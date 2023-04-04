Сепсис и смерть. Чем опасны «уколы молодости и здоровья» на основе плаценты

Слышали о косметологических средствах, которые якобы омолаживают, восполняют баланс витаминов, дают богатырскую силу, бодрость и восстанавливают после ковида? Всё это обещают при введении плацентарных препаратов, по-другому — «уколов молодости». Недавно жертвой такой терапии стала молодая девушка-нутрициолог из Москвы, ее смерть обсуждала вся страна.
Конечно, хочется верить, что волшебные таблетки существуют, но наши екатеринбургские коллеги из E1.RU решили узнать, что об этом думают врачи. Медики рассказали, что это за препарат, как он действует и когда его назначают. А еще дали инструкцию, как не нарваться на подделку и выбрать специалиста, ведь любая косметологическая процедура в неумелых руках может обернуться трагедией.
Анна Соколова — главный врач косметологической клиники «Баден-Баден Премиум», доктор медицинских наук, врач-косметолог, дерматоонколог.
Мария Родионова — врач-дерматовенеролог, косметолог частной клиники из Санкт-Петербурга.
Что за препараты на основе плаценты?
— В России чаще всего используются три плацентарных препарата, они сертифицированы — это Laennek («Лаеннек»), Curacen («Курасен») и Melsmon («Мэлсмон»). Они применяются во многих крупных клиниках, — рассказала Мария Родионова.
Эти препараты безопасны, если их ставят по назначению врача и правильно дозируют, считает Анна Соколова.
— Плацентарных препаратов, зарегистрированных в России, несколько. Это гидролизат плаценты человека, — начала свое объяснение дерматоонколог.
Гидролизат — это какой-либо продукт, полученный в результате гидролиза, то есть процесса взаимодействия сложного химического вещества с водой. Итогом реакции становится разложение молекул этого вещества.
Все препараты, сертифицированные в РФ, у которых есть удостоверение Росздравнадзора, могут продаваться в аптеках. Они должны продаваться по рецепту врача. Гидролизат плаценты человека — это продукт, полученный в результате гидролиза женской плаценты. Он разложен на микрочастички, которые могут сразу встраиваться во все биохимические процессы организма. Прежде всего, это факторы роста, витамины, минералы, пептиды. Их много, и все эти препараты безопасны, очищены и не несут никакой биологической и вирусной угрозы.
Когда их назначают?
Анна Соколова рассказала, что врачи действительно назначают такие препараты при проблемах с печенью.
— Основное показания к применению этого препарата — это улучшение функции печени и повышение иммунитета, он оказывает гепатопротекторное действие, — объяснила она. — По назначению врача этот и подобные препараты могут ставиться в медицинских клиниках. Вводить его должен медицинский сотрудник, ни в коем случае не в домашних условиях.
Гепатопротекторы — фармакотерапевтическая группа разнородных лекарственных средств, которые препятствуют разрушению клеточных мембран и стимулируют регенерацию клеток печени, тем самым оказывая положительное влияние на ее функции.
Дерматовенеролог Мария Родионова считает, что у таких препаратов, скорее, действует эффект плацебо.
— Их как только не применяют: можно колоть в лицо в качестве мезотерапии, в волосы — для усиления роста волос, ими лечат акне. Косметологи могут назначить эти препараты всем, кто к ним приходит. Если не знаешь, что назначить, и путаешься — назначь плацентарный препарат, и будешь прав. Их добавляют и в капельницы для омоложения, обещают восстановление после ковида, укрепление иммунитета и всё что угодно.
Это препараты из Японии. Хоть они и сертифицированы в России, но доказанной эффективности у них нет. Исследования идут в течение десяти лет, но все они были коммерческими. Это когда компания приходит к исследователям, дает им деньги и просит доказать, что ее препараты эффективны. Независимые исследования с контрольной группой, где сравнивают эффект плацебо и нормальных лекарств, не проводились, — объяснила врач.
Она рассказала, что не дает подобные препараты пациентам.
— Я с этими препаратами не работаю, отношусь к ним скептически, — поделилась Мария Родионова. — Я спрашивала у пациентов, которым вводили плацентарные препараты. Они особого положительного эффекта не замечали: «Что-то вроде было, а вроде нет». Зачем колоть пациенту то, что не работает, у чего нет доказанной эффективности? Есть даже такая информация, что кто-то употребляет плаценту после своих родов, ну это просто ужас и мракобесие. Данных препаратов нет ни в протоколах лечения, ни в клинических рекомендациях.
Как безопасно вводить плацентарные препараты?
Доктор наук Анна Соколова рассказала, как обезопасить себя, если врачи всё же вам назначили подобные препараты.
— Введение плацентарных препаратов должно проходить исключительно в медицинской организации, которая имеет медицинскую лицензию. Тем более внутривенные вливания, как было в случае с погибшей девушкой. Нужно точно соблюдать пропорции, правила асептики и антисептики. По имеющимся в СМИ данным про девушку, раствор был разведен за три дня до введения.
По данным, имеющимся в общем доступе, смерть наступила от септических осложнений, а не от препарата. Если несертифицированные препараты вводятся у частного косметолога без медицинской лицензии, то чаще всего при возникновении осложнений пациентам не помогают, и такие пациенты приходят в клиники, в том числе и к нам. Главное в таких случаях — обращаться сразу, не тянуть и не ждать, что всё пройдет само, — объяснила доктор Соколова.
Чем они могут быть опасны?
Если косметолог допустит ошибку при подготовке препарата, в нём могут развиться бактерии, и при введении это приведет к сепсису.
— Это белковые препараты. Если его развести неправильно, можем получить бактериальную взвесь, как, скорее всего, получилось у погибшей девушки, — считает Мария Родионова. — В белке очень легко образуются бактерии. Могут быть осложнения: например, септический шок, и всё может закончиться очень плачевно. Еще может быть аллергия на белок, но подобная реакция может быть на всё что угодно, от этого никто не застрахован. Ни в коем случае нельзя принимать этот препарат тем, у кого аллергия на белок.
В свою очередь, Анна Соколова подметила, что многое также зависит от профессиональных навыков медика, который вводит препараты (речь о любом лекарстве). Что бы ни ставили пациенту, если вводится «серый» несертифицированный препарат, не соблюдается инструкция по применению, если условия нестерильные — могут развиться осложнения.
— Доктор должен обладать определенными знаниями, чтобы вводить препараты в опасные зоны и не получить осложнения, — заметила эксперт. — Например, при введении препарата иглой непрофессиональными руками могут быть очень серьезные осложнения. У любого препарата есть особенности, о которых знает врач с образованием.
Как выбрать качественный препарат?
Доктор Анна Соколова заверяет, что в медицинских клиниках есть все сертификаты и удостоверения, и медицинские работники не будут рисковать и ставить незарегестрированный препарат. Речь не только о плацентарных препаратах, но и любых других.
— К сожалению, сейчас на рынке очень много препаратов, которые не зарегистрированы в России как разрешенные к применению, у них нет удостоверения Росздравнадзора, — рассказала главврач частной косметологической клиники. — Когда пациент приходит в медицинскую клинику, таких опасений нет. Он подписывает информированное согласие на процедуру, на введение препарата, один экземпляр остается в клинике, второй — у пациента. Заводят карту, выдают договор. Это обязательные процедуры для клиники. То же самое происходит, когда вы приходите на прием к косметологу и любому другому специалисту. Если пациент приходит к врачу-дерматологу, косметологу, всё прозрачно: препарат открывается при пациенте, показывается срок годности, любая документация. По каждому препарату можно запросить регистрационное удостоверение.
Косметолог Мария Родионова посоветовала обратить внимание на этикетку с инструкцией к препарату.
— Проверить препарат на приеме у косметолога сложно, но можно, — сказала медик. — На препарате должна быть наклейка, дублирующая на русский язык состав и способ применения. Например: гель гиалуроновый внутридермальный и название фирмы, состав. Но лучше просто всегда выбирать клиники с врачами, где вы заключаете договор. Они ответственны за качество препарата и услуги, там риски минимальны, и можно даже не проверять этикетку. В любую клинику с проверкой может прийти Росздравнадзор, поэтому они всё проверяют.
У клиник есть юридическая ответственность, и в случае возникновения каких-то осложнений можно рассчитывать, что тебе окажут помощь.
— Я знаю истории, когда псевдоспециалисты ужасно уродовали людей, потом возникали осложнения, а косметолог просто заблокировал пациентку во всех соцсетях. Пациент приходит к нему, а документы-то никакие не подписаны. Псевдоспециалист отвечает, что впервые видит человека, и этого не опровергнуть. Пациентам часто не нравится, что приходится долго заполнять документы, но это безопасность самих пациентов и медиков. Договор обязательно должен быть заключен с юрлицом.
Как устроен рынок косметологии
Врач-дерматовенеролог Мария Родионова объяснила, как у клиник появляются препараты для работы и почему в медицинских клиниках безопаснее.
— В каждом городе есть официальные дистрибьюторы, и при покупке косметологических препаратов они просят дипломы об образовании и сертификаты, спрашивают, где ты работаешь. Человеку с улицы препарат не продадут, — уверяет медик. — А есть аккаунты в социальных сетях, где псевдоспециалисты торгуют препаратами с подозрительно низкой стоимостью: например, в закупе он стоит 14 тысяч, а у них продается за 6 тысяч.
Много недобросовестных «серых» косметологов, которые обещают чудесное омоложение. «Серые» косметологи — это специалисты без дипломов. Например, девушка была мастером по маникюру, решила, что хочет стать косметологом, окончила курсы и заявила о себе миру. Препараты таким людям дистрибьюторы не продают, они строго проверяют образование и все дипломы. Поэтому и покупают они их на сером рынке.
Главврач косметологической клиники Анна Соколова подтвердила, что медицинские центры несут ответственность за качество препарата и услуги.
— Медицинские клиники работают по лицензии и отвечают за препараты, которые вводят пациентам, — сказала Анна. — Они закупают их у официальных дистрибьюторов, и это можно проверить: ведутся журналы учета ботулотоксинов и других препаратов. Любые ботулотоксины, которые получает клиника, регистрируются в программе «Честный знак», можно отследить их путь от производителя до клиники. Если появляется какое-то нежелательное явление или плохой результат, это проверяется.
Ботулотоксин — препарат, применяемый в косметологии для профилактики и коррекции мимических морщин.
Серый рынок косметологии
Врачи рассказали, что серый рынок косметологии хорошо развит. Пациенты стараются сэкономить и купить препарат подешевле, а от интереса людей растет и предложение. Доктор медицинских наук Анна Соколова считает, что ситуация очень серьезная.
— Проблема с незаконно ввезенными / некачественными / незарегистрированными препаратами — огромная! — сказала Анна Соколова. — Кроме того, что в России в доступе есть препараты, не разрешенные для использования, огромное количество медсестер и людей даже без медицинского образования оказывает серьезные услуги в кабинетах, не имея никаких лицензий на осуществление этих видов деятельности.
Так, нередки случаи, когда девушки без медицинского образования, с какими-то курсами за плечами снимают косметологический кабинет в центре города и проводят серьезные процедуры — например, инъекции филлеров, делают коррекцию нитями, после которых могут быть серьезные осложнения.
Врач-дерматовенеролог Мария Родионова рассказала, что пациенты делились жуткими историями после походов к косметологам без образования. Никто не знает наверняка, где подобные специалисты взяли препараты.
— Эти препараты могут быть произведены в каком-то подвале, а сверху просто наклеены этикетки известных фирм. Могут быть нарушены сроки хранения. Он может быть привезен непонятно из какой страны, — объяснила врач. — Часто торгуют препаратами, которые не имеют регистрационного удостоверения, и спросить потом с продавца ты не сможешь. Мне рассказывали, что при заказе у таких продавцов к тебе в тот же день приезжает курьер и передает препарат, и никто не спрашивает дипломы об образовании и вообще какие-либо документы.
Как выбрать хорошего косметолога
Мария Родионова считает, что к инъекционным процедурам и выбору врача для их выполнения нужно относиться строго.
— Есть профессиональный стандарт врача-косметолога, у него обязательно должен быть диплом по специальности «лечебное дело» или «педиатрия», интернатура или ординатура по специальности «дерматовенерология» и переподготовка по косметологии 576 часов. Чаще всего крупные клиники берут именно таких врачей. Этим не могут заниматься медсестры, стоматологи, терапевты и другие врачи. Можно говорить что угодно, что медсестра колет не хуже и стоматолог тоже знает анатомию, но я считаю, что важно обращаться к тем специалистам, чье образование соответствует стандарту, — подчеркнула врач.
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