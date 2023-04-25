«Счастье от достатка не зависит никоим образом». Михаил Лабковский назвал семь качеств, которые делают человека счастливым

Михаил Лабковский — один из самых узнаваемых и дорогих психологов России. С ним встретились наши екатеринбургские коллеги из E1.RU и поговорили о том, что же все-таки нужно, чтобы стать счастливым, и обязательно ли для этого ходить к психологу.
Также они узнали у Михаила, как реагировать на критику, как распознать скрытую агрессию и вычислить потенциального убийцу, а еще — нужно ли считать деньги. Подробнее обо всем — в нашем интервью.
Развод на деньги, или Почему люди ходят к психологам много лет
— Вы говорили, что вам достаточно одной встречи с человеком, чтобы обозначить его проблему и способ ее решения. При этом люди ходят к психологам на протяжении года, двух, трех лет. Почему так?
— Говорят: он что, за 45 минут людей вылечивает, что ли? Ну нет, конечно. Речь идет не об этом. Почему люди ходят три года к психологу? Потому что психолог, наверное, квартиру решил купить, машину, может, ипотеку взял.
Если говорить серьезно — что человек за 45 минут получает? Первое: в чем проблема, то есть диагностику. Второе — методы решения этой проблемы. Есть очень конкретная методика, которая связана с конкретной проблемой, с конкретным человеком. Он получает в руки инструмент, ему всё подробно объясняется. Дальше он работает.
Я при этом говорю: если вы хотите еще раз прийти, то не раньше, чем через два месяца. Это если вы хотите, я не хочу, мне этого не надо. Я всё, что хотел сказать, сказал, в руки инструмент дал. Человек выходит и начинает дальше менять свою жизнь по конкретным правилам. Методика такая.
У психоаналитиков другая методика, они в мозгах ковыряются. Ну не наковырял, извините. Мы думали, у вас в этом проблема, а оказывается — нет, такое тоже бывает.
— То есть другие психологи все-таки вытягивают из людей деньги?
— Я не буду осуждать или обсуждать разные психологические методы, я скажу, что, если человеку какой-либо метод помогает, это прекрасно. Психоанализ, арт-терапия, другие. Я ввел свою методику, она мне нравится.
Если мы начали про психоанализ по три-пять лет, то я за все годы работы людей после психоаналитиков достаточно много принимал. Я спрашивал: вот вы ходили по три года, причем раза по три в неделю.
Что касается реального результата — есть психоаналитики, у которых это получается. Например, я изучал биографию Фрейда. Фрейд же никаким психоаналитиком изначально не был. Он был врачом-фтизиатром, он шесть лет убил на то, что занимался размножением рыбок.
И вдруг он написал статью про неврозы. Люди прочитали, им понравилось, они стали ходить. Первое, что он сделал, знаете? Резко увеличил стоимость приема — он стал стоить как дорогой костюм. Ограничил количество времени — кстати, если клиент не приходил, он брал деньги всё равно. Он считал, что это сопротивление. Красавчик, что могу сказать. И дальше дело пошло.
Вот это, типа «Ну разойдись ты с ним, что ты не жалеешь себя!» — это не психология. Из всего, что существует в мире психологии, научно доказана только когнитивно-поведенческая психология и еще психология, связанная с движением глаз, это израильское изобретение, в последнее время очень часто используется при психотравмах.
— Настанет ли когда-нибудь время, когда психологи будут не нужны?
— Не знаю. Это интересная тема. У древних животных, например у динозавров с длинным хвостом, метров так по 15, когда у них обгрызали хвост, сигнал не поступал в мозг, он такой был маленький. Динозавра просто доедали, и только в конце он начинал понимать, что уже не жилец. Как раз из-за недостатка мозга многие животные померли.
Слишком большой мозг — он не задействован весь. Как говорят, все болезни от нервов и только сифилис от удовольствия. Мозг продолжает дальше совершенствоваться, и все болезни и проблемы, связанные с ним, — тоже.
В чем секрет счастливой жизни
— Люди любят говорить, что не в деньгах счастье. Как вы считаете, зависит ли счастье от достатка?
— Счастье от достатка не зависит никоим образом, и если вам нужен пример, то индекс счастья самый высокий в тех странах, где бедность, в странах Латинской Америки. А в странах, где денег много, высокий процент суицида, в Швейцарии, например.
— Вы хорошо зарабатываете, это не тайна. А расскажите, на что вы сами тратите деньги?
— Когда крупные деньги, то вот квартиру купил себе, машину, а когда просто хороший заработок — одежду. Дело в том, что у меня всегда деньги уходили, даже когда их было мало. Так что это просто личная особенность. Я сам не могу на этот вопрос ответить, так хоп — и денег уже нет, куда потратил — не знаю.
— Может, в этом и счастье — не считать деньги?
— Считать деньги — это уже тревога людей, которые начинают чего-то бояться.
— Тогда стоит избавляться от этой привычки?
— Ну смотрите, тогда можете и без денег остаться. Это ваша жизнь. Я могу только про себя говорить.
— Если деньги для счастья не важны, то, например, секс важен? Например, для супружеской пары.
— Даже семья не играет никакой роли в вопросах счастья.
Счастье — это эмоция, кратковременная, кстати.
— То есть невозможно долгое время быть счастливым?
— Возможно создать счастливый фон, что вы довольны своей жизнью, довольны собой, тем, как вы живете, себя принимаете и мир вокруг себя, у вас внутренняя и внешняя гармония. Тогда вы счастливы. Тогда и человек реализуется. Счастье в труде.
— Есть ощущение, что особенно в России люди любят пострадать, как будто это некая болезнь. Как ее вылечить?
— Перестать страдать. Это же выбор, когда человек так хочет жить или по-другому.
Гиперактивные дети — что с ними делать?
— Вы рассказывали, что у вас был синдром гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ). Сейчас много школьников, которые не контролируют свое поведение, такие истории всплывают постоянно. Что делать родителям, если у них такой ребенок, и что делать учителям?
— Лечить надо, что делать. Для этого надо чтобы и родителям, и учителям кто-то рассказывал, что такое есть. Кстати, я сейчас готовлю книгу с Институтом мозга человека имени Бехтеревой, где я как пострадавший выступаю, а доктор выступает как доктор.
Выход в том, чтобы их лечить. Для этого надо, чтобы был врач, который знает, что есть такой диагноз. Психиатр или детский невролог.
Психологи здесь вообще ни при чем. Ко мне часто приводят на прием таких детей, я говорю: але, я что, на врача похож? Это надо таблетки пить. Это недоразвитость нейронных связей в коре головного мозга. Вот такая «психология» нужна.
— Вопрос от одного из читателей E1.RU, тоже на грани психологии и медицины. Как бороться с паническими атаками? Возможно справиться самостоятельно или надо пить таблетки?
— Нет, при панических атаках вряд ли нужно пить таблетки. Во-первых, панические атаки — это переизбыток кислорода, люди даже не знают этого. Гипервентиляция легких нам досталась от наших животных предков: когда существует опасность, животное вдыхает, чтобы резко наполнить кислородом кровь, плюс идет выброс гормонов, и животное может драться или убегать. А человек не дерется и не убегает, у него на ровном месте это случается.
И ему надо подышать углекислотой, в пакетик, например. Потом надо переключить внимание на объекты вокруг него, например посчитать количество деревьев вокруг, посмотреть, что какого цвета. И его отпустит.
Как понять, что живешь с убийцей?
— Было немало историй, когда, например, муж или сожитель убил свою девушку. Можно ли понять, что ты живешь с агрессором или даже потенциальным убийцей?
— Во-первых, все живые существа непредсказуемы.
Но из-за того, что многие и так живут в агрессивной среде, а некоторых это устраивает, они на это не обращают внимания.
— Например, на свидании как это могло бы проявиться?
— Вот смотрите, мы сидим, полчаса нам не несут кофе. Официантка заходит, и я ей говорю: «Вы че, тупые, че не можешь нормально кофе сделать?» Ну, Михаил, наверное, не в настроении, подумает она. Нет, это агрессия в чистом виде.
И вот сегодня он к ней так [обращается], а завтра уже к вам.
— Перейдем к остальным вопросам от читателей. Как реагировать на злых людей? Хотела бы к этому вопросу добавить свой: обижаетесь ли вы сами на критику, комментарии в социальных сетях?
— Я не то что обижаюсь, они меня раздражают. Есть в психологии такое мнение, что если ты считаешь, что это не про тебя, то ты и реакции не выдаешь. Например, читаешь: «Ты идиот!», но если ты считаешь, что ты идиот, то обижаешься. А если считаешь, что нет, значит, он идиот, раз это пишет. Как-то так это работает.
— Еще один вопрос от читателей. Что делать, если умер близкий человек? Нужно ли обращаться за помощью?
— Если умер близкий человек, то нужно разговаривать об этом, в себе не держать. Лучше, конечно, разговаривать с психологом. Второе: в тяжелых случаях, в период переживания острой боли, если врач назначит — пить антидепрессанты, чтобы хотя бы снизить уровень боли. Ну и, как посчитали циничные психиатры, боль утихнет года через два.
Ранее Лабковский объяснил нашим коллегам из MSK1.RU, как бороться с тревогой и как научиться принимать решения.