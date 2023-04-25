«Счастье от достатка не зависит никоим образом». Михаил Лабковский назвал семь качеств, которые делают человека счастливым

Я при этом говорю: если вы хотите еще раз прийти, то не раньше, чем через два месяца. Это если вы хотите, я не хочу, мне этого не надо. Я всё, что хотел сказать, сказал, в руки инструмент дал. Человек выходит и начинает дальше менять свою жизнь по конкретным правилам. Методика такая.



У психоаналитиков другая методика, они в мозгах ковыряются. Ну не наковырял, извините. Мы думали, у вас в этом проблема, а оказывается — нет, такое тоже бывает.

— То есть другие психологи все-таки вытягивают из людей деньги?

