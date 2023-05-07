Легко спутать с усталостью: врачи назвали 10 первых симптомов сахарного диабета

Что такое диабет

Сахарный диабет относят к патологиям эндокринной системы. Связано заболевание с нарушением усвоения глюкозы из-за инсулиновой недостаточности. Другими словами, организм хуже усваивает сахар, потому что поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество гормона, который отвечает за переработку глюкозы.

Диабет бывает двух типов. При сахарном диабете первого типа эндокринные клетки поджелудочной железы умирают из-за собственного иммунитета. В этом случае лечение сводится к подкожному введению инсулина. Чаще диабет первого типа проявляется еще в детском или подростковом возрасте. По словам врача-эндокринолога Ольги Шиловой, в основном у диабета первого типа аутоиммунное и вирусное начало.