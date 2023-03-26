Какое давление важнее? Чем верхнее давление отличается от нижнего и с каким нужно идти к врачу

Зачем нужно верхнее и нижнее давление?

Артериальное (оно же кровяное) давление — это сила, с которой кровь давит на стенки кровеносных сосудов. При его измерении определяют два вида: при каждом ударе сердца кровяное давление колеблется между наибольшим (систолическим) и наименьшим (диастолическим). В разговорной речи их называют верхним и нижним, но вне зависимости друг от друга эти цифры ничего не значат — оценивать их нужно именно в комплексе.

— Верхнее число — систолическое артериальное давление — показывает давление в артериях в момент, когда сердце сжимается и выталкивает кровь в артерии, оно зависит от силы сокращения сердца, сопротивления, которое оказывают стенки кровеносных сосудов, и числа сердечных сокращений в единицу времени, — объясняет врач-кардиолог Мария Беневская. — Поэтому в целом можно говорить о том, что этот показатель отражает именно работу сердца, хотя, безусловно, в этом процессе принимают участие и другие факторы.

