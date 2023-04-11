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«Тревожный звоночек»: Новосибирской области обнаружили штаммы дифтерии

Тяжелая форма заболевания может привести к инвалидности

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Инфекционисты связывают это с отказом от прививок

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В регионе стали фиксировать штаммы дифтерии. Пока они не опасны, но это «тревожный звоночек», сообщила во вторник 11 апреля на пресс-конференции в ТАСС главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

— В течение двух лет регистрируется нетоксигенные штаммы дифтерии — то есть, палочка пока не вызывает заболевания, но она начала циркулировать. Это тревожный звоночек. Я никого не собираюсь пугать, но если опять где-то возникнет заболеваемость и опять будут не вакцинированные граждане, мы получим вспышку, — сказала Позднякова.

Она напомнила, что в 1996–1998-м годах в Новосибирской области уже была вспышка дифтерии из-за массового отказала от вакцинации.


—Те, кто перенес тяжелую форму заболевания, становились инвалидами, было немало летальных исходов, — рассказала Лариса Позднякова.

В феврале в Новосибирске зафиксировали очаги заражения корью.

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