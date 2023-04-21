«Я знал онкологов, которые умерли от опухолей»: врач ответил на важные вопросы о раке

Если искать симптомы болезней в интернете, то все они указывают на рак. Почему так?

— Не знаю, я сам пару раз гуглил — и всегда был рак. Опухоли на начальных стадиях, как правило, никаких симптомов не дают. Все они возникают, когда начинают давить на жизненно важные органы, появляются болезненные ощущения. Скажем, если это рак легкого, то появляются кровохарканье, отдышка, которые указывают на третью-четвертую стадию заболевания. Небольшая периферическая опухоль в легком никакой клиники никогда не даст.



Раньше раком не болели, он появился недавно из-за экологии?

— Тоже неправда. Раньше средняя продолжительность жизни была гораздо меньше — 40–50 лет. Что такое рак? В основном это большое количество накоплений мутаций в клетках, и когда она начинает делиться, появляется опухоль. Я думаю, что рост числа пациентов связан с увеличением продолжительности жизни населения. И, как говорил академик Владимир Казначев, если бы все жили до 150 лет, то все доживали бы до своего рака.