«Таких, как ты, нужно убивать». Что чувствует человек, который передал другому ВИЧ

«Я тебя на себя не тащила!»

Мария Петрова лежит на земле, свернувшись в клубок. Колени притянуты к груди, руки закрывают лицо.



— Ты, тварь, испортила мне всю жизнь! — кричит Олег (имя изменено. — Прим. ред.) и пинает ее ногами. Снова и снова.



— Я тебя на себя не тащила! — пытается крикнуть Мария сквозь прижатые к лицу руки.



— Да мне по**й, таких, как ты, нужно убивать, — злобно бросает Олег, занося ногу. Он и не думает останавливаться.



Мария передала Олегу ВИЧ, и он пришел с ней за это поквитаться. Женщина вспоминает эту сцену неохотно — говорит, это не то, что хочется оставлять в памяти. После того, как Олег ее побил, она была «вся синяя». К счастью, обошлось без переломов, но мужчина вывернул ей руку. Мария не стала писать заявление в полицию — несмотря ни на что, она чувствовала себя виноватой.

