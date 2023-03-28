Даже на ровном месте? Если вы часто падаете и спотыкаетесь — это тревожный сигнал, проверьте себя и близких

Конечно, координацию можно развить в любом возрасте. Эксперты советуют обратить внимание на активный спорт, танцы и спортивные игры.

Замечай меня

Вы обращали внимание, как только проходите мимо человека, которому симпатизируете, высок шанс споткнуться или упасть (на этом построены сюжеты многих романтических фильмов). По мнению эксперта, неловкость и неуклюжесть часто возникают, когда на нас смотрит кто-то значимый.

Дело в том, что когда мы были маленькими, самую большую роль для нас играли, конечно, родители. Если они слишком эмоционально реагировали на наши падения... мы иногда провоцировали новое падение, чтобы получить еще больше внимания. Кто-то сохранил такую привычку и по сей день, даже не понимая, откуда она взялась в его жизни.