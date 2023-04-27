Гастроэнтеролог рассказала, как похудеть к лету: 7 простых шагов к стройной фигуре

Один из самых популярных запросов в интернете сейчас — «похудеть к лету». И здесь важно ставить перед собой реальные цели. Сбросить 15–20 кг до наступления купального сезона можно разве что с помощью экстремальных диет, после которых килограммы вернутся с лихвой.
Оптимальная скорость сброса веса — 3–4 килограмма в месяц. И заметный результат такими темпами будет виден уже через пару месяцев. Как постройнеть без вреда для здоровья, «Доктору Питеру» рассказала Елена Манило, гастроэнтеролог, диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Рассчитайте суточную калорийность и создайте дефицит
Тратить больше энергии, чем потребляешь, — правило номер один. В идеале нужно одновременно повысить физическую активность и уменьшить количество потребляемых ежедневно калорий. Однако если на занятия спортом времени нет, можно задействовать только корректировку питания.
Прежде всего, необходимо рассчитать свою индивидуальную калорийность дневного рациона. Для этого можно использовать одну из формул, учитывающих вес, рост, возраст и уровень физической нагрузки. Более простой вариант — воспользоваться онлайн-калькулятором. Полученное число необходимо уменьшить на 30% — это и будет ваш оптимальный суточный калораж для сброса веса.
Полюбите белок и клетчатку
Белок — это основа качественного сброса веса. Он хорошо насыщает, нормализует обмен веществ, а главное — надолго сохраняет чувство сытости и помогает не «сорваться» на вредные перекусы. В норме белок должен составлять не менее 10% калорийности рациона, но в процессе похудения его количество лучше увеличить до 20–30%. Так вам будет проще сохранить мышечную массу, и мышцы не будут уходить вместе с жиром.
Белок желательно включать во все приемы пищи. Например, утром можно съесть яичницу или вареное яйцо, в обед мясо с крупой или пастой из твердых сортов пшеницы, а на ужин — мясо с овощами или творог. Наименее калорийными вариантами станут филе курицы, индейка, телятина, кролик, рыба и морепродукты. Помимо белка следует обратить внимание на клетчатку. Она ускоряет пищеварение, улучшает работу кишечника и отлично насыщает. Основными источниками клетчатки являются овощи, бобовые, нешлифованные крупы и зелень.
Не бросайтесь скупать продукты с приставкой «эко» или «фитнес»
Тема похудения — «золотая» жила для маркетологов. На прилавках магазинов можно найти огромное количество продуктов для «здорового образа жизни». Но, к сожалению, здесь велик шанс попасться на удочку маркетологов.
Во-первых, такие продукты часто ничем не отличаются от «неполезных» аналогов. Шоколадка с приставкой «эко» по калорийности может ничем не уступать обычной.
Во-вторых, некоторые из них и вовсе вредны. Например, мюсли, гранола или фруктовые йогурты зачастую содержат невероятно большое количество сахара.
Уберите из рациона «быстрые» углеводы
Выпечка, шоколадные батончики, печенье, бургеры, пицца, картошка фри — от всего этого на пути к стройному телу точно придется отказаться. И дело не только в высокой калорийности таких продуктов, но и в слишком быстром усвоении содержащихся в них углеводов.
Они перевариваются практически моментально, взвинчивают уровень глюкозы и выработку гормона инсулина. В дальнейшем это может стать причиной тяжелых нарушений в работе поджелудочной железы и привести к сахарному диабету.
Помните о питьевом режиме
Вода необходима для поддержания работоспособности всего организма, сохранения молодости и красоты. Худеющим она полезна еще и тем, что благотворно влияет на обмен веществ и помогает справляться с псевдоприступами аппетита, когда мы принимаем жажду за голод. Если вам резко захотелось есть — попробуйте выпить стакан воды.
В сутки человек должен употреблять 30 мл жидкости на 1 килограмм веса. В эту норму входит не только вода, но и чай с кофе и даже супы. Впрочем, большая часть жидкости все-таки должна приходиться на чистую питьевую воду. А вот минералкой лучше не увлекаться. По крайней мере, без консультации с врачом. Входящая в ее состав углекислота может стимулировать выработку соляной кислоты в желудке и спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Больше двигайтесь
Многие считают, что наилучший эффект «жиросжигания» дают кардиотренировки. Однако для оптимального результата кардио лучше совмещать с силовыми упражнениями. Самый простой вариант — обзавестись гантелями и регулярно выполнять хотя бы несложные комплексы дома — предварительно ознакомившись с техникой выполнения упражнений.
Добавить жизни движения помогут йога, плавание и даже обычная ходьба пешком. Тем более что в теплую погоду гулять обычно хочется больше. Старайтесь ежедневно проходить не менее 7 тысяч шагов, а в выходные увеличивать норму до 10–15 тысяч.
Наладьте режим сна
Во время сна наш организм вырабатывает два важнейших для похудения гормона. Это грелин — отвечающий за контроль над аппетитом, и лептин, регулирующий чувство насыщения. Дефицит сна не только будет препятствовать их синтезу, но и в целом негативно скажется на обмене веществ.
Кроме того, недосып считается одним из лучших «друзей» переедания. Невыспавшийся человек ощущает упадок сил и пытается компенсировать его с помощью еды.
Как инженер похудел на 54 кг
Мы не раз рассказывали вдохновляющие истории людей, которые смогли сбросить лишний вес и кардинально изменить свою жизнь. Один из наших героев — 40-летний Михаил Козарез из Кургана.
Трудно поверить, но год назад он выглядел совершенно по-другому — его вес составлял 162 килограмма. Михаил рассказал нашим коллегам из 45.RU, как похудел на 54 кг и начал новую жизнь, заменив вечерние пельмени и компьютерные игры гантелями и дорожкой.
— В пандемийный год я потерял знакомых. Понял: жизнь-то вот она, она заканчивается. Если я что-то не поменяю сейчас, то мне не вырастить моих детей. Давал себе максимум 10 лет. А хочется на свадьбе дочери погулять. Просто начал думать не о себе, а о других. Я должен находиться рядом с семьей сейчас, а не в воспоминаниях, — ответил на вопрос о главном стимуле Михаил.
Понял, что нахожусь в точке невозврата, 162 кг — это всё. Я выходил погулять с детьми, мог пройти не более 50 метров, чтобы не присесть. У меня болела спина. Мои передвижения были: стул — машина, стул — машина.
В начале прошлого года к нам на работу пришел новый сотрудник Дмитрий, спортивный человек. Подошел ко мне и спросил: «Не хочешь заняться спортом?» Было страшно идти в спортзал в таком весе. Были мысли: «Все на тебя будут смотреть, смеяться». Семья поддержала. Сказали: «У тебя всё получится», поверили в меня. Я переборол свой страх и пошел.
Мне повезло с залом. Там такая обстановка, что все занимаются своим делом, своим телом. Людям даже некогда смотреть на кого-то и обсуждать. Я очень быстро к этому привык.
Ходил 4–5 раз в неделю. Первые 2–3 месяца были самые тяжелые. Очень много ходил на беговой дорожке. Я прихожу, а Дмитрий говорит: «Сегодня ходите 30 минут». А для меня ходить 30 минут — это было вообще что-то из другой реальности. Но я собирал себя в кулак и шел, мне было тяжело, но я не мог сделать меньше. Бывали моменты, когда я говорил: «Я не могу, мне тяжело». Дмитрий отвечал: «Знаете, где ресепшен, Михаил Викторович?» — «Да, знаю» — «Абонемент сдайте и идите». Ответ был короткий. С намеком: вы сюда зачем пришли? Чтобы попереживать, поплакать, что не можете?
Я висел на этой дорожке, руками упирался, но 30 минут проходил. Потом понял: если вы пытаетесь сделать меньше, вы обманываете не тренера, вы обманываете себя. Сказали делать — надо делать. Никак не меньше, только больше.
Первое время — кардио: беговая дорожка, велосипед и горка (лестница). Начал с 30 минут, потом кардио дошло до часа, потом до двух часов. На третьем месяце моя тренировка составляла 2,5–3 часа.
Кроме того, я стал есть регулярно. Завтрак, обед, ужин, без пропуска. И уменьшил порции. Ушел от 800-граммовых порций к нормальной человеческой порции, это небольшая тарелочка. Жене спасибо.
Перешел на крупы. Никогда не думал, что каша такая вкусная. Восемь злаков, орехи, изюм, ложечка мёда. На молоке, правда. Я никогда не считал калории. Просто ел меньше, занимался спортом и худел.
Полностью историю Михаила можно прочитать здесь.