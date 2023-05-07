Легко спутать с усталостью: врачи назвали 10 первых симптомов сахарного диабета

Сахарный диабет — болезнь, которую легко не заметить. Многие думают, что это заболевание присутствует у человека с рождения, и забывают, что существует диабет второго типа. Ему подвержены люди после сорока лет, а на симптомы часто не обращают внимания или списывают на усталость. Однако болезнь прогрессирует и без должного лечения может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, от которых только в 2022 году умерло
Что такое диабет
Сахарный диабет относят к патологиям эндокринной системы. Связано заболевание с нарушением усвоения глюкозы из-за инсулиновой недостаточности. Другими словами, организм хуже усваивает сахар, потому что поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество гормона, который отвечает за переработку глюкозы.
Диабет бывает двух типов. При сахарном диабете первого типа эндокринные клетки поджелудочной железы умирают из-за собственного иммунитета. В этом случае лечение сводится к подкожному введению инсулина. Чаще диабет первого типа проявляется еще в детском или подростковом возрасте. По словам врача-эндокринолога Ольги Шиловой, в основном у диабета первого типа аутоиммунное и вирусное начало.
— Аутоиммунные повреждения — когда собственный иммунитет вызывает необратимый процесс гибели бета-клеток. Диабет, вызванный вирусом, не так часто встречается, потому что не все вирусы вызывают диабет, — говорит Шилова. — Тут еще нужно, чтобы была наследственная предрасположенность, слабость бета-клеток. То есть не каждый ребенок может этим заболеть, такое случается при определенной наследственной предрасположенности.
Ольга Шилова — врач-эндокринолог высшей квалификационной категории, старший эндокринолог клиники «УГМК-Здоровье», стаж — 28 лет.
Диабет второго типа развивается из-за целого ряда причин. Самая частая — ожирение, приводящее к нарушению чувствительности тканей к инсулину. Также в группу риска входят люди с генетической предрасположенностью и те, у кого близкие родственники болеют диабетом того же типа. В основном он возникает у людей в среднем и пожилом возрасте. Однако, по словам Шиловой, болезнь имеет тенденцию к омоложению.
— Раньше мы не видели пациентов с сахарным диабетом второго типа, которым было бы меньше 40 лет. А сейчас идет омоложение заболевания, — говорит врач. — Мы сейчас видим таких людей и после 30 лет часто, и после 20 даже. Педиатры нам говорят, что сейчас и подростки появились с диабетом второго типа.
Этот тип сахарного диабета поддается лечению без подкожного введения инсулина. Чаще врачи назначают таблетки и рекомендуют пересмотреть образ жизни и питания.
Первые симптомы диабета
Сахарный диабет плохо сказывается на работе иммунной системы и во многом способствует развитию бактериальных, вирусных и грибковых инфекций. Из-за избытка сахара в крови и моче у диабетиков часто диагностируют кожные заболевания и вагинальную молочницу. Поэтому диабет может заподозрить и не врач-эндокринолог, а любой специалист, к которому обращаются с сопутствующими проблемами.
У двух типов сахарного диабета симптомы примерно одинаковые, но у диабета первого типа они ярко выраженные и их сложно не заметить. Диабет второго типа протекает менее агрессивно, и человек может годами не замечать признаки болезни. Врач-эндокринолог Алена Вавилова рассказывает, что к основным симптомам относят жажду, слабость, кожный зуд и частое мочеиспускание.
— Организм, желая избавиться от избытка глюкозы, требует воды, чтобы выводить сахар с мочой. Отсюда и частые позывы в туалет, то есть полиурия, — говорит Алена Вавилова. — Хроническая усталость и сонливость появляется из-за высокого уровня глюкозы, которую организм не может использовать для работы.
Алена Вавилова — врач-эндокринолог медицинской компании «ИНВИТРО-Урал», член Ассоциации эндокринологов Тюменской области, стаж — 11 лет.
Что делать при первых симптомах диабета
Если вовремя не начать лечение сахарного диабета, то симптомы будут усугубляться и могут привести к развитию других заболеваний. По словам Алены Вавиловой, в первую очередь это сердечно-сосудистые болезни.
— Сахар «подтачивает» сердце и кровеносные сосуды, разрушает их стенки, оказывая воздействие, сравнимое с тем, что делает «плохой» холестерин, — говорит Вавилова. — Нередкие последствия диабета — повреждение сосудов глаз, способное вызвать отслойку сетчатки и слепоту, нефропатия и повреждение сосудов нижних конечностей, приводящее к диабетической гангрене. Но всё это отступает на второй план при повреждениях крупных кровеносных сосудов.
Именно из-за сильного влияния сахарного диабета на сосудистую систему среди больных смертность от инсультов и инфарктов в три раза выше, чем в других категориях населения.
Врачи-эндокринологи настаивают на том, чтобы все, кто входит в группу риска, раз в год сдавали анализы на содержание глюкозы в крови. Если на голодный желудок этот показатель окажется более 7 единиц, а в любое другое время (независимо от приема пищи) больше 11, то это серьезный повод обратиться к врачу. Помимо повышенного сахара насторожить должен и высокий уровень инсулина в крови: по словам врачей, это тоже может привести к сахарному диабету второго типа.
— Повышение уровня инсулина в организме ведет к снижению уровня глюкозы и, соответственно, усилению чувства голода. Этот процесс является причиной изменения пищевого поведения в сторону увеличения потребления калорий, — говорит Вавилова. — Из-за этого происходит изменение веса, что повышает риск развития различных заболеваний, в том числе сахарного диабета второго типа, злокачественных новообразований, патологий сердечно-сосудистой системы, миомы матки, аденомы предстательной железы.
Причем к эндокринологу стоит обращаться, когда уже выявлен повышенный уровень сахара или инсулина, а если показатели в норме, но вас всё равно мучают симптомы, похожие на диабет, лучше обратиться к терапевту, он и сориентирует вас по дальнейшему обследованию.
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