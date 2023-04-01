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Назван подрядчик строительства нового хирургического корпуса под Новосибирском — что о нем известно

Работы проведут почти за 700 миллионов рублей

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Подрядчик предложил возвести корпус за 694 478 058 рублей

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В Новосибирской области определили подрядчика, который построит новый хирургический корпус районной больницы в Каргате. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документам, победителем аукциона стало ЗАО Ремонтно-строительное управление № 5 «Новосибирскгражданстрой». Начальная цена контракта на проведение работ составила более 738,8 миллиона рублей, но компания предложила возвести корпус за 694 478 058 рублей. Вторая организация, которая участвовала в аукционе, снизила стоимость работ до 698 172 090 рублей.

По данным «Контур.Фокуса», ЗАО Ремонтно-строительное управление № 5 «Новосибирскгражданстрой» образовано в 1993 году в Новосибирске, генеральным директором компании является Михаил Голубев. На конец 2021 года выручка организации составила 786,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 56,5 миллиона рублей. Компания участвовала в 133 госзакупках, с ней заключили 114 контрактов на сумму свыше 7,8 миллиарда рублей. В частности, организация стала подрядчиком строительства детсада на улице Гребенщикова,4 в Новосибирске и школы по улице Крылова, 18.

На сайте госзакупок указано, что сейчас контракт на выполнение работ по строительству хирургического корпуса находится на подписании поставщиком. Итоги аукциона подвели 27 марта.

Аукцион на разработку проектной документации и строительство хирургического корпуса районной больницы в городе Каргате опубликовали в начале марта. Ориентировочная площадь будущего здания — 10,5 тысячи квадратных метров. Мощность стационара — 67 коек, в нем будет работать 91 человек.

Подрядчик должен подготовить проектную документацию до 30 сентября 2023 года. Построить корпус необходимо до 1 декабря 2025 года.

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