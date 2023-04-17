Присмотритесь к ногтям: онколог назвал опасный симптом рака, который легко заметить на маникюре

Если вы постоянно гуглите симптомы разных видов рака и находите у себя большинство — это повод для обращения не только к онкологу, но и к психологу, а то и к психиатру. Оставим паранойю и просто будем к себе внимательнее. Наши коллеги из Woman.ru узнали, как проверить здоровье по состоянию ногтевой пластины.
Российский онколог Михаил Мяснянкин рассказал, на что обратить внимание во время маникюра. По словам эксперта, основной признак онкологии, который можно заметить на ногтях, — это появление полосок разных оттенков, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа.
Также стоит отметить внезапную ломкость ногтей и появление трещин. Если вы помните, что не травмировали ноготь, а на нем появилось пятно — лучше обратиться к специалисту. Но не стоит впадать в панику при виде любого пятнышка — Мяснянкин объясняет, что существует очень много и доброкачественных образований, которые имеют такой же симптом.
Также эксперт назвал нанесение гель-лака, а именно воздействие ультрафиолета, одним из возможных триггеров, которые могут провоцировать рак.
Как лампа для гель-лака может спровоцировать рак
С онкологом согласны и ученые, они сравнили риск от таких устройств с мини-соляриями, которые давно признаны вредными. Мы выяснили, нужно ли срочно отказаться от покрытия ногтей гель-лаком, и ответили на популярные и пугающие вопросы о раке.
Биоинженеры и онкологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовали ультрафиолетовые лампы для ногтей. Они обратили внимание на случаи рака кожи пальцев у участниц конкурсов красоты. Дело в том, что ультрафиолетовые излучающие устройства, похожие на мини-солярии, — стандартные приборы в любом салоне маникюра. Их используют для отвердения химических веществ — гелей для ногтей. Спектр излучения у данных сушилок — 340–395 нанометров, в отличие от обычных соляриев (там показатель
Авторы исследования провели опыт: использовали три типа клеток — кератиноциты и фибробласты кожи взрослого человека, а также эмбриональные фибробласты мышей. Все клеточные линии помещали в устройство для сушки ногтей и подвергали воздействию ультрафиолетового излучения: по 20 минут в день три дня, а потом по 20 минут с перерывом в час.
Результат поражает: даже один
— Мы увидели, что ДНК повреждается, и некоторые повреждения не восстанавливаются со временем, это приводит к мутациям после каждого воздействия УФ-сушилки для лака. Наконец, воздействие может вызвать митохондриальную дисфункцию, что приводит к дополнительным мутациям, — рассказал профессор Людмил Александров.
Людмил Александров — профессор биоинженерии, клеточной и молекулярной медицины в Калифорнийском университете в Сан-Диего.
По словам профессора, у пациентов с раком кожи наблюдаются такие же паттерны мутаций, которые были замечены в облученных клетках.
Авторы отмечают, что необходимо долгосрочное эпидемиологическое исследование, чтобы оценить риск развития рака. Однако ученые настаивают на том, что вредное воздействие устройства уже очевидно.
Передается ли рак по наследству и можно ли его вылечить?
Наш медицинский обозреватель Мария Тищенко поговорила с онкологом Григорием Абдуллиным о том, что в первую очередь интересует людей, которые никогда не сталкивались близко с темой онкологии. Публикуем ответы на важные и простые вопросы.
Григорий Абдуллин — врач — онколог-маммолог Новосибирского областного онкологического диспансера.
— Почему люди заболевают раком, что его провоцирует?
— Условно факторы развития заболевания можно разделить на несколько видов — физиологические, химические, биологические, генетические.
Физиологические — это радиация, повышенная инсоляция (длительное пребывание на солнце может привести к раку кожи).
Химические — это всем известное курение, потребление различных химических средств при сгорании табака, алкоголь, некоторые лекарственные вещества и другие вещества, обладающие канцерогенным эффектом, которые люди употребляют, а также радиация.
Биологические — это, например, вирус папилломы человека, особенно онкогенные
Физиологические — здесь речь идет о том, что с возрастом риск появления злокачественных образований увеличивается.
— Какие виды рака передаются по наследству?
— На сегодня определены несколько нозологий, по которым можно сдать кровь на анализ и определить, есть ли генетическая предрасположенность. Например, так можно сделать, чтобы определить риск заболевания раком молочной железы, яичников, кишечника. По данным современной статистики, до 10% рака молочной железы имеет наследственный характер, у рака яичников еще больше — порядка 20%. Но если кто-то из близких родственников болел раком, это вовсе не означает, что и молодое поколение заболеет, и, к сожалению, наоборот: если никто не болел, это не означает, что человек тоже не заболеет.
— Можно ли выделить общие симптомы для всех онкологических заболеваний?
— В этом и проблема: наша задача, онкологов, — выявить заболевание на ранней стадии, тогда вероятность излечения очень высокая. Но как раз на ранних стадиях онкологические заболевания часто не дают о себе знать. Часто это случайные находки. Например, если при раке молочной железы у женщины опухоль 1–2 сантиметра, а грудь — третьего-четвертого размера, то ее практически нереально самой обнаружить, если нет каких-то особых признаков.
Также и при раке желудка: дискомфортные ощущения воспринимаются как гастрит. Люди очень долго его лечат, лечат, пока уже не возникает стеноз и пища не эвакуируется из желудка. При раке легкого на поздней стадии появляется кровохарканье, но пока опухоль небольшая, тоже не беспокоит пациента.
Поэтому и нужен скрининг для того, чтобы на ранних этапах выявлять злокачественные опухоли.
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