Ослепительно и дешево: почему у индонезийцев идеально белые зубы — 2 простых продукта, которые используют местные

Все, кто регулярно посещает стоматолога, знают: услуги этих специалистов больно бьют по бюджету. Не будем умалять их заслуги, есть случаи, когда без помощи медиков нельзя обойтись. Но когда речь идет о белизне зубов, которая уже много лет является одним из важнейших критериев внешней привлекательности, многие обращаются к народным средствам. Наши коллеги из Wday.ru узнали, как отбеливают зубы жители Индонезии — именно этот народ славится самыми естественными белоснежными улыбками.
Какого цвета должны быть зубы?
Зубы от рождения белыми не бывают, не верьте рекламным роликам и западным фильмам. Обычно зубы имеют слегка желтоватый оттенок. А вот потом, если за ними не следить, зубы становятся совершенно иными.
Специфический буроватый цвет зубы могут заполучить от приема некоторых антибиотиков на основе тетрациклина. Коричневатые или желтоватые полоски и пятна появляются на зубах от избытка фтора в питьевой воде или пище (это провоцирует заболевание флюороз). Темно-коричневый или горчичный цвет — это признак налета, образовавшегося от курения, частого употребления кофе и красного вина.
Отбелить зубы может только специальная чистка у стоматолога, которую советуют делать раз в полгода. Но и то только до такого цвета, который был с рождения.
Почему у индонезийцев белые
зубы?
Жители этой солнечной страны уверены, что кокосовое масло и зерна гвоздики способны быстро отбелить зубы, избавить от налета и зубного камня.
Гвоздику в Индонезии выращивают фермеры и продают в качестве усилителя аромата в кулинарии, но многие местные жители делают из нее отвар или пюре, которым лечат эмаль зубов. Если вы давно мечтали избавиться от желтого оттенка — можно попробовать перенять азиатский опыт. Кстати, помимо питательных веществ гвоздика содержит еще и антиоксиданты, употребление которых помогает предотвращать различные типы раковых образований полости рта.
Кокосовое масло подойдет для полоскания, а гвоздика для рассасывания во рту после еды. Важно помнить о регулярности при использовании этих продуктов. Хотите белые зубы? Уделяйте процедуре ухода каждый день по 15 минут.
Но помните, несмотря на все плюсы, эти способы отбеливания зубов — не панацея для лечения тяжелых форм заболеваний. Кокосовое масло и гвоздика отлично поддерживают гигиену и предотвращают образование бактерий, но не лечат.
Редакция напоминает, прежде чем пробовать на себе любые народные средства, лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом. У вас могут быть индивидуальные противопоказания.
Семечки портят зубы?
Привычка грызть семечки для многих — своеобразный антистресс. Если выбирать между обгрызанием ногтей и щелканьем семечек, второй вариант, конечно, более желателен. Но вряд ли его можно назвать более красивым или полезным. По крайней мере, для зубов точно.
— Из-за привычки грызть семечки нижний край передних зубов может натурально стереться, — говорит врач-стоматолог Елена Егорова. — Кроме того, такая привычка приводит к ослаблению эмали и повышению ее чувствительности. Эмаль, которая под постоянным механическим воздействием не успевает восстановиться и окрепнуть, легко поддается воздействию кариесогенных бактерий. В результате мы получаем кариес на передних зубах, не самый приятный и красивый атрибут.
Елена Егорова — врач — стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук.
Лузганье семечек приводит еще и к микротравмам десен. Так что если не планируете становиться частым гостем стоматолога, ешьте семечки очищенными. В таком виде они для зубов даже полезны — за счет содержащихся в них кальция, фосфора, магния и некоторых витаминов. Кроме того, как и другая твердая пища, семечки способствуют механическому очищению зубов от твердых и мягких отложений и усиливают слюноотделение.
Как не стоит отбеливать зубы
Врачи советуют не экспериментировать с отбеливанием содой, активированным углем, куркумой и прочими абразивами. По мнению стоматолога Наталии Кадькаловой, от таких процедур ничего, кроме вреда, ваши зубы не получат. Все абразивы просто сцарапывают верхний слой эмали, создавая временную и обманчивую белизну. После использования таких методов эмаль становится более уязвимой, появляется повышенная чувствительность. Эффект такого отбеливания проходит за пару дней, оставляя проблемы, которые в дальнейшем нужно будет решать. Отдайте предпочтение натуральным ферментам, например, ананасу или папайе. Эффект будет слабым по сравнению с ламповым отбеливанием, но хотя бы безопасным.
— Говоря об отбеливании лампой, я бы не стала отбеливать зубы предыдущей версией системы Zoom 3. Исследования показали, что во время такого отбеливания реагирует пульпа зуба, что в дальнейшем может привести к осложнениям. Выбирайте для этой процедуры лампу последнего поколения — Zoom 4. Также я рекомендую всем избегать отбеливания в салонах красоты или в торговых центрах, не имеющих медицинской лицензии на стоматологию. Это может привести к необратимым последствиям, — заключает врач.
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