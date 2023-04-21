«Я знал онкологов, которые умерли от опухолей»: врач ответил на важные вопросы о раке

Рак — одно из самых страшных заболеваний человечества, и хотя тема не считается табуированной, она давно уже обросла мифами и различными теориями. Зам. главного врача кузбасского онкодиспансера по медицинской части Александр Соболев рассказал нашим коллегам из NGS42, почему появляется рак и как с ним бороться. Также врач с 15-летним стажем разобрал мифы о болезни и серьезно ответил, можно ли вылечить онкологию с помощью соды или собачьего мяса.
Если искать симптомы болезней в интернете, то все они указывают на рак. Почему так?
— Не знаю, я сам пару раз гуглил — и всегда был рак. Опухоли на начальных стадиях, как правило, никаких симптомов не дают. Все они возникают, когда начинают давить на жизненно важные органы, появляются болезненные ощущения. Скажем, если это рак легкого, то появляются кровохарканье, отдышка, которые указывают на третью-четвертую стадию заболевания. Небольшая периферическая опухоль в легком никакой клиники никогда не даст.
Раньше раком не болели, он появился недавно из-за экологии?
— Тоже неправда. Раньше средняя продолжительность жизни была гораздо меньше — 40–50 лет. Что такое рак? В основном это большое количество накоплений мутаций в клетках, и когда она начинает делиться, появляется опухоль. Я думаю, что рост числа пациентов связан с увеличением продолжительности жизни населения. И, как говорил академик Владимир Казначев, если бы все жили до 150 лет, то все доживали бы до своего рака.
У нас же у всех каждый день вырабатываются раковые клетки. У каждого человека. Но существует противоопухолевый иммунитет, лейкоцит подходит к клетке, распознает, что она чужеродная или обладает какими-то ненормальными свойствами, и, если по-простому, убивает ее. Если происходит какой-то сбой в этой системе, то из одной клетки начинается беспорядочное деление и образуется видимая опухоль.
Канцерофобия (навязчивый страх заболеть раком) действительно существует?
— Да. У меня был пациент один такой. Он у нас всех врачей прошел, думал, что у него рак печени. Поехал в Томск, там обследовался, в Москву ездил даже. Ему все везде говорили, что поводов для беспокойства нет, надо успокоиться и жить дальше. Он в итоге погиб, но не от рака, а попав в ДТП.
Правда, что сотовые телефоны и микроволновки могут провоцировать онкозаболевания?
— Такие исследования были, но прямой связи не выявлено. Технологии меняются, излучения от мобильных устройств стало меньше. В медицине есть примеры развития, например, если раньше рентгеновские аппараты или линейные ускорители, которые лечат опухоли, экранировались, размещались в кабинетах с толщиной стен около метра, то сейчас класс опасности у радиотерапевтов постоянно снижается, так как сами аппараты стали меньше и безопаснее. Это всё на уровне слухов, никаких доказательств тому нет.
Рак можно вылечить обычной содой, но врачи это скрывают?
— Это абсолютная неправда. Предпосылки к этому основываются на том факте, что клетки рака имеют более кислую среду, в отличие от остального организма. Но каких-то масштабных клинических исследований не было. Этим пользуется очень много шарлатанов. Диагноз «рак» довольно грозный для каждого пациента, поэтому в этой сфере всегда вращается много колдунов, целителей и так далее, которые убеждают людей в «стопроцентном результате».
Собачье мясо лечит рак?
— Меня этот миф ввергает в шок, если честно. На самом деле так можно про любой продукт говорить, авокадо, грейпфрут тот же. Наверное, это связано с тем, что в азиатских странах употребляют в пищу мясо собак и якобы реже болеют от этого. Может такое быть в зависимости от места проживания, что где-то какой-то вид онкологии реже встречается. Но рака толстой кишки, пищевода в восточных регионах больше.
Лекарство от рака давно изобретено, но им лечат только элиту?
— Если бы врачам лекарство было доступно, мы с удовольствием бы вылечили всех. Другой вопрос к фармацевтическим компаниям. Конечно, это открытие было бы определенным бумом и выгодно только одной организации. Но навряд ли такое лекарство существует, есть много примеров, когда известные и богатые люди, например Раиса Горбачева, Стив Джобс, умирали от рака, хоть и входили в так называемую элиту нашего общества и могли лекарством воспользоваться, если бы оно существовало.
Лечить рак бесполезно, надо сразу оперировать или облучать?
— Нет, наоборот, я считаю, что будущее как раз за лекарствами. Я в прошлом хирург и три года назад поменял профиль на химиотерапию именно поэтому. Молекулярные генетики, биотехнологии работают над совершенствованием препаратов. Если еще 10 лет назад пациенты с раком легкого четвертой стадии не проживали и года, то сейчас мы можем похвастаться пятилетней выживаемостью и больше. Новые веяния — таргетная терапия (лекарства, которые направлены исключительно на раковые клетки. — Прим. ред.), иммунотерапия, которые позволяют переводить это заболевание в хроническое.
Конечно, онкозаболевание сопряжено с рисками рецидива и ремиссии даже после радикально проведенного лечения. Но лучше результаты, если заболевание выявили на начальном этапе. Именно поэтому мы рекомендуем проходить медосмотры, чтобы выявить рак как можно раньше. Пятилетняя выживаемость при обнаружении того же рака легкого, выявленного в самом начале, достигает 90%, а после этого рубежа, с большой долей вероятности, можно говорить о полном излечении.
Профилактики рака нет?
— Действительно, специфических рекомендаций нет. Есть общие: правильное питание, здоровый образ жизни, отсутствие стрессов и вредных привычек. В целом то же, что и при любых других заболеваниях. Какого-то четкого и доказанного фактора болезни не существует.
Онкологи никогда не болеют раком?
— На самом деле онкологи очень часто и рано умирают. Вы, наверное, слышали про известного хирурга Андрея Павленко, который вел свой блог — как у него развивалось заболевание, симптомы. Он понимал, что в ближайшее время уйдет из жизни, но хотел помочь людям, чтобы осветить все те вопросы, что возникают во время лечения, курсов химиотерапии, реабилитации. Я много знал онкологов — тех, кто умер от опухолей.
Ремиссия — выдумка врачей, чтобы дать надежду умирающему?
— Ничего подобного. Я знаю много пациентов, которые живы-здоровы, ведут полноценный образ жизни. Ремиссия в 10–20 лет может достигаться при опухоли кроветворной ткани, лимфомах при проведении всего четырех курсов химиотерапии. Да, заболевание может вернуться, поэтому больной должен проходить ежегодные осмотры.
Правда, что онкобольным часто выписывают плацебо для поднятия духа?
— Очень редко. Сейчас мы стараемся лечить пациента, как говорится, до последнего. Раньше это действительно использовалось, чтобы как-то не оставлять человека без надежды.
Почему нет прививки от рака?
— Это крайне разнородное заболевание. У рака легкого есть порядка 10 подтипов. А есть рак молочной железы, головного мозга, яичников и так далее. Одной вакцины просто нет — и вряд ли она появится. Нужно четко понимать глубинный механизм формирования болезни, а мы, по моему мнению, к сожалению, видим только вершину.
Облысение — признак рака?
— Нет, это зависит от лечения, а именно лекарства. Да, есть препараты, которые могут вызвать облысение, но, как правило, после химиотерапии волосы отрастают. Это происходит из-за того, что волосяные фолликулы, которые относятся к быстро делящимся клеткам, как раз попадают под действие препарата, воздействующего именно на клетки с высоким митозом (делением. — Прим. ред.). И то сейчас не все лекарства дают такой эффект.
Те, у кого был герпес, раком не болеют?
— Всё с точностью до наоборот. Доказано, что при наличии злокачественной опухоли угнетается собственный иммунитет. Это одна из форм ее защиты, она же ведь тоже хочет существовать. И как раз герпес может быть одним из начальных проявлений, так скажем, невидимой онкологии. Ну это не 100%, но просто как пример.
В соляриях закрывают глаза и соски, но на самом деле это лишнее, так как не приводит к раку?
— Однозначного мнения тут нет, я вижу тут только один механизм. Кожа сосковой зоны, как правило, тоньше и более подвержена излучению, которое в современных соляриях довольно мощное, и если будет ожог, то это, возможно, спровоцирует появление опухоли. Но это не факт. Здесь больше влияет продолжительность процедуры, периодичность, как часто вы это делаете: если раз в год, то один вопрос, а если два раза в неделю, то другой.
Терапевт после осмотра назначил консультацию онколога. Есть подозрение на рак?
— Как правило, да. Терапевты — первичное звено, которое по всем нашим приказам должно направлять пациента к онкологу. На втором уровне пациент проходит все обследования, которые либо подтверждают, либо опровергают подозрения. Если подтверждается, пациента отправляют в онкодиспансер, где на консилиуме решается тактика лечения.
У родственника был рак — у меня тоже будет?
— Примерно 10% заболеваний действительно связаны с генетическими поломками. Существуют наследственные формы рака, например молочной, предстательной и поджелудочной железы и прочие, их много. Генетики говорят, что если вы знаете все заболевания или причины смерти родных, то примерно предположить можно, на что стоит больше обращать внимание. Потому что если в анамнезе все умирали от рака, например, толстой кишки, то надо проходить обследование.
Нашел новую родинку. Это рак?
— Нет, родинки могут в течение жизни образовываться. Научное название этих образований — невусы, скопление меланина, специального пигмента, который проявляется под влиянием ультрафиолетового излучения, солнечного света. Другой вопрос, если начинает происходить изменение цвета, размера, появляется асимметрия, зуд, жжение, болезненные ощущения, тогда это может свидетельствовать о начальных стадиях меланомы и стоит обратиться к врачу. Но не каждая родинка — это рак.
Врачи безразличны к онкобольным пациентам?
— Это не так. Я, принимая врачей на работу, стараюсь брать неравнодушных. Понятно, мы все люди, устаем, нас что-то раздражает. Но врач — это не работа, это образ жизни. Это должно быть именно призванием, и тогда не будет никаких профессиональных выгораний.
Детей на рак не обследуют, потому что им чаще болеют старики?
— Нет, почему? Детей в школе осматривают, в детсадах, у педиатров. В СССР была такая система, когда осматривали всех. Вопрос в том, как часто это делать. Шахтерам и курильщикам, например, надо обследоваться чаще из-за специфики образа жизни и работы.
Долгое пребывание под солнцем правда приводит к раку?
— Существует действительно связь. В критериях риска возникновения меланомы есть такое понятие, как наличие солнечных ожогов. Если хотя бы один-два раза в жизни они были, то шансы выше. Постоянный ультрафиолет не рекомендован. Есть заблуждение, что афроамериканцы не болеют раком кожи, но это не так. У них, правда, встречается это в три-четыре раза реже, но именно у них выявить меланому гораздо сложнее, так как уловить пигментное изменение на темной коже гораздо сложнее.
Ожог — это же определенная травматизация, на этом месте кожа восстанавливается, как, например, если сорвать родинку. На этом месте идет регенерация. Чем больше делений, тем выше риски возникновения молекулярной поломки.
То есть сорвал родинку — и рак?
— Необязательно появится, речь про постоянную травматизацию, можно много раз срывать — и ничего не будет.