Сепсис и смерть. Чем опасны «уколы молодости и здоровья» на основе плаценты

Мария Родионова — врач-дерматовенеролог, косметолог частной клиники из Санкт-Петербурга.

Что за препараты на основе плаценты?

— В России чаще всего используются три плацентарных препарата, они сертифицированы — это Laennek («Лаеннек»), Curacen («Курасен») и Melsmon («Мэлсмон»). Они применяются во многих крупных клиниках, — рассказала Мария Родионова.

Эти препараты безопасны, если их ставят по назначению врача и правильно дозируют, считает Анна Соколова.

— Плацентарных препаратов, зарегистрированных в России, несколько. Это гидролизат плаценты человека, — начала свое объяснение дерматоонколог.