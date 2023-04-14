Врачи назвали один продукт, от которого нужно отказаться для здоровья сердца

По словам доктора, существенную роль в формировании этого избытка соли играет так называемая скрытая соль — ее содержит минеральная вода, соевый соус, консервы, заготовки, готовые продукты, замороженные продукты, колбасы, сыры, даже банальный хлеб. По данным Всемирной организации здравоохранения, во многих странах примерно 80% соли в рационе потребляется в составе промышленно переработанных пищевых продуктов.



— Например, в хлебе содержится 250 мг соли на 100 граммов хлеба, а в сыре может содержаться до полутора граммов, — говорит кардиолог. — При этом люди еще добавляют соль в пищу дополнительно, хотя необходимые человеку 5–6 граммов соли мы можем получить с обычными продуктами питания — с тем же хлебом, фруктами и овощами. Если вы будете готовить пищу и при этом ее просто не солить — этого уже будет достаточно, чтобы снизить употребление соли и снизить риски развития гипертонии. Если человек всегда ел соль, то в первое время ему кажется, что еда без соли — это невкусно. Но на самом деле наши рецепторы к этому привыкают.

