассказала, что делать, если давление упало, а пульс высокий

Что делать, если резко упало давление? Когда эта ситуация становится опасной? Можно ли что-то сделать в домашних условиях? А когда вызывать скорую? Ответы на эти вопросы дают наши коллеги из «Доктора Питера».
Низкое давление — это какое?
Критерии низкого артериального давления относительные. По словам врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Анны Кореневич, для каждого они могут быть разными.
— Для гипертоника, например, давление 110/70 низкое, для другого — это нормальное, а для гипотоника — уже повышенное. Поэтому снижением артериального давления можно называть цифры, которые ниже привычных для данного человека. Например, если нормальное давление 130/80, а упало до 90/60 — снижение очевидное, и, скорее всего, человек при этом будет испытывать дискомфорт, — объяснила Анна Кореневич в своем ютьюб-канале.
Как отмечает специалист, даже если вы заметили на тонометре непривычно низкие для себя цифры, но при этом нормально себя чувствуете, повода для беспокойства нет. Нормально — это значит, что при снижении давления у вас нет сильной слабости, потливости, тошноты, головокружения, головной боли или проблем с дыханием.
Реагировать надо, если при падении давления вам плохо. Но надо знать: лекарств для повышения давления в домашних условиях не существует. Как уточняет Анна Кореневич, для этих целей есть несколько препаратов, но они вводятся внутривенно и применяются только врачами скорой помощи, а также в реанимации.
Низкое давление, но частый пульс
По словам врача, при падении артериального давления пульс учащается рефлекторно — это защитная реакция. Например, до 100–120 ударов в минуту. Врачи называют это состояние рефлекторной тахикардией. Важно только, чтобы при повышенной частоте пульс оставался ровным.
— С этим ничего делать не надо, тем более с помощью лекарств для снижения сердечного ритма. Этим вы только усугубите ситуацию, — предупреждает кардиолог.
Опаснее, если при снижении давления сердце начинает биться слишком часто, но неровно. Это может говорить о нарушении ритма сердца. В этом случае врач советует вызывать скорую — врачи разберутся, какой вид аритмии вас настиг и какие лекарства подойдут в этом конкретном случае.
Частая причина падения давления
По словам кардиолога, у гипертоников самая частая причина снижения давления — передозировка гипотензивными лекарствами. И в этом случае специально поднимать его не надо, надо просто подождать, пока препарат, который принимает человек, сам выведется из организма. Сколько для этого потребуется времени, зависит от лекарства, некоторые могут выводиться даже в течение суток.
Чем можно в это время себе помочь:
- лечь, положив ноги так, чтобы они были немного выше головы;
- постараться отдохнуть, расслабиться;
- много пить — теплый чай, кофе или просто воду.
Другие причины, по которым может снизиться давление:
- обезвоживание при сильной диарее и рвоте;
- тепловой или солнечный удар;
- усталость и переутомление. Здесь мы рассказывали, какие витамины помогут справиться с упадком сил и депрессией и почему важно проконсультироваться с медицинским работником перед началом приема добавок. Например, недостаток калия связывают с тревогой, повышенной эмоциональностью и частой сменой настроения. А низкий уровень витамина С связан с повышенным риском депрессии.
— Есть еще одна опасная, но неочевидная причина для резкого снижения давления. Это желудочно-кишечное кровотечение. Многие предполагают, что при таком состоянии человек испытывает боль и дискомфорт в животе. Нет, симптомов может вообще не быть, кроме пониженного давления и черного жидкого стула, — уточнила врач, посоветовав в этом случае также вызывать скорую.
Нормальное давление
Ранее кардиологи рассказывали о том, какое давление можно считать нормальным.
— Нормальные значения артериального давления у взрослых людей находятся в пределах от 100/60 до 135/80, — говорит врач-кардиолог ФМБА Екатерина Руденко.
Еще более широкий диапазон показателей нормального давления называет Анна Кореневич, кардиолог, кандидат медицинских наук:
— Да, 120/80 — это давление большинства здоровых людей. Но есть люди, у которых давление 90 на 60, и это тоже норма. Да и давление 130–135 на 90 тоже может быть нормой. Но если давление 140/90 в покое и повышено постоянно, тогда уже можно говорить о начальной гипертонии и заниматься серьезной профилактикой. Так что норма — это серьезный разброс цифр систолического давления, от 90 до 135, диастолического — от 60 до 90.
Причинами повышенного давления могут быть аритмия, миокардит, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, порок сердца, инсульт и другие поражения сосудов головного мозга.
Низкие показатели могут быть обусловлены анемией различной этиологии, тромбоэмболией легочной артерии, острой сердечной недостаточностью.
— Частые перепады давления (скачки от низких значений к высоким) фиксируются при аритмии, миокардите и перикардите, сердечной недостаточности, — добавляет кардиолог Екатерина Руденко.