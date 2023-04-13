«Сказали, рак четвертой стадии»: история бизнесмена, который месяц думал, что умирает, а оказалось — перепутали анализы

Каково это — в 47 лет случайно от врачей узнать, что ты вот-вот умрешь от рака? Каково это — услышать неутешительные прогнозы врачей и понять, что ты живой труп с четвертой стадией? Бизнесмен из Волгограда Алексей Копылов испытал это всё на себе. После операции по удалению грыжи Алексею сообщили, что у него онкология в последней, терминальной стадии. Супруга нашего героя на тот момент находилась на третьем месяце беременности. Мужчина месяц бегал от одного врача к другому, стараясь не затягивать с дополнительными обследованиями. Но вскоре выяснилось, что Алексей полностью здоров, а «смертельные анализы» вовсе не его. Как найти в себе силы, услышав приговор от врачей, как не опустить руки и не потерять надежду — в материале наших коллег из V1.RU.
«Я лег на плановую операцию по удалению грыжи»
В истории Алексея очень много чудес. Волгоградец вместе с супругой много лет мечтали о ребенке. В прошлом году их мечта после многократных и тщетных попыток наконец сбылась. Алексей в 47 лет готовился стать отцом.
— Это было настоящее чудо, мы с женой очень ждем этого малыша, — рассказал Алексей. — Осенью прошлого года я попал в больницу. У меня должна была быть плановая операция по удалению грыжи. Но случилось осложнение, и ее отменили. Потом меня на скорой доставили в волгоградскую больницу
У волгоградца перед операцией взяли анализы, однако результатов нужно было ждать долго. За это время Алексея успели выписать, а он сам уехал в Москву работать — у него небольшая консалтинговая фирма.
— У меня взяли кусочек удаленной ткани и отправили на гистологию, которая делается около месяца. После операции я прекрасно себя чувствовал, меня практически ничего не беспокоило, — вспоминает он. — Я поехал в Москву, а супруга оставалась здесь, беременность у нее протекала прекрасно.
«Позвонили и сказали срочно приехать за анализами»
В ноябре волгоградца пригласили в больницу снова. Он максимально быстро приехал из столицы в родной город.
— Мне сказали, что гистология пришла и она не очень хорошая. Врач сказал, что у меня, предположительно, онкология, причем запущенная, — рассказал мужчина. — Он посоветовал мне как можно скорее забрать образцы биоматериала моего и отвезти на дополнительные исследования.
Алексей так и поступил. Понимая, что он вот-вот умрет от рака, что из-за страшного и неутешительного диагноза он может так и не увидеть долгожданного ребенка, отправился на дополнительные обследования.
— Анализ взятого в больнице
Со всеми анализами из платной клиники и заключениями из учреждений системы здравоохранения региона Алексей отправился в районную поликлинику, чтобы получить талон в онкоцентр. Помимо этого, он снова съездил в больницу, где ему делали операцию, и забрал медицинские документы. Вот тут его ждала еще одна неожиданность.
— В документах не было ни слова о том, что вообще проводили анализ на гистологию. Сразу после меня еще раз проверили в онкоцентре. И тоже ничего не нашли, — вспоминает Алексей. — Чтобы окончательно во всем разобраться, я отправил материал из больницы на анализ ДНК. Он и расставил всё на свои места. Материал был не мой. Совсем. Вообще не мой. Я месяц думал, что каждый мой вздох может быть последним. У меня жена едва не потеряла ребенка. Мы месяц прожили в этой беготне. И еще самое страшное. Какой-то человек потерял месяц своей жизни, не зная, что смертельно болен.
Алексей написал претензию в больницу, но там ему ответили, что ошибок быть не может. Это онкология Алексея, и ему нужно не спорить сейчас с врачами, а лечиться. Волгоградец решил судиться.
«Где произошло нарушение, установить не удалось»
В облздраве подтвердили, что в больнице Алексею сообщили — возместить затраты он может только через суд.
— При личной беседе в присутствии трех должностных лиц учреждения с учетом произошедшей ситуации пациенту была дана рекомендация обращения в судебные инстанции после получения ответа от учреждения на его заявление, — сообщили в комитете здравоохранения. — В учреждении была проведена служебная проверка, в рамках которой выявлено: произведен забор на гистологическое исследование у пациента, материал зарегистрирован в журнале, произведена транспортировка. Этап, на котором было допущено нарушение, установить не удалось.
Также в ответе комитета здравоохранения говорится, что, несмотря на результат судебных разбирательств, больница, безусловно, выполнит все решения
— По результатам обращения и служебной проверки в ГУЗ «КБ СМП
Юрисконсульт компании «Спартак» Иван Воробьев сообщил, что Алексей сделал всё правильно, собрав всю медицинскую документацию.
— Врачи буквально сами себя запутали. В послеоперационных документах они сами указали, что исследований не проводилось, однако позже перепутали какие-то образцы Алексея и совершенно другого человека. Считаю, что это доказывает, что нет в действиях медперсонала слаженности, каких-то договоренностей, порядка обычного, — прокомментировал историю Алексея юрист. — Очень странно, что в больнице не попытались решить всё в досудебном порядке.
В таких случаях всем, кто попал в такую ситуацию, юристы советуют не молчать, обращаться за помощью и пытаться доказать свою правоту.
— Если так будет и дальше, то будет создан прецедент безнаказанности. Люди будут умирать из-за ошибок, — считает Иван Воробьев. — Нужно заявлять о них и доказывать их, тогда и наша система здравоохранения начнет работать иначе. Алексей сделал максимально правильно, что попытался решить всё в досудебном порядке. Хочу заметить, что он даже не говорил о возмещении морального вреда, просто хотел вернуть сумму, потраченную на анализы, но его просто проигнорировали.