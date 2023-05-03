Сибирячке потребовалась экстренная пересадка печени: папа отдал ей часть своей

Новосибирские врачи из Областной клинической больницы спасли пациентку, которой требовалась экстренная пересадка печени. Донором органа стал ее отец — он отдал дочери часть печени.
В России не больше 10 высокопотоковых центров трансплантации печени. При этом таких, где оказывают помощь реципиентам любого возраста и выполняют все виды трансплантации печени, всего два: НМИЦ трансплантологии и искусственных органов
28-летнюю жительницу Новосибирска привезли в Областную клиническую больницу в состоянии печеночной комы и на аппарате искусственной вентиляции легких.
— Диагноз, с которым поступила молодая женщина, — «фульминантная (сверхострая) печеночная недостаточность». Это редко встречающееся состояние, которое развивается стремительно в течение нескольких суток, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе учреждения.
По словам руководителя центра трансплантации и хирургии печени областной больницы Ивана Поршенникова, врачи провели консилиум и поняли, что шанс спасти пациентку есть, если пересадить ей печень.
— Женщина была включена в лист ожидания с ургентным статусом. Параллельно немедленно связались с родственниками пациентки, пригласили их в больницу, определили, что донором печени может быть ее отец, которого быстро обследовали по соответствующему протоколу. Примерно через сутки от момента поступления пациентки в областную больницу ей была выполнена трансплантация печени, еще через двое суток состояние женщины стабилизировалось. В настоящее время и донор-отец, и его дочь чувствуют себя нормально. Можно говорить о том, что эта история завершилась благополучно, хотя так бывает далеко не всегда, — подытоживает Иван Поршенников.
У доноров забирают правую долю печени
Так как ФПН предполагает экстренную трансплантацию печени, трансплантологи должны оценивать целесообразность и оправданность данной технологии с учётом рисков для прижизненного донора.
— Прижизненные доноры — это настоящие герои, они безвозмездно отдают почку или фрагмент печени, чтобы помочь своему генетическому родственнику, хотя такая операция не прибавляет здоровья им самим, — подчёркивает Иван Поршенников.
Если речь идёт о взрослом реципиенте, для пересадки у донора, как правило, забирают правую долю печени, то есть фактически более половины органа. Если в пересадке нуждается ребёнок весом до 20 кг, в большинстве случаев используется два сегмента печени — левый латеральный сектор.
Что могло привести к ФПН
Поршенников поясняет, что причины ФПН могут быть разными, среди них самая частая — передозировка парацетамола. А также это может быть отравление бледной поганкой, вирусные гепатиты A, B, E, употребление MDMA (экcтази), острая жировая дистрофия беременных.
— Некоторые хронические заболевания, в частности, аутоиммунный цирроз, способны манифестировать острой печёночной недостаточностью у людей, которые могут годами болеть, даже не подозревая об этом. Такое состояние в гепатологии называется «острое на хроническом». Иногда ФПН развивается у пациентов с генетически обусловленным дефектом метаболизма меди (болезнью Вильсона-Коновалова). В то же время примерно 20% случаев ФПН имеют неуточнённую этиологию, когда истинная причина её остается не установленной, — добавляет врач.
В случае с пациенткой, о которой идёт речь, причина также пока не установлена.
— Отравление медикаментами или грибами, генетическую патологию уже исключили. Есть большая вероятность, что мы имеем дело с последствием аутоиммунного цирроза печени, при том, что ранее по этому поводу женщина к врачам не обращалась, — говорит Иван Поршенников.
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