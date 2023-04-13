«Сказали, рак четвертой стадии»: история бизнесмена, который месяц думал, что умирает, а оказалось — перепутали анализы

«Я лег на плановую операцию по удалению грыжи»

В истории Алексея очень много чудес. Волгоградец вместе с супругой много лет мечтали о ребенке. В прошлом году их мечта после многократных и тщетных попыток наконец сбылась. Алексей в 47 лет готовился стать отцом.