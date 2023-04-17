Присмотритесь к ногтям: онколог назвал опасный симптом рака, который легко заметить на маникюре

Также эксперт назвал нанесение гель-лака, а именно воздействие ультрафиолета, одним из возможных триггеров, которые могут провоцировать рак.

Как лампа для гель-лака может спровоцировать рак

С онкологом согласны и ученые, они сравнили риск от таких устройств с мини-соляриями, которые давно признаны вредными. Мы выяснили, нужно ли срочно отказаться от покрытия ногтей гель-лаком, и ответили на популярные и пугающие вопросы о раке.

