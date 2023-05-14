«Риск инсульта на 32% ниже»: врачи назвали доступный напиток, который спасет от болезней — «тихих убийц»

Чай считается одним из самых полезных напитков в мире. И не зря, привычка к чаепитиям однажды может спасти вам жизнь. Это подтверждает множество исследований, которые проведены в разных уголках мира. Наши коллеги из Woman.ru посмотрели, от каких серьезных недугов может уберечь обычный чай.
К сожалению, многие тревожные заболевания и состояния могут протекать бессимптомно. Их еще называют «тихими убийцами». Например, высокое артериальное давление, инсульт и диабет. Предотвратить или замедлить их развитие может... обычный чай.
Ученые из Университета Эдит Коуэн в Западной Австралии изучили более 800 женщин и обнаружили, что у тех из них, у кого высокий уровень флавоноидов — веществ, содержащихся в чае, — гораздо меньше шансов на кальцификацию аорты, которая может привести к сердечным приступам и инсультам.
Некоторые люди вообще впервые узнают о своем высоком кровяном давлении, когда переносят эти состояния.
— Хотя научная взаимосвязь между употреблением чая и снижением артериального давления очевидна, превратите чаепитие в расслабляющий ритуал, который снизит еще и уровень стресса, — советует диетолог Ким Пирсон.
Ученые Тяньцзиньского медицинского университета в Китае обследовали более
Привычный нам напиток также поможет снизить уровень сахара в крови (конечно, если не заедать его конфетой).
— Связь между диабетом и чаем стала предметом многочисленных исследований в последние годы. Результаты показывают, что он снижает уровень сахара в крови и стимулирует выработку инсулина, а это означает, что он имеет двойную пользу, когда речь идет о снижении риска диабета. Но главное помнить, что важно придерживаться здоровой диеты и минимизировать влияние сахара на здоровье, что означает пить чай, но избегать печенья и излишнего употребления сладкого, — заключает диетолог Ким Пирсон.
А зеленый чай тоже?
Зеленый чай богат полезными для сердца катехинами и полифенольными соединениями, которые могут уменьшать воспалительные процессы в организме. Чай способствует расширению сосудов головного мозга, улучшает его питание, поступление кислорода, за счет чего снижается давление, уменьшается риск развития инсульта, инфаркта, атеросклероза.
По данным исследования данных о здоровье 80 тысяч человек, опубликованном в журнале Journal of Epidemiology and Public Health, женщины, которые выпивали по 1–6 чашек зеленого чая в день, реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Те же любительницы зеленого чая, причина смерти которых — болезни сосудов и сердца, в среднем умирали на 13 лет позже, чем предпочитавшие вместо чая другие напитки.
Исследователи также обнаружили, что употребление зеленого чая может снизить риск ишемической болезни сердца у мужчин.
Чай из гибискуса (каркаде) полезен для сердца. Ученые выяснили, что две чашки чая с гибискусом в день могут нормализовать артериальное давление — причем как систолическое, так и диастолическое. В чае содержатся флавоноиды, которые обладают антибактериальными свойствами и помогают справляться с заболеваниями. В цветах гибискуса содержится большое количество витамина С, а также витамин А и витамины группы В (В1, В2 и В9). На
Чай с лимоном — это полезно?
Чай с лимоном принято называть «русским», потому что именно в России первыми догадались до такого пищевого соседства. Началось всё в XIX веке, когда передвигаться по дорогам приходилось в основном на конных экипажах. На почтовых станциях, где происходила смена лошадей, путешественникам предлагали чай с лимоном — в качестве средства от тошноты. Побороть ее напиток помогал за счет витамина С. Этот эффект подтвердил австрийский врач Райнхард Яриш. Он доказал, что за укачивание отвечает гистамин — гормон, выделяемый клетками мозга, соединительной ткани и крови. Кроме прочего, он регулирует тонус мышц пищеварительного канала, а в слишком больших количествах вызывает их сокращение и тошноту. Витамин C блокирует выработку этого гормона и, соответственно, помогает справиться с морской болезнью.
— Повышенное содержание полезных кислот в лимоне, конечно, может вызывать нейтрализацию причин тошноты, — подтверждает диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Поэтому вполне возможно, что такой чай защитит от укачивания. Лимон и вообще цитрусовые — это кладезь витаминов и питательных веществ, регулятор метаболизма. Пить чай с лимоном полезно, но единственная поправка — лимон нужно класть в остывший чай, не выше 40 градусов. Лимон в горячем чае теряет свои питательные свойства, разрушаются витамин С и ферменты, теряют свои свойства эфирные масла.
Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.
Конечно, от тошноты чай с лимоном сегодня пьют редко. Гораздо чаще в нём видят пользу при простудах и вирусных заболеваниях. Как лекарство он вряд ли подойдет, но в качестве дополнительного продукта вполне может присутствовать в меню. «Русский» чай (черный с лимоном) спасает организм от обезвоживания, лимон усиливает тонизирующие свойства чая, а танин в компании с витамином C обеспечивает бодрящий эффект. Но если вы заболели, не вздумайте лечиться горячим чаем.
До или после еды?
С чаем связано множество предрассудков. Один из них — чай якобы нельзя употреблять сразу же после приема пищи, а также непосредственно до. Чтобы развеять все сомнения, мы обратились с этим вопросом к экспертам в области питания.
— Что касается приема чая после еды, то все статьи в интернете, призывающие этого не делать или делать через 1–3 часа, полный бред. Пейте чай на здоровье сразу после трапезы, никакого вреда он не несет. Особенно рекомендую зеленый чай, он наиболее полезный. А черный может оказывать ненужный тонизирующий эффект, как кофе. Да и потом, по общемировым нормам нам положено выпивать около 2 литров жидкости в сутки, к ним приравнивается и зеленый чай. Так когда же мы будем выполнять эту норму, если лишим себя приема чая до и после еды, — советует врач-эндокринолог Алексей Калинчев. — Единственное, что не стоит заменять полноценный прием пищи чаем. Вот такого рода голодовка точно рано или поздно приведет к гастриту, язве, панкреатиту.
Алексей Калинчев — врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог, гинеколог. Более 20 лет в сфере эндокринологии и диетологии.
Нутрициолог Марина Бессонова также считает, что чай можно пить, когда захочется. В том числе до и после еды, но лучше выбрать зеленый.
— Основным аргументом в пользу утверждения о вреде чая после еды служит то, что напитки могут разбавлять желудочный сок и мешать процессу пищеварения. Однако никаких серьезных исследований, подтверждающих эту теорию, не имеется, — отмечает нутрициолог. — В целом изменить кислотность желудочного сока совсем не просто, и для этого потребуется достаточно большой объём жидкости. Другой вопрос, что крепкий чай или кофе в силу содержания определенных веществ могут мешать усвоению важных микро- и макроэлементов из пищи. Например, дубильные вещества, содержащиеся в крепком черном чае, ухудшают всасывание железа. Поэтому лучше отдавать предпочтение чистой воде, а также травяному или зеленому чаю.
Марина Бессонова — нутрициолог, специалист по питанию и сбалансированному образу жизни.
Несколько советов перед чаепитием:
- выбирайте качественный крупнолистовой чай;
- заваривайте чай на один раз и пейте свежим;
- не добавляйте в напиток ароматизаторы и подсластители;
- выпивайте не более 3–4 кружек чая в день.
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