Ослепительно и дешево: почему у индонезийцев идеально белые зубы — 2 простых продукта, которые используют местные

Какого цвета должны быть зубы?

Зубы от рождения белыми не бывают, не верьте рекламным роликам и западным фильмам. Обычно зубы имеют слегка желтоватый оттенок. А вот потом, если за ними не следить, зубы становятся совершенно иными.

Специфический буроватый цвет зубы могут заполучить от приема некоторых антибиотиков на основе тетрациклина. Коричневатые или желтоватые полоски и пятна появляются на зубах от избытка фтора в питьевой воде или пище (это провоцирует заболевание флюороз). Темно-коричневый или горчичный цвет — это признак налета, образовавшегося от курения, частого употребления кофе и красного вина.