Назван подрядчик строительства нового хирургического корпуса под Новосибирском — что о нем известно

В Новосибирской области определили подрядчика, который построит новый хирургический корпус районной больницы в Каргате. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно документам, победителем аукциона стало ЗАО Ремонтно-строительное управление
По данным «Контур.Фокуса», ЗАО Ремонтно-строительное управление
На сайте госзакупок указано, что сейчас контракт на выполнение работ по строительству хирургического корпуса находится на подписании поставщиком. Итоги аукциона подвели 27 марта.
Аукцион на разработку проектной документации и строительство хирургического корпуса районной больницы в городе Каргате опубликовали в начале марта. Ориентировочная площадь будущего здания — 10,5 тысячи квадратных метров. Мощность стационара — 67 коек, в нем будет работать 91 человек.
Подрядчик должен подготовить проектную документацию до 30 сентября 2023 года. Построить корпус необходимо до 1 декабря 2025 года.