«Проснулась — нет живота». История беременной танцовщицы, впавшей в кому на три месяца

— Смерть была вокруг постоянно, я каждый день видела, как умирают один-два человека. Постоянно наблюдала, как выносят черные мешки. Это же ковидарий. Мне тоже давали всего один шанс из ста, и я за него ухватилась. Я заново училась сидеть. Сейчас я это делаю хорошо, а еще год назад боялась. Просила мужа не отходить: «Я сейчас упаду», — вспоминает Дарья.

До случившегося она была тренером по танцам, но сейчас ей пришлось закрыть свою студию. Теперь она мечтает помогать тем, кто попал в похожую ситуацию и не может ходить после коронавируса.