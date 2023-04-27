Гастроэнтеролог рассказала, как похудеть к лету: 7 простых шагов к стройной фигуре

Прежде всего, необходимо рассчитать свою индивидуальную калорийность дневного рациона. Для этого можно использовать одну из формул, учитывающих вес, рост, возраст и уровень физической нагрузки. Более простой вариант — воспользоваться онлайн-калькулятором. Полученное число необходимо уменьшить на 30% — это и будет ваш оптимальный суточный калораж для сброса веса.



Полюбите белок и клетчатку

Белок — это основа качественного сброса веса. Он хорошо насыщает, нормализует обмен веществ, а главное — надолго сохраняет чувство сытости и помогает не «сорваться» на вредные перекусы. В норме белок должен составлять не менее 10% калорийности рациона, но в процессе похудения его количество лучше увеличить до 20–30%. Так вам будет проще сохранить мышечную массу, и мышцы не будут уходить вместе с жиром.

