«Проснулась — нет живота». История беременной танцовщицы, впавшей в кому на три месяца

Ковид, 99% поражения легких, рождение ребенка в коме, инсульт, разрыв легкого, сепсис и полное обездвиживание — это всё за несколько месяцев пришлось пережить Дарье Елагиной из Кемерова. Девушка, которая танцевала всю жизнь, оказалась прикованной к постели без воспоминаний о трех месяцах своей жизни, в том числе и о рождении долгожданной дочери.
Историю Дарьи и ее дочки смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Смерть была вокруг постоянно, я каждый день видела, как умирают один-два человека. Постоянно наблюдала, как выносят черные мешки. Это же ковидарий. Мне тоже давали всего один шанс из ста, и я за него ухватилась. Я заново училась сидеть. Сейчас я это делаю хорошо, а еще год назад боялась. Просила мужа не отходить: «Я сейчас упаду», — вспоминает Дарья.
До случившегося она была тренером по танцам, но сейчас ей пришлось закрыть свою студию. Теперь она мечтает помогать тем, кто попал в похожую ситуацию и не может ходить после коронавируса.
Подробнее о жизни и болезни Дарьи читайте здесь.