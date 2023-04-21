Упадок сил в три часа дня? Врачи рассказали, во сколько ложиться спать, чтобы быть бодрым

Без полноценного сна можно позабыть о хорошем самочувствии и здоровье. Увы, сейчас люди часто не высыпаются и считают, что в этом нет ничего страшного. Это не так. Кроме того, специалисты настаивают на том, что очень важно ложиться и вставать в одно и то же время. Но во сколько оптимально засыпать, чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным? Выясняем, что на этот счет думают медики и ученые.

