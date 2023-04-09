«Брови домиком, губки бантиком и яркие соски»: как на вашем здоровье может сказаться перманентный макияж

Рассказывает Алена Парецкая, автор блога «О здоровье: с медицинского на русский», врач — аллерголог-иммунолог, врач- педиатр, патофизиолог, диетолог-нутрициолог, действующий член ассоциации МАКМАХ.



Стрелки, брови и сочные губы

Наиболее популярен перманентный макияж лица. Модницы делают себе идеальные брови, ровные классические или растушеванные стрелки, более насыщенные по цвету губы. Хотя мастера могут выполнить и имитацию родинок, добавить яркости ареолам сосков груди.



Для введения пигмента используют различные инструменты — ручные и автоматические, от этого зависят глубина введения краски и особенности нанесения. По сути, перманент — младший брат татуировок, но пигменты со временем выводятся, а кожа повреждается менее глубоко, хотя и не всегда.

