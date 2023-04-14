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Проблема

Врачи назвали один продукт, от которого нужно отказаться для здоровья сердца

Достаточно избавиться от одной привычки, чтобы снизить риск развития гипертонии

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Врачи советуют есть больше овощей и фруктов, чтобы сохранить сердце здоровым

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Самая распространенная причина смерти в России — болезни системы кровообращения, ежегодно они уносят около миллиона жизней. Профилактика этих болезней включает в себя огромный комплекс мер, но при этом существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний могут даже очень простые действия — например, отказ от вредных продуктов. Более того, даже отказ от всего одного продукта может существенно улучшить ваше здоровье, и этот продукт — соль.

— Если употреблять большое количество продуктов, содержащих соль, — это способствует задержке жидкости, увеличивается давление на стенки артерий — и это приводит к развитию гипертонии, — объясняет заведующая кардиологическим отделением, кандидат медицинских наук Елена Гричук. — Россия относится к стране, которая употребляет большое количество соли — в среднем 12 граммов в сутки на человека, то есть чуть больше ложки. При этом организму человека, чтобы обеспечить его нормальное функционирование, достаточно 5–6 граммов соли.

По словам доктора, существенную роль в формировании этого избытка соли играет так называемая скрытая соль — ее содержит минеральная вода, соевый соус, консервы, заготовки, готовые продукты, замороженные продукты, колбасы, сыры, даже банальный хлеб. По данным Всемирной организации здравоохранения, во многих странах примерно 80% соли в рационе потребляется в составе промышленно переработанных пищевых продуктов.

— Например, в хлебе содержится 250 мг соли на 100 граммов хлеба, а в сыре может содержаться до полутора граммов, — говорит кардиолог. — При этом люди еще добавляют соль в пищу дополнительно, хотя необходимые человеку 5–6 граммов соли мы можем получить с обычными продуктами питания — с тем же хлебом, фруктами и овощами. Если вы будете готовить пищу и при этом ее просто не солить — этого уже будет достаточно, чтобы снизить употребление соли и снизить риски развития гипертонии. Если человек всегда ел соль, то в первое время ему кажется, что еда без соли — это невкусно. Но на самом деле наши рецепторы к этому привыкают.

Эксперты ВОЗ говорят, что, адаптируясь к пониженному потреблению соли, человек с большей вероятностью будет чувствовать более широкий диапазон вкусов — так что, возможно, еда как раз станет вкусней без соли, просто не сразу.

Конечно, соль — не единственный продукт, который может навредить сердцу, и если вы решили взяться за здоровье системы кровообращения всерьез, то стоит пересмотреть свое отношение ко многим продуктам. Например, ВОЗ рекомендует есть больше рыбы и овощей, меньше — жирного мяса.

Для здоровья сердца важно съедать в день не больше 5 граммов соли

Для здоровья сердца важно съедать в день не больше 5 граммов соли

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Конечно, весь комплекс мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний не ограничивается одним только правильным питанием. Врачи советуют также избегать травм и длительного стресса, заниматься спортом или хотя бы больше гулять, пить достаточное количество жидкости и следовать назначениям врачей. Даже если прежде проблем с сердцем у вас не было, не игнорируйте тревожные симптомы, которые поначалу могут показаться несущественными — слабость, усталость, скачки пульса. И не забывайте иногда проверять давление — врачи говорят, что гипертония встречается достаточно часто уже после 25 лет, а среди людей старше 40 лет ею болеют больше половины.

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