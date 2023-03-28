Даже на ровном месте? Если вы часто падаете и спотыкаетесь — это тревожный сигнал, проверьте себя и близких

У каждого из нас есть знакомый, который постоянно всё крушит на своем пути, бьет кружки в офисе минимум раз в неделю, стабильно топит телефон в унитазе и точно споткнется о свой собственный стул. Часто это относят к особенностям личности, не думая о том, что у неловкости есть вполне объяснимые причины. Наши коллеги из Wday.ru выяснили, какими они могут быть.
Из детства
По мнению психолога Екатерины Артемьевой, неуклюжесть может быть родом из детства. Дело в том, что когда ребенок делает первые шаги — мамам и папам хочется ускорить процесс. Они могут специально убирать опору, когда малыш еще не готов сделать шаг самостоятельно. Так можно сформировать, например, неровную походку, которая сохранится на всю жизнь.
Перегиб в другую сторону тоже плох — некоторые родители, когда малыш делает первые шаги, стараются максимально его обезопасить, ограничивая манежами. Ребенок не может в полной мере почувствовать себя в пространстве, пощупать мир через предметы. И эта скованность, сложность во взаимодействии с окружающим миром также может остаться и у взрослого человека.
Конечно, координацию можно развить в любом возрасте. Эксперты советуют обратить внимание на активный спорт, танцы и спортивные игры.
Замечай меня
Вы обращали внимание, как только проходите мимо человека, которому симпатизируете, высок шанс споткнуться или упасть (на этом построены сюжеты многих романтических фильмов). По мнению эксперта, неловкость и неуклюжесть часто возникают, когда на нас смотрит кто-то значимый.
Дело в том, что когда мы были маленькими, самую большую роль для нас играли, конечно, родители. Если они слишком эмоционально реагировали на наши падения... мы иногда провоцировали новое падение, чтобы получить еще больше внимания. Кто-то сохранил такую привычку и по сей день, даже не понимая, откуда она взялась в его жизни.
Также неочевидной причиной проблем с равновесием эксперты называют потерю или набор веса. Особенно если вы не успели привыкнуть к себе новому, похудели или пополнели слишком быстро.
Почему вы опоздали? Я не хотел приходить
В своей работе «Психопатология обыденной жизни» психолог Зигмунд Фрейд обращает внимание на то, что череда повторяющихся неловких действий сигнализирует о внутренних проблемах, которые мы пока не осознаем. Это удивительно, но спотыкаясь, неловко падая или оговариваясь, мы бессознательно тормозим действие, которое не хотим делать, выражаем внутренний протест.
— Куда я не хочу идти или попасть? — именно такой вопрос советует задать себе психолог и эксперт во взаимоотношениях Дмитрий Гук. Он объясняет: это работает механизм сопротивления, наша психика решает проблему, которую человек внутри себя переживает, но в физическом плане никак не проявляет.
— Для чего это нужно? Очень часто физическую боль выдержать легче, чем внутреннее психологическое давление. По сути, это высвобождение той энергии, которая заставляет тревожиться по тому или иному поводу, — заключает психолог.
5 признаков человека, которого никогда не любили родители
«Токсичные родители» — словосочетание, которое буквально ворвалось в нашу жизнь. Если раньше это называлось проблемой отцов и детей, которая вроде как есть у всех, то сейчас вопрос вышел на новый уровень — в интернете полно статей и книг, в которых описываются «токсичные отношения», «родительский абьюз» и результаты присутствия всего этого в нашей жизни. Кому-то проблема кажется чуть ли не выдуманной — мол, дети сейчас растут такими инфантильными, эгоистичными и неблагодарными. Для других подобные взаимоотношения с родственниками стали настоящей трагедией. Мы вместе с экспертом записали, как недолюбленные дети будут вести себя во взрослой жизни.
— Если мама любила, как умела, и это не соответствует той любви, которая создает комфортную среду для формирования личности, то это еще не значит, что родителю ребенок был безразличен. Все ошибаются, и даже самые идеальные родители неосознанно могут травмировать ребенка неосторожным словом или действием. Более того, бывают разные жизненные ситуации, в которых ребенок может остаться без матери и не познать ее заботу. Когда ребенок рождается, маме не выдается пошаговый план действий и формула любви, но детство всегда неизбежно становится фундаментом формирующейся личности, — объясняет психолог Ангелина Брель.
Неуверенность в себе
Недолюбленный ребенок считает себя виноватым в том, что мама его не любит. Он не такой, плохо учится, хулиганит и поэтому не заслуживает родительской любви.
Чувство вины перерастает в неуверенность в своих силах, низкую самооценку, непонимание, за что его можно любить. От этого страдает карьера, ведь человек не верит в свои силы и никогда не станет занимать лидирующую позицию на работе.
Неуверенность мешает и в построении собственной семьи. Такой человек любые положительные действия по отношению к себе воспринимает как проявление любви. Начиная любить за то, что любят его, при этом зачастую становясь жертвами абьюза, ведь непонимание своей ценности не дает им сил выйти из этих разрушительных отношений.
Чрезмерная ревность
В паре такие люди очень нуждаются в подтверждении своей нужности и значимости. Любое, даже временное охлаждение воспринимается как драма. Они боятся, что их бросят, и поэтому постоянно ревнуют. Когда партнер устает от ежедневных истерик и уходит, для такого недолюбленного взрослого это становится подтверждением — его не любят и никогда не любили. В редких случаях это может даже привести к суициду.
Выбор «отрицательных» партнеров
Психолог Ангелина Брель считает: подсознательно мы стремимся повторить те отношения, которые были в нашей родительской семье. Поэтому в теплом и доверительном контакте дети, у которых дома царил холод и разлад, будут всегда искать подвох. Добрые и порядочные люди кажутся скучными и непритягательными. При выборе партнера отдается предпочтение тому, кто будет постоянно устраивать эмоциональные американские горки, провоцируя выброс адреналина.
Пренебрежение своими потребностями
Привыкнув, что с раннего детства никто не обращал внимания на желания и чувства, недолюбленный человек будет считать в дальнейшем такое отношение нормой. Он не будет заострять внимание на том, что партнер ни во что его не ставит, и не сможет увидеть, где нарушаются границы допустимого, развязывая руки партнеру делать всё, что тот считает нужным.
Привычка винить во всём только себя
Если говорить ребенку с детства, что он виноват в том, что вы не состоялись в карьере и личной жизни, а еще на него уходит много денег и времени, а хотелось бы тратить их на себя, — он возьмет все эти слова с собой во взрослую жизнь. Муж загулял, потому что женщина недостаточно хорошая хозяйка и жена; заслуги за проект, над которым человек работал долгое время без сна и отдыха, отдали более шустрому коллеге — так это из-за того, что он недостаточно хорош и вовсе не заслуживает похвалы.
NGS.RU записал три истории людей, которые отреклись от родителей: они полностью прекратили общаться с мамами-тиранами — и уверены, что так жить лучше.
Как не допустить ошибки на своих детях
Психолог Алекс Ройтблат объяснил, как правильно обнимать и слушать ребенка, чтобы спустя три минуты он был абсолютно счастлив и доволен, и так каждый день.
Дело в том, что у многих взрослых есть навык вставлять несущественные реплики в рассказ близких, друзей или коллег. При этом часть истории влетает в одно ухо и тут же вылетает в другое. В правиле первых трех минут подобный навык — лишний. Научитесь активно слушать ребенка, вникая во всё, что он говорит, запоминая ключевые моменты. К ним, кстати, можно вернуться пару дней спустя, напомнив, о чем вы говорили. Так дети понимают, что их действительно слышат, а не просто поддакивают из вежливости. Главное, не перебивайте ребенка на полуслове, не начинайте спорить, доказывать, что он неправ.
Первые три минуты просто внимательно слушайте: мальчишкам и девчонкам требуется в среднем именно столько времени, чтобы рассказать о событиях дня. А вот уже после можете спокойно задавать вопросы. Подскажите ребенку верное направление, чтобы он мог исправить случившееся по его вине. Или же порадуйтесь за его маленькие победы.
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