«Тревожный звоночек»: Новосибирской области обнаружили штаммы дифтерии

В регионе стали фиксировать штаммы дифтерии. Пока они не опасны, но это «тревожный звоночек», сообщила во вторник 11 апреля на пресс-конференции в ТАСС главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
— В течение двух лет регистрируется нетоксигенные штаммы дифтерии — то есть, палочка пока не вызывает заболевания, но она начала циркулировать. Это тревожный звоночек. Я никого не собираюсь пугать, но если опять где-то возникнет заболеваемость и опять будут не вакцинированные граждане, мы получим вспышку, — сказала Позднякова.
Она напомнила, что в 1996–1998-м годах в Новосибирской области уже была вспышка дифтерии из-за массового отказала от вакцинации.
—Те, кто перенес тяжелую форму заболевания, становились инвалидами, было немало летальных исходов, — рассказала Лариса Позднякова.
В феврале в Новосибирске зафиксировали очаги заражения корью.