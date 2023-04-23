Быстрый тест на тревожность: выберите позу, в которой спите, а мы расскажем, чего вам не хватает

Достаточно взглянуть на наши привычки и поведение, как многое становится понятно. Нам о себе. Взять тот же сон. Мы и не догадываемся, сколько всего он может о нас рассказать. По крайней мере, поза, в которой мы спим. Вот еще на прошлой неделе лежали в кровати, раскинув ноги с руками, а сегодня стараемся свернуться калачиком на левом боку. О чём это говорит? А вот сейчас и узнаем!
Узнать немного больше о своем сегодняшнем состоянии и о том, чего вам не хватает, поможет простой психологический тест, который мы подсмотрели у своих коллег из журнала «Вокруг Света». Вам надо всего лишь выбрать одну из шести поз, в которой вы чаще всего спите (или спите в последнее время), кликнуть на соответствующую цифру и получить подробный анализ.
Кстати, о характере и особенностях человека говорит не только поза, в которой он спит. Например, многое о своем владельце могут рассказать пальцы на ногах. А в Бразилии придумали даже специальный тест на деменцию, где надо найти шесть животных на картинке за одну минуту. В зависимости от того, сколько животных человек найдет и сколько времени потратит на выполнение задания, и можно выяснить, стоит ли опасаться приближающейся деменции.