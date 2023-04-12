«Наказала всю страну»: из-за жалобы одной клиентки стали уходить в тень салоны тату и перманентного макияжа по всей России

«Кто-то уже сам закрылся и на квартиру перебрался»

Екатерина Самашева прошла обучение перманентному макияжу и уже пять лет делает татуаж бровей, губ и век. До недавнего времени она работала в салоне красоты в Челябинске.

Перманентный макияж — это введение в кожу специального пигмента для создания стойкого рисунка на лице.

— Попалась недовольная клиентка, и всё закрутилось. Я ей делала стрелки, через месяц она пришла на коррекцию, попросила сделать поярче, — рассказала 74.RU Екатерина. — Где-то через год она звонит и просит обновить стрелки — бесплатно. Я говорю: «Нет, это будет платно». Она говорит: «Ну тогда я в суд на вас подам». Подала, все суды по качеству перманента я выиграла. Но она пошла другим путем, наказав не только весь Челябинск, но и всю страну. Она пошла в прокуратуру, прокуратура проверила меня на лицензию, ее не оказалось. И тут в надзорных органах поняли, что мы не можем работать без медлицензии. Ни мы, ни татуировщики.