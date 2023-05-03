Сибирячке потребовалась экстренная пересадка печени: папа отдал ей часть своей

По словам руководителя центра трансплантации и хирургии печени областной больницы Ивана Поршенникова, врачи провели консилиум и поняли, что шанс спасти пациентку есть, если пересадить ей печень.

— Женщина была включена в лист ожидания с ургентным статусом. Параллельно немедленно связались с родственниками пациентки, пригласили их в больницу, определили, что донором печени может быть ее отец, которого быстро обследовали по соответствующему протоколу. Примерно через сутки от момента поступления пациентки в областную больницу ей была выполнена трансплантация печени, еще через двое суток состояние женщины стабилизировалось. В настоящее время и донор-отец, и его дочь чувствуют себя нормально. Можно говорить о том, что эта история завершилась благополучно, хотя так бывает далеко не всегда, — подытоживает Иван Поршенников.