Ученые выяснили, как продлить жизнь на 16 лет всего за 30 минут в день, — это доступно всем

Ученые из Университета Лестера (Великобритания) установили связь между скоростью ходьбы человека и скоростью его старения. В ходе исследования эксперты пришли к выводу — регулярная быстрая ходьба может продлить вашу жизнь аж на 16 лет. Заманчивое предложение!

Эксперимент был опубликован в журнале Communications Biology, в ходе работы удалось выяснить: полчаса регулярной быстрой ходьбы в день способствует увеличению длины теломер.

Теломеры — это защитные «колпачки» на концах хромосом, похожие на пластиковые наконечники на шнурках обуви. Хотя они не несут генетической информации, теломеры играют важную роль в поддержании стабильности ДНК. Ученые измеряют концы хромосом, чтобы определить биологический возраст человека. Чем они длиннее — тем меньше этот возраст (он может значительно отличаться от фактического).