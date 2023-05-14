«Риск инсульта на 32% ниже»: врачи назвали доступный напиток, который спасет от болезней — «тихих убийц»

Некоторые люди вообще впервые узнают о своем высоком кровяном давлении, когда переносят эти состояния.

— Хотя научная взаимосвязь между употреблением чая и снижением артериального давления очевидна, превратите чаепитие в расслабляющий ритуал, который снизит еще и уровень стресса, — советует диетолог Ким Пирсон.